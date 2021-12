L'Oroscopo del 26 dicembre sarà caratterizzato da tante sorprese e novità. I segni zodiacali si godranno la giornata di festa dando priorità alla famiglia e agli affetti più cari. Alcuni, però, decideranno di lasciarsi già alle spalle lo spirito festivo per tornare alla vecchia routine. I pianeti, tramite i loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale e sociale dei vari simboli dello zodiaco.

In particolare, Leone, Scorpione e Sagittario saranno pronti a rimettersi in forma, mentre Cancro e Pesci continueranno a condividere la gioia delle feste con i propri cari.

Ariete sarà travolto da nuove consapevolezze e Acquario avrà qualche piccola difficoltà nel superare il senso di solitudine.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 dicembre.

Oroscopo di domenica 26 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: inizierete a pensare ai vostri progetti futuri. Le giornate precedenti vi hanno permesso di riflettere su determinate questioni e di comprendere numerosi aspetti della vostra vita. Avrete intenzione di dare priorità alla vostra felicità e a quella delle persone care. Non darete spazio ai cattivi pensieri.

Toro: una piccola discussione con il partner potrebbe deludervi. Proverete ad aggiustare le cose, ma non sarà facile allontanare il senso di malinconia e frustrazione.

Ci vorrà un po' di tempo affinchè le cose tornino alla normalità. Per fortuna non sarete soli e la famiglia vi darà tutto il suo supporto.

Gemelli: avrete bisogno di lasciarvi alle spalle le feste e di immergervi nuovamente nella vostra quotidianità. Non sarà difficile tornare alla routine perché saprete perfettamente come comportarvi.

La giornata del 26 dicembre sarà molto soddisfacente, anche se vi metterà alla prova su più fronti.

Cancro: il 26 dicembre inizierà con il piede giusto. Sarete felici di poter stare accanto ai vostri cari e di poter continuare a festeggiare in allegria. Sarete consapevoli che questo periodo finirà a breve ma, nonostante ciò, proverete a godervi al massimo ciò che avrete.

Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da affetto e passione.

Previsioni zodiacali del 26 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: dopo gli stravizi di queste festività proverete ad eliminare il cibo-spazzatura e a praticare un po' di sano esercizio fisico. Non sarà facile visti gli avanzi rimasti, ma cercherete di non cadere in tentazione. Vi divertirete a condividere la giornata con i vostri cari.

Vergine: vi sentirete piuttosto stanchi. Per fortuna potrete riposare senza dover pensare a nulla. Troverete conforto tra le coperte e trascorrerete il pomeriggio davanti ai vostri film preferiti. La famiglia potrebbe preoccuparsi un po' per il vostro comportamento, ma vi basterà essere sinceri per tranquillizzarla.

Bilancia: sarete fieri di essere riusciti a condividere queste feste con le persone care. Il vostro cuore sarà ancora colmo di affetto e gioia. Potrebbe essere il momento giusto per avvicinarvi ad una persona speciale. Con un pizzico di intraprendenza, tutto andrà per il meglio.

Scorpione: non vi sentirete molto bene. Dopo le abbuffate di Natale avvertirete una sensazione di disagio allo stomaco. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non gettarvi a capofitto sui dolci e di provare a seguire un regime alimentare più sano. Sicuramente ne gioverete.

Astrologia del 26 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: dedicherete la giornata del 26 dicembre al vostro benessere personale. Metterete al primo posto le vostre passioni e farete di tutto per non esagerare con il cibo.

Il partner, grazie alla sua presenza, vi renderà molto felici, ma ci sarà una persona cara che vi mancherà immensamente.

Capricorno: il partner potrebbe chiedervi di essere più dolci nei suoi confronti. Alcuni atteggiamenti, infatti, non faranno altro che aumentare il nervosismo e incrinare l'aria di festa. Sarà importante impostare un dialogo sereno, basato sulla comprensione e sul rispetto.

Acquario: la presenza di amici e parenti non riuscirà a colmare il vostro senso di solitudine. Verrete travolti da una profonda malinconia che non vi consentirà di vivere serenamente la giornata. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non fossilizzarvi sulle paure per il futuro.

Pesci: non riuscirete a contenere la vostra felicità.

Darete libero sfogo al vostro carattere allegro e sbarazzino. Le persone care si uniranno a voi e vi aiuteranno a trasformare la giornata in un momento indimenticabile. Un regalo inatteso potrebbe sorprendervi e commuovervi.