Il primo weekend di dicembre è alle porte, cosa aspettarsi da queste due giornate? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire un momento di recupero per il Sagittario, che ritrova energia e forza fisica. Gli astri lasciano prevedere due giornate romantiche e passionali per il Toro, mentre per il Cancro sono in arrivo delle soluzioni. Incontri fortunati per l'Acquario.

Di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo del weekend, 4 e 5 dicembre 2021

Ariete: i raggi vivaci del novilunio rischiarano questo fine settimana.

È il momento di grandi progetti in amore e nel lavoro. Non lasciatevi spaventare dalla paura di un rifiuto, fatevi avanti e ne verrete ricompensati.

Toro: l’oroscopo lascia presagire un weekend romantico e affettuoso. La Luna Nuova vi mette di buon umore e aiuta a ritrovare serenità e intimità per quanto riguarda il rapporto di coppia. Anche gli incontri sono favoriti. Ottima la forma fisica.

Gemelli: il cielo del weekend è agitato dagli influssi contrastanti del novilunio. Qualcuno potrebbe sentirsi sotto stress, affaticato dal punto di vista fisico e mentale. Meglio concedersi una pausa. Ascoltate le necessità del vostro corpo. Bene l'amore.

Cancro: le stelle lasciano presagire un fine settimana di risposte.

La Luna Nuova vi aiuta a trovare la strada giusta, avete aspettato a lungo ma ora arriveranno le soluzioni auspicate. Serenità in amore e nei rapporti interpersonali.

Leone: il novilunio riaccende la speranza. Soprattutto per quanto riguarda l’amore è un momento di recupero. Si possono risanare le ferite createsi all’interno del rapporto di coppia e ristabilire la complicità.

Cautela dal punto di vista fisico.

Vergine: l'oroscopo di sabato 4 novembre lascia prevedere una giornata faticosa e stressante per il fisico. Al contrario domenica si può ritrovare un po’ di energia e vitalità. L’amore vi cura e vi ripaga delle giornate no.

Bilancia: queste prime giornate di dicembre si concentrano sulla carriera e gli affari.

È il momento per mettere la firma su un contratto o concludere un accordo. Al contrario domenica meglio staccare un po’ la spina e concedersi una giornata più leggera in compagnia di amici e parenti.

Scorpione: la Luna Nuova porta novità e occasioni interessanti. Più porte potrebbero aprirsi davanti a voi durante questo weekend. Il tempo a disposizione purtroppo non è molto e occorre fare una scelta alla svelta.

Sagittario: l’oroscopo del 4 del 5 dicembre lascia presagire 48 ore serene e piacevoli. È un momento di grande energia per il fisico, in netto recupero rispetto al mese precedente. È tempo di amare e di lasciarsi amare senza limiti e preoccupazioni.

Capricorno: si preannuncia un weekend romantico e passionale.

Il vostro cuore danza in un passo a due con quello del partner, richiedendo tempo solo per voi e lasciando fuori il resto. Anche gli incontri sono favoriti per i single.

Acquario: la Luna Nuova è foriera di novità. Qualcuno potrebbe fare un incontro inaspettato ma piacevole che si rivela interessante per il futuro. Inizia un momento di recupero per il fisico, siete energici e la voglia di fare non manca.

Pesci: gli influssi della Luna Nuova potrebbero rivelarsi faticosi durante la giornata di sabato, durante la quale le stelle raccomandano cautela, soprattutto per quanto riguarda il fisico e i rapporti interpersonali, dove potreste apparire distanti e irascibili. Al contrario domenica si ritrova il buon umore e la voglia di stare in compagnia.