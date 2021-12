Giovedì 6 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove risiedere nel segno dei Pesci, mentre Saturno e Mercurio sosteranno sui gradi dell'Acquario. Urano, intanto, continuerà il domicilio in Toro, così come Venere, Plutone e il Sole permarranno in Capricorno. Marte, infine, resterà stabile nel segno del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Cancro, meno conciliante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: passionali. La tiepidezza sotto le lenzuola dei giorni scorsi potrebbe lasciar spazio, durante questo giovedì, a una ritrovata passionalità nel ménage amoroso per seconda e terza decade di casa Cancro, grazie alla quale i nativi riusciranno a spazzare via dalla loro mente alcuni brutti pensieri del momento.

2° posto Toro: finanze top. Il Luminare notturno e il Grande Benefico nell'affine Pesci parranno fare da garanti per le faccende economiche dei nati Toro in questa giornata, assicurando probabilmente al segno Fisso qualche entrata finanziaria che fomenterà il loro entusiasmo.

3° posto Capricorno: focus sui dettagli. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo attento e scrutatore dei nati Capricorno in questo giorno invernale, specialmente per ciò che concernerà i dettagli inerenti alle questioni monetarie e lavorative. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Scorpione: aiuti. Le prime due decadi di casa Scorpione potrebbero essere pervase, nel corso di questa giornata di gennaio, dalla voglia di fornire il proprio aiuto a una persona casa, la quale apprezzerà di buon grado rendendosi conto, ancora una volta, della grande bontà dei nativi.

5° posto Pesci: concilianti. Il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di riuscire, con estrema naturalezza, a non fare troppo caso a eventuali battute fuori luogo o comportamenti sopra le righe in queste ventiquattro ore, così da mantenere sempre un mood conciliante nonché sereno.

6° posto Acquario: voglia di perdono.

La congiunzione tra il Messaggero degli Dei e il Grande Malefico sui loro gradi riceverà il sostegno gioviale spingendo, con ogni probabilità, i nati Acquario ad una maggiore predisposizione al perdono in questa giornata, soprattutto riguardo alcune storie affettive che li avevano fatti soffrire non poco negli ultimi mesi.

7° posto Gemelli: congelare il momento.

Il primo segno d'Aria, pur accorgendosi di ciò che non va sul fronte affettivo e professionale al momento, potrebbe decidere di non curarsene tentando di mantenere lavori e amori perfettamente congelati, in attesa di avere le idee più chiare.

8° posto Bilancia: umore altalenante. Gli alti e bassi umorali condiranno presumibilmente il giovedì di casa Bilancia, coi nativi che risulteranno mutevoli anche quando si tratterà di fornire una propria opinione, facendo saltare la mosca al naso alle amiche fidate.

9° posto Leone: nostalgici. La mente dei nati Leone avrà buone possibilità di tornare indietro nel tempo, nel corso di questo giovedì invernale, facendo riecheggiare un turbinio di emozioni malinconiche nella testa dei felini.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. Le idee messe in campo lavorativo in queste ventiquattro ore dai nati Sagittario potrebbero non dare i risultati sperati e, come spiacevole conseguenza, minare l'entusiasmo del segno Mobile. Nessuna paura, però, perché tali idee, se perfezionate, avranno buone chance di regalare enormi soddisfazioni nel prossimo futuro.

11° posto Ariete: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare nel ménage amoroso di casa Ariete, coi nativi che riscontreranno enormi difficoltà nel far comprendere all'amato bene le proprie ragioni e il litigio per futilità sarà dietro l'angolo.

12° posto Vergine: stand-by. Giovedì in cui sarebbe bene che i nati sotto il segno della Vergine chiudano ansie e preoccupazioni fuori dall'uscio di casa, entrando in una sorta di letargo relazionale che gli consenta di fare il punto della situazione.