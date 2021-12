Nella settimana dal 3 al 9 gennaio troveremo sul piano astrale Mercurio che viaggerà dal segno del Capricorno (dove transitano Venere, Sole e Plutone) ai gradi dell'Acquario (dove sosta Saturno), mentre Urano proseguirà l'orbita in Toro. La Luna, invece, si sposterà dal segno del Capricorno all'Ariete, nel frattempo Nettuno e Giove continueranno la sosta in Pesci. Marte, infine, risiederà nel segno del Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Acquario, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: lungimiranti.

La congiunzione tra il Grande Malefico e il Messaggero degli Dei sui loro gradi acuirà, con ogni probabilità, la percezione dei nati Acquario di andare oltre agli imprevisti del momento, soprattutto in campo professionale, e assumere un mood lungimirante che gli permetta di divenire più speranzosi verso ciò che verrà.

2° posto Capricorno: inizio smart. Sino a mercoledì il segno Cardinale potrà presumibilmente permettersi qualche parentesi mondana, oltre che del tempo soverchio da dedicare ai propri hobby prediletti. Da giovedì in poi, invece, i nativi dovranno focalizzare gran parte del loro bottino energetico nelle vicende pratiche che gli si pareranno davanti.

3° posto Toro: stacanovisti. Mentre il quadrato Urano-Saturno verrà aizzato dal nuovo transito mercuriale, i nati sotto il segno del Toro potrebbero decidere di gettarsi a capofitto nel lavoro, un po' per tentare di stoppare i mugugni cerebrali che li attanaglieranno e un po' per scalare anzitempo le vette gerarchiche.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus amicale. Dopo un inizio d'anno effervescente, il segno Mobile sarà probabilmente invitato dal parterre planetario a dare maggior peso alle proprie compagnie amicali, specialmente quelle che gli sono state accanto per svariati anni. Così facendo i nati Sagittario si renderanno conto più che mai che un buon amico vale almeno quanto un buon partner per far gioire il cuore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° posto Ariete: intraprendenti. Nel weekend Luna e Mercurio si lanceranno sguardi ammiccanti e come piacevole conseguenza i single del primo segno zodiacale potrebbero divenire oltremodo intraprendenti in fase di conoscenza, in particolar modo sul fronte comunicativo che gli permetterà di intrigare qualsiasi corteggiatore.

6° posto Leone: weekend top.

Sino a giovedì la settimana di casa Leone avrà buone chance di essere costellata da un'ingente mole di incombenze professionali e pratiche da portare a compimento. Dall'ora di pranzo di venerdì e per l'intero weekend, invece, i felini potranno lasciarsi avvolgere dai piaceri dell'amore, con la dolce metà che non vedrà l'ora di fare acrobazie sotto le lenzuola.

7° posto Scorpione: chiarimenti. Nelle giornate di lunedì e domenica i nati Scorpione, che hanno ultimamente risentito di qualche scossone dialettico in coppia, avranno presumibilmente il sostegno astrale per tentare un chiarimento in tal senso. Mercoledì, invece, sarebbe bene misurare ogni singola parola, perché sarà facile che nasca un equivoco con un nuovo collega.

8° posto Pesci: deleganti. Più che agire in prima linea, le ultime due decadi di casa Pesci preferiranno, c'è da scommetterci, commissionare alcune mansioni domestiche a coniuge e figli, soprattutto sino a mercoledì, così da lavarsene le mani e dedicarsi alle loro attività predilette. Agendo in tal modo, però, sarà probabile che nelle giornate di giovedì e venerdì una persona cara gli restituisca pan per focaccia.

9° posto Gemelli: amore flop. Settimana da bollino rosso per la prima decade di casa Gemelli nel ménage amoroso, coi nativi che sembreranno incapaci di far comprendere all'amato bene le proprie ragioni e, di conseguenza, ritrovare il feeling con lo stesso.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: confusi.

Il duetto Mercurio-Nettuno, assieme alla complicità del Grande Benefico in opposizione, renderà con ogni probabilità parecchio confusi i nati Vergine nel corso di questi sette giorni, weekend in primis. Sabato e domenica, difatti, il segno di Terra farebbe bene sia a rinviare eventuali decisioni esistenziali, che a sostenere colloqui professionali.

11° posto Cancro: perplessi. Nel bel mezzo di un caotico trambusto astrale i nati Cancro potrebbero dover anche far fronte a un ambiguo comportamento del partner nella seconda parte di questa controversa settimana. Il segno d'Acqua, a tal proposito, preferirà probabilmente limitarsi a osservare l'atteggiamento del coniuge, tentando di comprendere dietro le quinte se i propri sospetti siano fondati o meno.

12° posto Bilancia: bizzosi. Nervosismo e insofferenza potrebbero essere due sgraditi ingredienti della settimana di casa Bilancia, coi nativi che salteranno come molle alla minima provocazione, soprattutto se il colpo basso proverrà da una persona alla quale vogliono particolarmente bene.