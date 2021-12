Nel 2022 troveremo quattro passaggi planetari rilevanti: Marte formerà un anello di sosta in Gemelli da agosto in poi, nel frattempo Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario. Urano, infine, permarrà nel domicilio del Toro, mentre Giove farà la spola tra il segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) all'orbita dell'Ariete.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno del Cancro.

Amore

Le faccende affettive dei nati sotto il segno del Cancro nel 2022 viaggeranno presumibilmente sui binari degli inaspettati e viscerali coinvolgimenti emotivi per prima e seconda decade, mentre risulteranno più sfidanti per la terza decade, specialmente sino a marzo.

I nati tra il 22 giugno e il 15 luglio, difatti, già da metà gennaio riceveranno il sostegno del duetto Giove-Nettuno nel loro Elemento e, come se non bastasse, saranno liberi dalle paturnie sentimentali figlie dell'anello di sosta venusiano nel dirimpettaio Capricorno. Tali favori astrali si tradurranno, con tutta probabilità, in sconvolgimenti sentimentali favorevoli, come l'interruzione di una storia che si trascinava da tempo, così da concedere al segno d'Acqua di immergersi in flirt decisamente più bollenti sotto le lenzuola e interessanti dal punto di vista cerebrale. Le attrazioni affettive potrebbero essere improvvise e virare su amicizie di vecchia data o clamorosi ritorni di ex. La terza decade, invece, sarà chiamata a confrontarsi col duetto Venere-Plutone che, annientando quasi completamente gli influssi del Grande Benefico, spingerà i nativi a chiedersi con assoluta franchezza cosa ricercano in una relazione amorosa, così da fare il confronto con la storia attuale.

Per i single il periodo migliore per le conquiste sentimentali sarà, c'è da scommetterci, dal 29 ottobre a fine anno.

Lavoro

Le questioni professionali di casa Cancro nel prossimo anno risorgeranno, con ogni probabilità, come l'Araba Fenice dalle macerie dell'ultimo biennio. Quando nel 2020 Saturno, Giove e Plutone voltarono le spalle ai nativi per piazzarsi nell'opposto Capricorno, difatti, le difficoltà all'interno del luogo di lavoro si moltiplicarono a dismisura e tale periodo destabilizzante, dopo una pausa estiva nel 2021, è ripreso con l'anello di sosta del pianeta dell'armonia in posizione ostica.

I rapporti relazionali, le entrate monetarie e la stabilità lavorativa, quindi, sono state messe sotto la lente d'ingrandimento e sovente hanno risentito di qualche movimento tellurico poco rassicurante. La buona notizia per il segno Cardinale, fortunatamente, sarà che nel 2022, in particolar modo dalla primavera inoltrata in poi, tale mood astrologico tenderà a stravolgersi favorevolmente e con esso crescerà nuovamente anche il loro entusiasmo.

I sentieri professionali percorsi sinora, però, potrebbero stare stretti ai nati Cancro nella seconda parte del prossimo anno e ciò indurrà il segno d'Aria a gettarsi nel calderone della sperimentazione in tal senso. Ad avere una marcia in più saranno i liberi professionisti che proveranno a mettere in atto delle idee innovative e investiranno un piccolo gruzzoletto nelle stesse, seppur ogni uscita finanziaria sarà passata al vaglio della ponderazione.