Venerdì 7 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, nel frattempo Mercurio assieme a Saturno risiederanno sui gradi dell'Acquario. Il Sole, Plutone e Venere, invece, continueranno il domicilio in Capricorno, così come Marte permarrà in Sagittario e Urano proseguirà il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: affettuosi. Nel ménage amoroso di casa Pesci parrà respirarsi un clima armonioso nella giornata che precede il weekend e il merito, con ogni probabilità, sarà della splendida naturalezza con la quale i nativi riusciranno a dimostrare il loro affetto alle persone care.

2° posto Scorpione: lavoro top. Il binomio Venere-Sole nell'affine Capricorno, corroborato dal transito gioviale nel loro Elemento, donerà probabilmente ai nati Scorpione, specialmente alla prima decade, un venerdì ideale per centrare qualche ottimo risultato in campo professionale.

3° posto Capricorno: fortuna top. Il settore lavorativo del segno di Terra, nel corso di questa giornata d'inizio 2022, potrebbe beneficiare di un vero e proprio colpo di fortuna, come un cliente che raddoppierà l'ordine o un investimento per ammodernare l'attrezzatura professionale che si rivelerà meno dispendioso del previsto.

I mezzani

4° posto Leone: curiosi. L'opposizione del Messaggero degli Dei in combutta con la neutralità del pianeti dei venti avrà buone chance di stimolare la curiosità dei felini questo venerdì, soprattutto in settori esistenziali per loro ancora inesplorati.

5° posto Ariete: dritti alla meta. Nonostante il Luminare femminile intimerà presumibilmente ai nati Ariete di andarci coi piedi di piombo nelle questioni affettive, il segno di Fuoco obbedirà esclusivamente al sestile Marte-Saturno nell'asse Sagittario-Acquario che gli suggerirà di andare dritti alla meta in ogni faccenda sentimentale.

6° posto Bilancia: diplomatici. Riuscire a mettere in campo una buona dose di diplomazia, soprattutto nelle discussioni nate nella cerchia amicale, sarà probabilmente una prerogativa dei nati Bilancia in questa giornata invernale, dote grazie alla quale riusciranno ad accaparrarsi le simpatie delle nuove colleghe.

7° posto Toro: umore altalenante.

Sebbene lo Stellium in Capricorno sarà più che mai attivo e benefico nei loro riguardi, i nati Toro potrebbero risentire delle scomode posizioni mercuriali e saturniane che mineranno la stabilità del loro tono umorale.

8° posto Gemelli: deleganti. La Luna e Nettuno in quadratura sommati a Marte in opposizione indurranno probabilmente il primo segno d'Aria a delegare quanto più possibile le proprie mansioni pratiche quotidiane alle persone care, adducendo scuse poco plausibili.

9° posto Cancro: amore sottotono. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nelle faccende sentimentali di casa Cancro questo venerdì, specialmente per le prime due decadi che potrebbero doversi sorbire le continue lamentele della persona amata.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: confusi. Questo venerdì il secondo segno di Terra potrebbe risentire di un appannamento d'idee e intenti che lo spingeranno a etichettare accadimenti e persone con troppa leggerezza, quando invece sarebbe meglio evitare come la peste bubbonica di giudicare le azioni altrui.

11° posto Sagittario: taciturni. Complici gli alti e bassi emozionali che hanno costellato le questioni amorose negli ultimi giorni, i nativi del Sagittario avranno buone chance di assumere un mood taciturno nei riguardi della dolce metà durante questo venerdì.

12° posto Acquario: spaesati. Il segno, nel corso di questa giornata di gennaio, potrebbe avvertire una destabilizzante sensazione di spaesamento nelle vicende lavorative, soprattutto per coloro che hanno da poco cambiato professione o, pur rimanendo nella stessa azienda, mutato mansione.