Il 2022 sta per arrivare: per i nativi Ariete l'Oroscopo prevede un anno quasi diviso a metà. Se infatti nei primi mesi dell'anno molti non saranno in splendida forma, soprattutto in amore, ci sarà la possibilità di dare del proprio meglio a partire dai mesi estivi. Inizialmente Venere infatti sarà negativa, ma da marzo vi darà qualche occasione romantica in più. Molto bene il lavoro, in particolare nella seconda parte dell'anno, mentre nei mesi invernali ci saranno risultati tutto sommato buoni. Salute e energie saranno più che sufficienti.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del 2022 per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale, l'oroscopo dell’anno 2022 non inizierà al meglio per voi nativi del segno. Il pianeta Venere infatti si troverà in quadratura dal segno del Capricorno fino al mese di marzo. Da quel momento però, le cose piano piano torneranno a migliorare. I mesi estivi infatti si riveleranno ideali per far esplodere di passione la vostra relazione di coppia, oppure se volete fare audaci conquiste qualora siate single. Saranno dunque mesi importanti e fondamentali per mettere le basi per un amore che possa durare nel tempo. Tentate dunque i vostri approcci romantici senza avere troppa paura. Da settembre invece meglio abbassare la cresta, considerato che il pianeta dell'amore tornerà a navigare in brutte posizioni nei vostri confronti.

Molto bene invece le amicizie, che vi staranno particolarmente a cuore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7

Lavoro e impegni

Per quanto riguarda le questioni professionali, sarà un anno di di conferme e risultati positivi secondo l'oroscopo di questo 2022, nonché di nuove ambizioni. In generale, potrete contare su un cielo spesso sereno, dominato da un ottimo Saturno stabile in sestile, ma soprattutto da Giove, che sarà nel vostro cielo a partire dal mese di maggio.

Sarà dunque un ottimo periodo per consolidare tutto quello che siete riusciti a fare negli anni precedenti, e riuscire a fare ancora di meglio, a perfezionarvi con nuovi e entusiasmanti progetti. Investite dunque in nuove iniziative, soprattutto durante i mesi estivi, e con un pizzico di fortuna riuscirete a fare grandi passi avanti, grazie anche a Mercurio e Marte, spesso favorevoli durante l'anno.

Gli impegni non mancheranno, anzi, a volte potrebbero giornate davvero piene, ciò nonostante una buona organizzazione vi permetterà di venirne sempre a galla. Voto - 8,5

Fortuna e salute

Con Giove che sarà per buona parte dell'anno dalla vostra, è chiaro che sarete messi piuttosto bene in quanto a fortuna, secondo l'oroscopo di questo 2022, soprattutto se sarete in grado di sfruttare al meglio le occasioni che arriveranno. In quanto a salute a volte potreste non essere nelle condizioni migliori a causa di Marte, in particolare tra febbraio e marzo. Ma dalla seconda parte dell'anno, vi sentirete spesso vivi, con tanta voglia di fare, e con l'intenzione di non rimanere fermi neanche un minuto. Voto - 7,5