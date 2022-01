L'oroscopo del fine settimana che va dal 15 al 16 gennaio vedrà le stelle venire in aiuto ai nativi Cancro, che potranno contare sulla Luna nel segno, mentre Gemelli potrà vivere in tutta tranquillità il proprio rapporto di coppia. Pesci avrà modo di vivere momenti romantici insieme al partner, al contrario Capricorno potrebbe non sentirsi così a suo agio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 15 al 16 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna che si troverà in quadratura dal segno del Cancro, sarà opportuno non sottovalutare il partner, o alcune questioni di coppia, perché potrebbero causare delle discussioni.

Buono invece il settore professionale, merito di Marte e Mercurio che vi terranno sull'attenti. Voto - 6️⃣

Toro: vita di coppia piena di armonia per voi grazie a delle stelle davvero favorevoli. Secondo l'oroscopo del fine settimana, saprete come rendere felice la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro le idee non vi mancano, ma dovrete essere più precisi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso stabile in questo fine settimana. Potrete contrare un buon affiatamento di coppia, che terrà unito il legame tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro, con Marte opposto, forse dovreste valutare una piccola pausa.

Voto - 7️⃣

Cancro: stelle che finalmente tenderanno a darvi una mano a partire da questo weekend. La Luna in particolare, sarà nel vostro cielo, e in amore dovrete cercare di sfruttare le opportunità che arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà tanto da fare, ma voi vi sentirete pronti a tenere ritmi più alti. Voto - 8️⃣

Leone: weekend sicuramente non troppo emozionante per voi, ma nel vostro rapporto ci sarà comunque una discreta armonia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro sarà opportuno ritrovare la concentrazione e non fare errori che si possono facilmente evitare. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo del prossimo weekend sicuramente migliore per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante faticherete ancora un po’ a esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti di chi amate. Per quanto riguarda il lavoro invece potrebbe essere necessario fare qualche ora di straordinario.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che continua a navigare in brutte acque. La Luna sarà nuovamente contro di voi, e i rapporti con il partner tenderanno a essere piuttosto freddi. Sul fronte professionale sarete in grado di prendervi qualche soddisfazione, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Scorpione: un quadro astrale fortemente incentrato sui sentimenti e sulle emozioni questo fine settimana, merito soprattutto della Luna in ottimo aspetto. Sarete in grado infatti di vivere emozioni bellissime insieme alla vostra anima gemella, grazie soprattutto al vostro carattere sempre così romantico. Per quanto riguarda il lavoro ci vorranno pazienza e determinazione per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Sagittario: piccoli miglioramenti in questo cielo durante il fine settimana, anche se per quanto riguarda i sentimenti dovrete essere in grado di dimostrare il vostro amore al partner con maggior convinzione. Settore professionale che vi vedrà ben organizzati, anche se non ci saranno molte risorse a disposizione questa volta. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo del weekend sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna. Potreste infatti non sentirvi così a vostro agio insieme al partner, soprattutto i nati nella prima decade. Attenzione anche in ambito lavorativo, dove potrebbero esserci diversi imprevisti da superare. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale particolarmente proficuo in questo weekend, grazie a Marte e Mercurio che porteranno idee e energie.

In amore vi sentirete in forma, e vivrete insieme al partner splendidi momenti. Ottimo periodo anche per provare a fare qualcosa di nuovo insieme. Voto - 9️⃣

Pesci: relazione di coppia affiatata e piacevole grazie alla Luna in trigono. Saranno momenti intensi e di crescita quelli che vivrete insieme alla vostra anima gemella. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a Giove che vi aiuterà a fare sempre la cosa giusta. Voto - 9️⃣