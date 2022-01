Sabato 8 e domenica 9 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna in sosta sui gradi dell'Ariete, mentre Giove e Nettuno risiederanno nel domicilio dei Pesci. Saturno e Mercurio, invece, permarranno in Acquario, così come Plutone, Venere e il Sole resteranno stabili nell'orbita del Capricorno. Urano, in ultimo, continuerà la sosta in Toro come Marte proseguirà il moto in Sagittario.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Bilancia, meno entusiasmante per Gemelli e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: attraenti. In particolare i nati nella terza decade potrebbero trascorrere un weekend all'insegna delle nuove conoscenze affettive, queste ultime parranno essere calamitate dall'eccelso grado di attrattiva che emanerà il segno d'Acqua.

2° posto Pesci: trasgressivi. La quadratura Luna-Venere unita al transito gioviale sui loro gradi indurrà, con ogni probabilità, i nati Pesci a mettere in campo una gran voglia di sperimentare sotto le lenzuola nel ménage amoroso e il partner apprezzerà di buon grado questa loro insolita vena trasgressiva.

3° posto Bilancia: anticonformista. I comportamenti convenzionali non faranno probabilmente parte delle regole che i nati Bilancia intenderanno seguire nel corso del fine settimana, col segno che risulterà anticonformista e ciò lascerà piacevolmente sorprese le persone care.

I mezzani

4° posto Scorpione: soluzioni. Un'annosa questione professionale, figlia di un contrattempo, potrebbe obbligare i nati Scorpione a trovare prontamente una soluzione alternativa durante questo weekend, risoluzione che avrà ottime possibilità di palesarsi nella mente del segno d'Acqua già dalle prime ore domenicali.

5° posto Capricorno: al centro dell'attenzione. L'effervescente Luna di Fuoco assieme alla Bianca Signora sui loro gradi spingerà, con ogni probabilità, il terzo segno di Terra a mettersi al centro dell'attenzione, sebbene tale atteggiamento sarà messo in campo inconsciamente dai nativi e non per smania di apparire.

6° posto Sagittario: schietti.

Nella giornata di sabato sarà probabile assistere ad una versione oltremodo schietta dei nati Sagittario, i quali non avranno peli sulla lingua e riusciranno a togliersi qualche sassolino dalla scarpa senza, però, ferire nessun collega o amico.

7° posto Leone: a tempo debito. Accorgendosi che alcuni metaforici frutti professionali non saranno ancora presumibilmente maturi, i nati sotto il segno del Leone dedicheranno queste quarantotto ore a studiare le strategie lavorative da attuare a tempo debito.

8° posto Ariete: dispersione energetica. Il neo di questo weekend, in particolare della giornata di domenica, potrebbe essere rappresentato dalla voglia dei nativi di fiondarsi su più attività in contemporanea e ciò, anziché farli risultare dinamici e produttivi, gli farà soltanto perdere inutilmente una gran mole energetica.

9° posto Vergine: focus domestico. L'abitazione dei nati Vergine avrà buone possibilità di reclamare la loro attenzione, in quanto sarà necessario che il segno di Terra si dedichi, nel corso del weekend, alle pulizie troppo spesso procrastinate nei giorni precedenti.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: amore flop. L'incertezza che sta aleggiando nel settore professionale potrebbe investire anche le faccende affettive di casa Acquario durante queste due giornate invernali, coi nativi che sfogheranno le loro momentanee insofferenze accusando il partner di essere stato poco presente ultimamente.

11° posto Gemelli: fiacchi. La voglia di rimboccarsi le maniche verrà presumibilmente meno per i nati Gemelli di prima e seconda decade in questo fine settimana, col segno d'Aria che risulterà accidioso e tendente a starsene rinchiuso nella propria comfort zone.

12° posto Toro: nodi al pettine. È un weekend da prendere con le pinze quello dei nati Toro, in quanto alcuni nodi affettivi verranno al pettine e il segno Fisso sarà chiamato ad affrontarli una volta per tutte. Grazie alla buona posizione della Bianca Signora e all'affievolimento del quadrato Saturno-Urano, sarà facile che i nativi riescano a chiarire tali situazioni con la dolce metà senza ulteriori strascichi.