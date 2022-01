La terza settimana del mese di gennaio sta per giungere e non potevano di certo mancare i consigli e le previsioni dell'Oroscopo che, in merito a questo nuovo periodo, sembra preannunciare l'arrivo di momenti indimenticabili per la maggior parte dei segni zodiacali. Parlando di fortuna, specialmente legata all'ambito sentimentale e relazionale, non si può non chiamare in causa coloro nati sotto ai segni di Toro e Capricorno, baciati da Venere e in grado di godersi appieno gli attimi di intimità e romanticismo con il proprio partner. A riuscire a vivere al meglio la nuova settimana del mese, sfruttando appieno le proprie energie fisiche e mentali, potrebbero essere i nativi del Sagittario, seguiti a ruota da un Ariete pronto ad accogliere l'arrivo di notizie interessanti e non poco allettanti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, grazie ad una posizione astrale ottimale, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno la possibilità di accogliere a braccia aperte le varie notizie che giungeranno con la nascita della nuova settimana di gennaio. Si tratterà di notizie interessanti e da non prendere sottogamba, soprattutto quelle legate ad eventuali proposte lavorative in quanto, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe spalancarsi un'opportunità non indifferente e in grado di portare miglioramenti non da poco al futuro.

Toro - i nativi del Toro, affiancati dalla presenza costante di Venere, riusciranno a trascorrere una settimana immersi nel romanticismo e nell'amore.

Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella potrebbe riuscire ad incrociare con essa i propri passi nel corso delle prossime giornate, mentre chi ha già la persona giusta al proprio fianco potrà condividere insieme a lei momenti indimenticabili. Se si ha intenzione di fare il passo decisivo, questo potrebbe essere il momento più adatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemelli - l'opposizione di Marte potrebbe prosciugare le energie fisiche e mentali dei Gemelli, spingendoli ad una ricerca quasi costante di riposo e relax. L'arrivo di Mercurio, secondo quanto previsto dall'oroscopo della terza settimana di gennaio, potrebbe portare una nuova ondata di energie in grado di far tirare qualche sospiro di sollievo a coloro nati sotto a questo segno zodiacale.

Cancro - il nuovo periodo che sta per sorgere inizierà nel migliore dei modi per i nativi del Cancro, considerando in egual modo tutti gli aspetti della vita, da quello lavorativo a quello sentimentale e senza escludere le varie occasioni che si presenteranno lungo il cammino. Con l'avvicinarsi del weekend, però, ci si potrebbe ritrovare davanti a situazioni poco piacevoli con un innalzamento forse un po' troppo repentino dei livelli di stress. La vicinanza della famiglia e la complicità del partner potrebbero essere l'unica possibilità di uscita da questo fine settimana.

Leone - Mercurio in opposizione non farà altro che complicare la vita lavorativa di coloro nati sotto al segno del Leone, con conseguente aumento dei livelli di stress ed una voglia matta di fuggire ed abbandonare tutto.

L'oroscopo consiglia di non disperare in quanto, con l'arrivo del weekend, potrebbe sopraggiungere qualche telefonata sperata ed in grado di portare sollievo e serenità ad un periodo altrimenti disastroso.

Vergine - nonostante l'opposizione di qualche astro e la mancanza di energie fisiche e mentali per poter affrontare nel migliore dei modi la nuova settimana di gennaio, il segno della Vergine si può considerare comunque baciato dalla fortuna. Varie porte si apriranno lungo il cammino ed i nativi di questo segno zodiacale avranno finalmente la possibilità di cambiare in meglio la propria vita, allontanando le persone mentalmente negative e ricongiungendosi con le persone care.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - con Venere in opposizione non si avrà, purtroppo, la possibilità di trascorrere in allegria le giornate con il proprio partner, considerando specialmente i vari impegni lavorativi e la nascita di alcune situazioni poco piacevoli. La fortuna non sembra essere dalla parte della Bilancia, ma non per questo si dovrà disperare. L'amore, quello vero, aiuterà a superare ogni difficoltà, dalle più semplici a quelle più complesse. L'importante è avere fiducia reciproca tra partner.

Scorpione - chi è nato sotto al segno dello Scorpione riuscirà a tirare fuori il meglio dalle persone che gli stanno intorno, migliorando le loro e le proprie giornate e trovando finalmente il proprio spazio nel mondo.

L'oroscopo della settimana preannuncia quindi l'avvicinarsi di giornate interessanti e magnifiche per il segno zodiacale in questione, ma è sempre consigliato fare molta attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori.

Sagittario - come già anticipato, per coloro nati sotto al segno del Sagittario non sembra esserci nulla in grado di disturbare l'equilibrio ritrovato. La vicinanza del partner e delle persone care aiuterà il segno zodiacale in questione ad affrontare ogni avversità, aumentando l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità. L'unico modo per rendere peggiore la settimana in questione sarà cimentarsi per mandare in fumo tutti i propri sforzi, ma con molta probabilità nessuno vorrà arrivare a tanto.

Capricorno - la sensualità di coloro nati sotto al segno del Capricorno, secondo le previsioni dell'oroscopo, fornirà i giusti mezzi per realizzare i propri sogni ed i propri desideri senza dimenticarsi della presenza quasi sempre costante del partner. L'amore continuerà ad essere nell'aria e grazie al favore di Venere permetterà la creazione di momenti magici ed indimenticabili da trascorrere in compagnia della persona amata.

Acquario - una energia quasi incontrollabile è quella che, nei prossimi giorni, potrebbe cogliere di sorpresa coloro nati sotto al segno dell'Acquario, rendendoli in grado di affrontare al meglio qualunque situazione e portare a termine qualunque cosa in cui si decida di cimentarsi.

Attenzione però a non farsi cogliere di sorpresa anche dall'opposizione della Luna che, nel corso del weekend, potrebbe farsi portatrice di tristezza e malinconia.

Pesci - l'oroscopo della nuova settimana di gennaio non può che preannunciare, anche per i nativi dei Pesci, l'arrivo di momenti considerato speciali. Le energie non mancheranno di certo e la vicinanza delle persone amate aiuterà a rendere "flebili ed insignificanti" i vari ostacoli che potrebbero presentarsi lungo il cammino. Sia in amore che sul lavoro, senza dimenticarsi della parte economica della vita, si potrà contare sul favore di varie astri.