il secondo weekend del mese di dicembre 2021 sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriveranno novità e cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo dell'11 dicembre 2021.

Ariete: in amore giornata che partirà in modo agitato, per questo motivo meglio fare attenzione nel corso delle ore. Nel lavoro alcuni investimenti sono da rimandare.

Toro: per i sentimenti nuove emozioni in vista del weekend. Non mancheranno delle novità rispetto ai giorni passati. Nel lavoro vi sentite più forti, ma ci sarà un problema economico da risolvere.

Gemelli: a livello sentimentale meglio gestire le cose che arriveranno in questa giornata visto che potrebbero essere causa di discussioni. Nel lavoro alcuni rapporti sono da rivedere.

Cancro: in amore i nuovi incontri saranno interessanti in questa giornata, qualcosa sta cambiando per voi. A livello lavorativo qualche nuova proposta è da tenere in considerazione.

Leone: a livello amoroso in questa giornata potranno arrivare dei disguidi, per questo dovete rimandare discussioni. Riuscirete a recuperare domenica. Nel lavoro alcuni stanno avvenendo un cambiamento rispetto alle scorse settimane, nuove questioni da gestire.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in opposizione, per questo motivo meglio stare lontani dai problemi.

Nel lavoro alcuni hanno voglia di cambiamenti, per questo motivo state pensando a come agire.

Previsioni e oroscopo dell'11 dicembre 2021: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale giornate che vede la Luna in opposizione, per questo motivo ci vorrà maggiore cautela. Nel lavoro alcune decisioni dovranno essere rimandate.

Scorpione: per i sentimenti con Venere positiva potreste vivere nuove emozioni in queste ore.

Se c'è stata una separazione ora le nuove relazioni sono favorite. Nel lavoro occorre recuperare dal punto di vista economico.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore meglio evitare azzardi in questa giornata, in particolare se vivete due storie. Nel lavoro maggiore energia, andrà ancora meglio settimana prossima.

Capricorno: a livello sentimentale non mancherà qualche piccola perplessità, comunque arriveranno risultati importanti. A livello lavorativo qualche dubbio da risolvere non mancherà.

Acquario: per i sentimenti idee migliori in questa giornata, avete la possibilità di affrontare un discorso. Nel lavoro alcuni hanno voglia di cambiare, ma attenzione a chi vi sta intorno.

Pesci: con la Luna nel segno ci saranno buone emozioni, avete la possibilità anche di incontrare nuove persone. Nel lavoro le idee non mancano e le stelle sono dalla vostra parte.