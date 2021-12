L'oroscopo della giornata di martedì 14 dicembre vedrà un Ariete più abile con i sentimenti, quasi come se avesse ritrovato luce e voglia di vivere, mentre la Vergine si dimostrerà galante e piena di passione. I Gemelli riusciranno a godere di una discreta armonia in coppia, al contrario, il Leone dovrà stare attento a quel che dice.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 14 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 14 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: la Luna in congiunzione in questi giorni vi ha dato un grande aiuto in amore.

Ora però non è più nel vostro cielo, ciò nonostante vi sentirete più a vostro agio con i sentimenti. Giove in sestile inoltre vi aiuterà a prendere coraggio e affrontare eventuali situazioni spinose. Single oppure no, ricordatevi però che Venere rimane negativa nei vostri confronti, pronta a farvi cadere. In ambito lavorativo con grande intelligenza e maestria vi farete strada tra le tante cose da fare. Voto - 8️⃣

Toro: arriverà la Luna in questa giornata secondo l'oroscopo di martedì 14 dicembre. Dal punto di vista sentimentale sarete in grado di esaltare al meglio il vostro rapporto, merito anche di Venere. Per quanto riguarda i cuori solitari, entrare in sintonia con la persona che vi piace sarà un importante passo avanti.

Nel lavoro dovrete ancora pazientare un po’, anche se Giove ormai è a fine corsa, e dunque sempre meno influente. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che nonostante vedrà Mercurio in cattivo aspetto, vi permetterà ancora una volta di mettere a segno discreti successi grazie a Giove e Saturno, anche se potreste faticare un po’ più del dovuto.

In amore il vostro rapporto ultimamente è altalenante, tuttavia in questa giornata ve la caverete bene. Potreste sfruttare questo periodo per cercare di superare un problema insieme al partner. Se siete single essere simpatici va bene, ma dovrete anche avere carattere e un po’ di originalità in più. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale sicuramente migliore grazie alla Luna in sestile.

In amore però non aspettatevi improvvisamente baci e abbracci. Piuttosto, dovrete cercare di sapervi conquistare questi baci e abbracci, con un atteggiamento più maturo, romantico e premuroso. Se siete single ultimamente avete un po’ troppi sbalzi d'umore. Un po’ meglio nel lavoro. Se di recente qualcosa non è andato per il verso giusto, vedrete che presto riuscirete a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Leone: sarete in difficoltà con i sentimenti in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe mettervi a disagio. Magari potreste ritrovarvi in una discussione di cui non vorreste farne parte. Single oppure no, forse sarebbe meglio non uscire dalla vostra comfort zone per il momento.

In ambito lavorativo anche se Mercurio vi aiuta a trovare il successo che cercate, sappiate che la vostra spavalderia non vi porterà lontano. Voto - 6️⃣

Vergine: con la Luna che si sposterà in trigono dal segno del Toro, riuscirete a essere più romantici in questo martedì di dicembre. Galanti e pieni di passione come siete, single oppure no, sarà più semplice per voi attirare l'attenzione verso l'attenzione che vi piace. Con la giusta maturità, potreste riuscire finalmente a fare centro. Per quanto riguarda il lavoro meglio darsi da fare in questo periodo, perché nel vostro cielo ci sono delle nubi all'orizzonte. Voto - 8️⃣

Bilancia: una giornata nel complesso discreta, modesta per voi nativi del segno.

Certo, in amore non ci sarà ancora la giusta armonia, ciò nonostante con la Luna che naviga in posizioni più favorevoli, riuscirete a godere quantomeno di un rapporto tranquillo. Se siete single conoscere nuove persone senza mai impegnarsi realmente non sarà una buona strategia. Molto bene invece in ambito lavorativo. Con Giove e Mercurio favorevoli, impegno e strategia saranno due elementi chiave per arrivare al successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrale purtroppo sfavorevole per voi nativi del segno, rovinato dalla Luna in opposizione. Dal punto di vista sentimentale potreste chiudervi in voi stessi a meditare sui vostri sentimenti. Il risultato sarà una vita amorosa spenta, anche per voi cuori solitari.

Fate in modo che possa servire a qualcosa questa vostra pausa di riflessione. Nel lavoro state andando bene, ciò nonostante meglio tenere la testa bassa, in attesa di un cielo più sereno, cosa ormai imminente. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale tutto sommato buona in questo martedì. Non avrete grandi pretese nei confronti del partner, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto è spento, diciamo che sarà solo un po’ più tranquillo. Se siete single sarete animati da buoni propositi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove sostengono le vostre imprese, portandovi dritti verso il successo. Voto - 7️⃣

Capricorno: riuscirete a godervi appieno questa giornata.

La Luna e Venere in perfetto connubio tra loro, renderanno questo martedì piacevole e pieno di emozioni per voi. Single oppure no, mettetevi in gioco. In un modo o nell'altro, riuscirete a scatenare emozioni. In ambito lavorativo un buon intuito vi permetterà di arrivare lontano con le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale sottotono per voi nativi del segno. La Luna transiterà dal segno del Toro, e potrebbe rendere difficile la vostra vita di coppia. Intendiamoci, non ci saranno litigi o discussioni, semplicemente, potreste non essere in grado di esprimere i vostri sentimenti correttamente. Molto meglio in ambito lavorativo, grazie a Giove e Mercurio che vi indicano la via verso il successo.

Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di martedì 14 dicembre. La Luna in sestile vi rende maturi e responsabili, soprattutto voi cuori solitari, mentre Venere non vi farà mancare passione e romanticismo. Il risultato sarà una giornata equilibrata e piacevole insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non siete sicuramente tra i migliori dello zodiaco, ma non andrete neanche così male. Aspettate ancora qualche settimana, e vedrete che arriveranno anche per voi momenti di soddisfazione. Voto - 8️⃣