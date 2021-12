L'Oroscopo di domani, lunedì 13 dicembre è pronto a rivelare come sarà la prima giornata della settimana. In evidenza le previsioni zodiacali del giorno riguardanti tutti i 12 segni zodiacali. L'Astrologia del giorno promette un avvio settimanale denso di colpi di scena o situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale. Per altri, parlando di lavoro, se c'è stata qualche difficoltà, da ora in poi si potrà tentare di superarla.

Intanto per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano e per sapere come gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità di ogni segno, è necessario sapere quali siano i principali aspetti planetari. Per quanto concerne le posizioni astrologiche degli astri, il Sole si trova Sagittario e risulta in lento ma continuo avvicinamento al settore del Capricorno. La Luna intanto viaggia tranquilla sui gradi dell'Ariete, tenendo nel mirino il comparto del Toro. Per quanto riguarda il pianeta dei buoni sentimenti Venere, risulta insieme a Plutone in transito nel segno del Capricorno, in avvicinamento progressivo ai confini con l'Acquario. Nettuno in Pesci resta sornione e tranquillo nel limbo dei Pesci e ci resterà ancora per un bel po' di tempo.

Saturno, invece, marcia a passo lento nel comparto dell'Acquario insieme a Giove. Nel contempo Marte, proprio questo lunedì, lascia lo Scorpione per entrare in Sagittario e fare compagnia a Sole e Mercurio.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 13 dicembre 2021.

Previsioni zodiacali del giorno 13 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 10. La vostra solita vivacità è spinta al massimo dal benefico aspetto della Luna che, occhieggiando sorridente dal cuore del vostro segno, vi dà una marcia in più. Vita sociale attivissima: un turbinio di nuovi incontri renderà piacevolissima la vostra giornata.

Lavoro al top Giove in un incoraggiante sestile dal segno dell'Acquario, che vi aiuta ad acuire logica e razionalità. Tutto è più facile di quanto avreste potuto credere. In amore ultimamente avete dato poco spazio al dialogo o forse con i vostri familiari c’è semplicemente una divergenza di opinioni: da domani ritroverete lo smalto e il buon dialogo con tutti. Se siete single fascino e magnetismo sono le vostre carte vincenti e vi spingono a imbarcarvi in storie impegnative, ma avvincenti. Emozioni a non finire!

Toro - voto 5. L’oroscopo del giorno 13 dicembre al segno del Toro segnala qualche problema che in questi giorni potrebbe emergere s causa del vostro caratterino. Questo lunedì rischiate di non guardare in faccia nessuno con le vostre sfuriate.

Il settore maggiormente esposto e problematico dovrebbe essere quello familiare. Moderate le parole. Per i sentimenti i vostri sbalzi d'umore potrebbero mettervi nei guai con il partner, decisamente stanco di sopportare la vostra incostanza emotiva. Mantenete i piedi saldi a terra nel caso foste ancora single, tenendovi alla larga da un insolito desiderio. Se starete lontano da eventuali colpi di testa, tutto andrà per il meglio. Nel lavoro è richiesta calma, perché crearsi dei problemi anche quando non ci sono? C’è solo qualche piccolo dettaglio da sistemare, ma sono sciocchezze.

Gemelli - voto 6. Niente di nuovo per quanto vi riguarda e questa non è esattamente una buona notizia, ma nemmeno tanto negativa.

Vi aspetta un’altra giornata faticosa e poco proficua. È il lavoro il vostro attuale tallone di Achille, proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. A livello amoroso le relazioni lineari non fanno per voi: passati i primi giorni finite con il perdere interesse. Avete bisogno di un partner più problematico. Parentesi molto meno felice per quanto concerne la vita sentimentale dei single: i silenzi sono sempre più frequenti e duraturi e non vi spiegate il perché. Nel lavoro i presupposti per centrare l’obiettivo che vi siete prefissi ci sono, il problema è che al momento non disponete delle opportunità adatte allo scopo.

Cancro - Voto 7. Con la Luna nel segno dell'Ariete, oltretutto in perfetta sintonia con Giove e Sole, questo inizio settimana sarà difficile starvi dietro.

Giornata ricca di buoni presagi dunque, dove riuscite a risolvere con facilità problemi che vi trascinate da tempo. Quasi non vi sembra vero! In amore ogni difficoltà si dissolve e sparisce, lasciando spazio soltanto ai sentimenti. Se siete in coppia filate d’amore e d’accordo, mentre se siete ancora alla ricerca tiratevi a lucido: oggi potrebbe essere il gran giorno. A livello lavorativo la giornata potrebbe offrirvi terreno fertile per coltivare il vostro desiderio di cambiamento, dovete solo cogliere le buone opportunità. Con colleghi e superiori avete creato un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco: una solida base per operare proficuamente.

Oroscopo e consigli delle stelle del 13 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 6. La situazione è abbastanza indefinita e potete agire per dargli la piega che più preferite. A questo punto non vi resta che metterci del vostro, selezionate e valutate con la massima cura le vostre idee e solo dopo passate alla fase dell’azione. In amore umore poco favorevole anche per il settore delle amicizie e non solo nella vita di coppia. Litigi e tensioni con il partner in linea generale punteggiano l’intera giornata. Che siate single o in coppia, potreste sentirvi inadeguati e rimediare mettendo troppo spesso mano al portafogli è sbagliato. Nel lavoro non c’è niente di inglorioso se per una volta non ve la sentite di sobbarcarvi un incarico impegnativo e passate la mano a un collega.

Vergine - voto 7. Ripresa di settimana non affatto male, anche se abbastanza impegnativa, forse caratterizzata da ritmi intensi e faticosi, mentre voi non avete pensieri che per le prossime vacanze natalizie, ormai imminenti. Cercate di non distrarvi e affrontate ogni questione con la massima attenzione e con il minimo impegno. A livello sentimentale momento anonimo, privo di emozioni e novità, ma data la situazione generale piuttosto complicata non è certo una brutta notizia. Specie se single, in questo periodo proprio non riuscite a digerire la routine quotidiana. Per la gioia di chi vorreste accanto, studiate qualcosa di incredibilmente sorprendente. Nel lavoro di impegni da sbrigare ne avete davvero in quantità, ma vi sentite poco carichi e disposti a fare il minimo sindacale.

Bilancia - voto 6. Il vostro panorama astrale parla di una giornata punteggiata da dubbi, indecisioni e forse anche da una decisione frettolosa e sbagliata. Non è da voi agire senza pensare, cercate di riflettere bene per evitare di muovervi in modo avventato. In ambito affettivo, se siete già in coppia, la vita a due in questo momento scorre tranquilla, anche se non senza intoppi o questioni da mettere in chiaro: fatelo al più presto! Per i single non ci sono novità in vista, pertanto dedicate del tempo a rinvigorire il fisico, dando anche una svecchiata al look generale. Nelle attività lavorative calma piatta: sembra che tutto ciò che facciate si riveli inutile o quasi, ai fini della soluzione dei vostri problemi professionali: dovete pazientare.

Scorpione - voto 7. Si esaurisce, finalmente, la serie di giornate negative che ultimamente vi ha reso la vita difficile. Da questo lunedì (si spera!) tutto sarà più facile e scorrevole. Non dovete esagerare: anche se c’è tanto da fare, evitate di agire in modo impulsivo. Meglio organizzarsi per tempo nel caso in cui ci fossero delle cose importanti da fare. In amore, se in coppia vi sentite poco motivati, non cercate soluzioni complesse e cervellotiche, lasciate semplicemente parlare i sentimenti: il cuore ha sempre la risposta giusta al momento giusto. Per fortuna c'è una persona innamoratissima, pronta a farvi tornare il sorriso e l’ottimismo. Nel lavoro l’imperativo è d’obbligo: più fiducia nelle vostre capacità.

Probabilmente un corso di autostima potrebbe esservi di grande aiuto.

Astrologia di lunedì 13 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 9. Giornata entusiasmante con Venere e Plutone in Capricorno pronti a sostenervi, alla faccia della quadratura messa in campo da Giove! Per non tacere dell’autorevole appoggio della Luna in Ariete, paladina delle vostre prossime scelte amorose. Avete praticamente il mondo ai vostri piedi: dovete solo esprimere un desiderio per vederlo avverarsi. Per i sentimenti la vita di coppia in questi giorni è il vostro rifugio, la vostra fonte di serenità. Con la persona che amate vivete un momento di perfetta sintonia, sia a livello romantico che passionale. Single, data l’intensa vita sociale è probabile che se siete ancora alla ricerca dell’anima gemella, finalmente la incontrerete.

A livello lavorativo non mancano occasioni su cui investire: datevi da fare.

Capricorno - voto 8. Vi affacciate a questa nuova giornata davvero in forma smagliante e con un umore a dir poco scintillante. Stelle favorevoli vi rendono praticamente incontenibili. Nel lavoro amici, divertimento, tanti interessi personali: questo lunedì ne avete davvero per tutto e per tutti. Intelligenza, concentrazione, prontezza di riflessi: tutto ciò che vi serve per rendervi protagonisti di vere mirabilie. In amore, anche in fatto di sentimenti famigliari o nelle amicizie, la situazione non è meno scintillante, che siate single oppure già sistemati la giornata sarà perfetta e le vostre condizioni di salute completano un quadro già poco meno che perfetto. Vi sentite in splendida forma e si vede, anche solo dal modo in cui sapete sorridere alla vita.

Acquario - voto 7. Potete tirare un mezzo sospiro di sollievo: le tensioni dei giorni scorsi in questo periodo sembrano dissolversi come di incanto, perciò godetevi questa giornata. Non state lì a chiedervi il perché e il percome: i problemi a volte se ne vanno proprio come sono venuti. Nel lavoro approfittate della fase positiva per sferrare la zampata vincente: è il momento ideale per far vedere agli altri quanto valete. In amore tanti amici, un’infinità di interessi e ogni tanto un po’ di tempo da dedicare al vostro partner, che però state trascurando. Single, se chi vi ha catturato il cuore tergiversa, perché non provate a trasformarvi da inseguitori a inseguiti? Magari potrebbe funzionare. Per il fisico sembra proprio che, finalmente, vi siate decisi a tenere nel debito conto anche l’importanza del vostro stato di salute. Era ora!

Pesci - voto 8. L'oroscopo per la giornata del 13 dicembre invoglia a gongolare. Grazie alla Luna in Ariete tutto scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise, con la forza che nasce dalla sicurezza coinvolgerete gli amici in un’iniziativa che vi sta a cuore. Nel lavoro l’unico rischio prevedibile è quello che correndo per arrivare al traguardo, non vi curerete di travolgere chi vi sta davanti. In amore, gioiosi e spensierati, la giornata vi riserva emozionanti sorprese. Il desiderio, un po’ scemato in alcune coppie, si riaccende di botto! Fuochi d’artificio in camera da letto e novità promettenti per i single. La voglia di essere rassicurati dall’ammirazione altrui vi stimola a creare le condizioni per vivere giocose avventure.

La classifica di lunedì 13 dicembre 2021

