Le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 gennaio esortano i nati sotto il segno dei Pesci ad essere intraprendenti sul lavoro. I Bilancia e i Gemelli sono un po' giù.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 25 gennaio per i nati sotto questo segno esortano alla cautela. Ci sono delle situazioni molto delicate in ballo, pertanto, è meglio non prendere decisioni troppo frettolose.

11° Gemelli: l'amore è positivo in questo momento, tuttavia, c'è qualcosa che vi blocca. Se è la paura, allora cercate di affrontare i vostri fantasmi andando avanti senza remore.

10° Sagittario: le stelle vi esortano a mantenere la calma in amore. Ci sono delle decisioni da prendere, forse troppe, e questo potrebbe spingervi ad essere particolarmente suscettibili.

9° Scorpione: i rapporti di coppia procedono in maniera piuttosto tranquilla. In certi casi è necessario fare qualcosa per riuscire a rendere le situazioni un po' più stimolanti e innovative.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: giornata di alti e bassi per quanto riguarda l'amore. Se state vivendo un periodo un po' contraddittorio, forse è il caso di fermarvi un attimo a riflettere.

7° Toro: sul lavoro ci sono delle interessanti valutazioni da fare. Se state aprendo una nuova attività o pianificando dei progetti innovativi, tenete gli occhi ben aperti sulle persone di cui vi circonderete.

6° Leone: importante in amore non impelagarsi in situazioni troppo complesse. Se state vivendo un momento di confusione, forse è il caso di trovare prima la vostra pace interiore. Decisioni importanti in arrivo.

5° Cancro: questo è il momento di allargare i vostri orizzonti. Le previsioni dell'oroscopo del 25 gennaio vi invitano a prendere di petto certe situazioni.

Non perdetevi in chiacchiere.

Oroscopo 25 gennaio primi quattro segni

4° in classifica Vergine: sia in amore sia nel lavoro occorre essere decisi e risoluti. Dal punto di vista professionale soprattutto non dovete mostrare debolezze o segni di cedimento.

3° Capricorno: se state pensando ad un nuovo progetto professionale, questo è il momento di osare.

Dal punto di vista sentimentale, invece, cercate di venire in contro di più alle esigenze del partner.

2° Acquario: l'oroscopo del 25 gennaio vi invita a portare pazienza. Non siate troppo rigidi nelle decisioni. Le cose non sono solo bianche o nere. Voi siete in un momento sfavillante e pieno di colori.

1° Pesci: in amore stanno per arrivare delle sorprese alquanto interessanti. Sul lavoro, invece, è importante essere energici e non mancare di spirito di iniziativa e creatività.