Per l’anno 2022, l’Oroscopo del segno del Cancro sarà più che sorprendente per l’amore, con tanti incontri fortunati che faranno la differenza per i nati sotto questo segno, anche grazie a Giove. Purtroppo però il lavoro si presenterà molto altalenante, con dei momenti in cui si potrà essere molto più distesi e altri che invece necessitano di cautela.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Cancro.

L’oroscopo del 2022: amore e affetti

Giove sarà presente nella costellazione dei Pesci, un segno di acqua come il Cancro. Dunque arriverà della fortuna che vi permetterà di intavolare dei rapporti ottimali e incontri che potrebbero essere determinanti, sia per una eventuale relazione, sia per una bellissima amicizia duratura.

Secondo l’oroscopo, il periodo ideale sarà esattamente quello primaverile, a cui si susseguirà un’estate ricca di sorprese, perché Marte sarà favorevole a creare un’atmosfera molto affiatata. In tale momento dell'anno potrebbe esserci molta di quella sintonia che probabilmente mancherà nel corso dei primi mesi dell’anno 2022. Nel periodo estivo e autunnale ci saranno delle occasioni di incontro per i single, ma anche dei momenti in cui sarà necessaria una riflessione più profonda: dovrete ascoltare voi stessi.

Lavoro e affari

Sul piano professionale, l’anno che sta per arrivare potrebbe essere diviso in due. Secondo l’oroscopo i primi mesi saranno più che fortunati, con dei successi e situazioni che si concluderanno al meglio, grazie al vostro impegno.

Invece la seconda parte si prospetta faticosa, illusoria, e probabilmente potrebbe essere molto controproducente nel periodo finale dell’anno 2022, ovvero quando Giove sarà in quadratura. Sarebbe molto prudente non assecondare il desiderio di fare investimenti importanti, perché potreste non essere molto fortunati con le spese.

Il mese di luglio in particolare invece potrebbe regalare delle novità per chi è alla ricerca di un lavoro, dunque impegnarsi per cercarlo darà sicuramente i suoi frutti. Sfruttate al meglio alcune situazioni, ovviamente dopo una riflessione e una attenzione accurate.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte soltanto nella prima parte dell’anno, dunque secondo l’oroscopo sarà nei mesi iniziali che dovrete concentrare ogni vostra energia e preparare il terreno per una stabilità, anche in vista degli insuccessi futuri.

La quadratura di Giove si farà sentire soprattutto negli ultimi mesi, da ottobre in poi.

Le energie invece si riveleranno molto potenti e soddisfacenti, tanto che non sarà un male svolgere dell’attività fisica anche se la stanchezza di tanto in tanto potrebbe cogliervi.