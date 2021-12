Martedì 4 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, Mercurio e Saturno transitare nell'orbita dell'Acquario, mentre Venere, Plutone e il Sole risiederanno nel segno del Capricorno. Marte, invece, proseguirà il moto in Sagittario, così come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Nettuno e Giove, in ultimo, permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: rivoluzionari. Dopo un ultima parte del 2021 tutt'altro che scorrevole, i nati Acquario di prima e seconda decade potrebbero avvertire, nel corso di questo martedì, una spasmodica voglia di catapultarsi verso un nuovo sentiero esistenziale.

A seconda dei casi, il cambio sarà inerente alla professione o all'amore ma, qualunque settore investirà sarà probabile che venga attuato in maniera repentina e rivoluzionaria, ovvero stravolgendo la maggior parte delle certezze che il segno d'Aria ha avuto sin qui.

2° posto Gemelli: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le vicende lavorative di casa Gemelli in questa giornata d'inizio 2022, coi nativi che saranno spinti dal parterre planetario, col duetto Luna-Mercurio d'Aria in prima linea, a premere sul pedale dell'acceleratore, ricavandone gran bei risultati.

3° posto Leone: tenaci. Col Messaggero degli Dei opposto ma bilanciato dal lento sgretolarsi del quadrato Saturno-Urano, i felini avranno buone chance di mettere in campo un mood particolarmente determinato in queste ventiquattro ore, specialmente sul fronte relazionale dove esigeranno estrema lealtà.

I mezzani

4° posto Bilancia: percettivi. Nel ménage amoroso i nati Bilancia di terza decade potranno, c'è da scommetterci, su ottime doti percettive, le quali li aiuteranno ad anticipare le mosse e i desideri del partner, così da rendere quest'ultimo particolarmente felice della persona che ha accanto.

5° posto Capricorno: investimenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Urano di Terra trino al Sole sui loro gradi verrà aizzato dal nuovo Nodo Lunare Nord in Toro e ciò, con tutta probabilità, indurrà i nati Capricorno a lanciarsi in qualche investimento professionale, il quale darà migliori risultati se a lungo raggio.

6° posto Vergine: umore top. Nel bel mezzo di un periodo poco entusiasmante, questo martedì potrebbe rappresentare l'eccezione in tal senso per i nati Vergine, almeno per quanto riguarderà il brioso tono umorale del quale saranno corredati.

7° posto Cancro: affettuosi. Se da un lato le vicende pratiche e lavorative saranno presumibilmente costellati da ritardi e imprevisti, dall'altro lato il primo segno d'Acqua cercherà un rifugio consolatorio tra le braccia della persone care divenendo, se possibile, ancora più affettuoso del solito.

8° posto Pesci: indecisi. Una questione sentimentale potrebbe essere al centro dei pensieri nativi in questa giornata d'inizio anno, col dodicesimo segno zodiacale che parrà non riuscire a decidersi se approfondire la conoscenza o allontanare definitivamente la persona in questione.

9° posto Sagittario: impositivi. Malgrado il benevolo terzetto Mercurio-Luna-Saturno, i nati Sagittario potrebbero assorbire gli influssi poco concilianti del binomio Venere-Sole di Terra, divenendo impositivi e prevaricatori nell'ambiente professionale quasi senza rendersene conto.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: timorosi. Il prossimo futuro potrebbe rappresentare una nota dolente per i nati Scorpione nel corso di questa giornata, col segno Fisso che nutrirà qualche timore a riguardo, soprattutto per ciò che concerne le finanze.

11° posto Toro: scoraggiati. Contrariamente all'indole tenace tipica del segno Fisso, i nati Toro verranno investiti dai raggi poco concilianti lunari e mercuriali assumendo, come spiacevole conseguenza, un atteggiamento decisamente più arrendevole del solito questo martedì.

12° posto Ariete: comunicazione flop. Giornata da prendere con le pinze per i nati Ariete sul fronte comunicativo, col segno di Fuoco che farebbe bene a limitare al minimo le parole perché il rischio di ferire involontariamente le altre persone sarà alto.