Nuovo appuntamento con l'oroscopo per il fine settimana 15 e 16 gennaio. Quali novità e sorprese hanno preparato le stelle per tutti i segni zodiacali? Secondo gli astri, sarà un weekend impegnativo per i nativi dell’Ariete e gioioso per i nati sotto il segno del Cancro. I nati in Sagittario devono dare il meglio di se stessi in qualsiasi settore della vita. Per approfondire, ecco le previsioni segno per segno per le giornate di sabato 15 e domenica 16 gennaio e le pagelle zodiacali, con voto da uno a dieci.

Il weekend 15 e 16 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo weekend potreste essere impegnati con le riunioni di famiglia, Essere educati con le persone che vi stanno attorno potrebbe migliorare la vostra immagine tra parenti e amici. Spenderete soldi per acquistare alcuni pezzi da collezione, altre cose che miglioreranno il vostro status sociale. Potreste ricevere delle piacevoli notizie da un parente o un amico. Voto: 7,5

Toro – La felicità è attorno a voi, può aiutarvi a godere delle vostre faccende quotidiane. La vostra vitalità può aiutarvi a prendere decisioni complicate, che aumenteranno i vostri profitti nel prossimo futuro. Potete pianificare un breve viaggio di lavoro.

Subordinati e colleghi possono aiutarvi a completare il vostro progetto in tempo. Gli studenti potrebbero trovarsi più concentrati nei loro studi. L’Oroscopo consiglia di controllare le vostre abitudini alimentari per evitare problemi di stomaco. Voto: 7,5

Gemelli – In questo weekend potreste essere ottusi, l’insonnia può influire anche sulla vostra salute mentale e fisica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potreste anche essere arrabbiati a causa di problemi di salute di un vostro familiare. Le vostre spese per cose inutili possono influire sui vostri risparmi. Potreste essere vittima di una cospirazione, quindi le stelle vi consigliano di tenere d’occhio i vostri avversari. Voto: 6

Cancro – Iniziate il weekend con gioia. Al lavoro, potete prendere decisioni rapide, che potrebbero dare benefici nel prossimo futuro.

Potreste aspettarvi una nuova fonte di reddito, che potrebbe aumentare le vostre tasche. Con l’aiuto del vostro partner, potete investire una certa somma nell’attività che potrebbe portare ottimi guadagni nel futuro. Se volete raggiungere l’armonia nella vita domestica, cercate di essere più comprensivi con la persona che amate. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche di sabato 15 e domenica 16 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo fine settimana vi vede pieni di lavoro. A causa della stanchezza mentale, potreste non essere in grado di dedicare tempo alla vostra famiglia. Se state cercando un buon impiego, grazie all’aiuto delle persone sagge potete ottenere una posizione elevata nel lavoro.

Potreste ricevere ricompense, che potrebbero lievitare le vostre tasche. Professionalmente potreste fare di meglio. Voto: 7

Vergine – Potreste essere al settimo cielo e avere una buona pazienza, che potrebbe riflettersi nel vostro modo di lavorare. Potete completare il vostro compito in maniera efficiente. Potreste organizzare una piccola gita, fare un atto di generosità. Le coppie innamorate possono sviluppare fiducia nella loro relazione, potreste essere in grado di controllare i vostri avversari. Voto: 8

Bilancia – In questo weekend potreste sentirvi infelici, ottusi, ciò influisce sul vostro modo di lavorare, potrebbe esserci qualche ritardo nel completamente dei vostri progetti. Può influenzare il vostro prestigio nella vostra vita professionale e domestica.

L’oroscopo consiglia di evitare tour avventurosi o la guida di fretta. Alcuni rapporti d’amore possono rompersi. Le persone in cerca di lavoro possono ricevere una delusione. Voto: 5

Scorpione – In questo fine settimana potreste sentire una vibrazione positiva intorno a voi. Le cose sono sotto controllo. Potreste pianificare l’avvio di una nuova attività o di un nuovo progetto. Potreste anche aspettarvi dei viaggi molto lontani. Farete una promessa con il vostro partner d’amore, che porterà armonia nella vostra vita personale. Voto: 7,5

L'oroscopo di sabato 15 e domenica 16 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Date il meglio di voi stessi, sia nel lavoro che in amore. Potreste avere un buon legame con un superiore, potreste avere nuove responsabilità in termini di promozioni.

I problemi di salute cronici possono essere curati in questo periodo. Potreste anche ottenere buoni incentivi per il vostro lavoro, le controversie con i fratelli o le sorelle potrebbero essere risolti in questo weekend. Chi cerca un buon impiego può trovare qualcosa di meglio. Voto: 7

Capricorno – In questo weekend potreste avere la sensazione che la vostra vita sia diventata difficile, potreste ricevere alcuni consigli da persone sagge per sostenere la vostra situazione. Dovete coltivare bene l’arte della pazienza. Anche l’istruzione dei bambini vi fa arrabbiare. L’oroscopo consiglia agli investitori di evitare speculazioni prima di effettuare un investimento. Voto: 6

Acquario – Questo fine settimana vi vede insoddisfatti, forse siete delusi perché non avete ottenuto il risultato tanto sperato del vostro duro lavoro.

L’oroscopo consiglia di leggere attentamente i documenti prima di firmare un nuovo contratto. Potrebbe anche essere possibile investire nelle attività. È importante seguire il proprio intuito prima di fare un investimento nelle immobilizzazioni. Voto: 5

Pesci – In questo fine settimana siete pieni di impegni, dovete incontrare gente importante e non mancano occasioni familiari. È il momento giusto per pianificare un breve viaggio. Le controversie tra fratelli e sorelle si risolveranno in poco tempo. I vostri subordinati possono collaborare con voi per completare un progetto difficile. La vostra fiducia potrebbe essere alta. L'oroscopo consiglia di mantenere la pazienza durante il confronto con una persona importante. Voto: 6