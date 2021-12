L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Gemelli sarà caratterizzato da importanti cambiamenti dal punto di vista professionale. Il pianeta Giove infatti sarà in quadratura per i primi sei mesi, e potrebbe portare i nativi del segno in fase di stallo. Tuttavia, essi dovrebbero riuscire a recuperare all'inizio dell'estate. In amore sarà un anno altalenante per via di una Venere non sempre favorevole. Ci saranno dei momenti top, ma quando non si è in vena di sentimenti forse è meglio lasciar perdere.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e fortuna

In quanto a sentimenti, come detto prima, non sarà un anno sorprendente per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere spesso potrebbe trovarsi in posizioni poco convincenti, in particolare nei mesi di aprile, settembre e dicembre, sarà meglio tenere gli occhi aperti, ma soprattutto, non ci sarà alcun motivo per forzarvi a provare sentimenti. In questi casi, sarà meglio lasciar perdere, in attesa di tempi migliori. Questo però non vorrà dire che sarà un anno da buttare. Ci saranno infatti tanti momenti per dedicare tutto il vostro amore alla persona che amate. I mesi di luglio e ottobre in particolare, si riveleranno ideali. Single oppure no, saranno i periodi più fertili per regalare un po' di emozioni in più alla persona che amate. Magari potreste anche riuscire a dare inizio a nuova storia d'amore.

Molto bene invece le amicizie. Le persone a voi più vicine si riveleranno indispensabili per un consiglio o per tante altre cose di cui avrete bisogno. Voto - 7-

Lavoro e impegni

Non aspettatevi grandi cambiamenti sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di questo 2022. La prima parte dell'anno infatti potrebbe rivelarsi sottotono per voi nativi del segno a causa di Giove che si metterà in quadratura dal segno dei Pesci.

Fortunatamente però, questa situazione difficile non durerà a lungo, ciò nonostante meglio non essere troppo ambiziosi, almeno fino al mese di giugno. A partire dai mesi estivi, il pianeta della fortuna tornerà dalla vostra parte. Insieme a Saturno, che rimarrà stabile nel segno dell'Acquario, sarete nuovamente in grado di mettere a segno discreti successi.

Insomma, non sarà un anno incredibile, ma sicuramente non perderete tutto il terreno che avete guadagnato durante l'anno precedente. Voto - 7,5

Fortuna e salute

Anche in quanto a fortuna sarà un anno tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di questo 2022. Se il pianeta Giove sarà in quadratura fino a giugno infatti, non aspettatevi grandi sorprese, ciò nonostante la situazione cambierà successivamente, a patto che siate in grado di cogliere le occasioni che arriveranno. Molto bene invece la salute, grazie a un forte Marte spesso in buona posizione nei vostri confronti. In particolare, gli ultimi mesi dell'anno si riveleranno ideali da questo punto di vista, considerato che proprio il pianeta Marte sosterà nel vostro segno zodiacale fino alla fine dell'anno. Voto - 8-