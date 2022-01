L'oroscopo di martedì 25 gennaio 2022 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata numero due della corrente settimana. Ovviamente, come sempre, solo per determinati segni: curiosi di scoprire chi avrà più fortuna in amore e nel lavoro tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Vediamo di scoprire in anteprima il migliore tra i sei appena citati: questa volta le stelle privilegeranno i nati nel segno dell'Ariete e dei Gemelli, meritatamente classificati in giornata da cinque stelle. bene, iniziamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 25 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro, Vergine.

Previsioni zodiacali di domani, 25 gennaio: amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia una splendida giornata. In amore, Venere vi aiuterà a mantenere la relazione di coppia stabile e salda. Così, anche molti rapporti seppur nuovi riusciranno a trovare equilibrio e tranquillità. Questa dunque sarà una tra le giornate migliori della settimana in quanto le stelle vi sosterranno e vi regaleranno serenità in quantità industriale. Single, possedete già un talento straordinario nello sviluppare una visione d'insieme su ciò che vi circonda.

Perciò, prima di tutto esplorate i fenomeni del mondo intorno a voi, osservando attentamente eventi e persone, come un radar o meglio, come una telecamera d'ultima generazione, per poi decidete su cosa voler fare della vostra vita sentimentale. Perché questo potrebbe essere il momento giusto per osare dove non avete mai pensato di farlo.

Nel lavoro, con naturalezza vi adatterete alle più svariate situazioni, dalle quali saprete trarre nuovi stimoli per il la vostra attività.

Toro: ★★★★. È una giornata positiva, stabile e sufficientemente adatta a permettervi di esprimervi al meglio in qualsiasi situazione. Stando così le cose, non trascurate l’opportunità di consolidare i rapporti di ogni tipo, soprattutto per eliminare eventuali malumori nei rapporti familiari.

Occhio se vi sembra che stia nascendo qualcosa in una relazione extra-coniugale: perché rischiare? In campo sentimentale, la presenza di Urano in trigono a Venere annulla qualsiasi tipo di vincolo o di confine dandovi carta bianca. Questo martedì 25 gennaio sarà davvero stupendo per voi single: potrete godervi la giornata senza intralci, insieme a chi avete a cuore, ci sarà armonia e passione. Grande fermento nel vostro cielo, tutto all'insegna dell'ambizione: avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Nel lavoro, prendete in mano la situazione e chiarite eventuali malintesi con soci o collaboratori, vedrete che poi tutto andrà meglio.

Gemelli: ★★★★★. In campo sentimentale questo martedì vi sembrerà di vivere in una favola, talmente saranno belli i momenti da passare con la persona amata.

Grazie agli astri, riuscirete a comunicare senza parole, affidandovi soltanto ai gesti e alle carezze: una vera e propria nuvola rossa, piena di traboccante passione. Single, se avrete voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative, perché grazie alle influenza di Venere, non avrete certo delusioni. In molti saprete sicuramente approfittarne! Il coraggio e il fascino non vi mancano proprio, dunque perché non buttarsi? Un incontro interessante durante la giornata vi potrebbe mettere di buonumore: potrà bastare un piccolo sorriso sincero a scaldare il cuore e a cambiare le cose in meglio. Nel lavoro, se state cercando un nuovo impiego, seminate bene, riceverete senz'altro una soddisfacente risposta.

Oroscopo e stelline di martedì 25 gennaio

Cancro: ★★★. Per i sentimenti, la Luna vi guarderà un po' storto: irritabilità, errori, reazioni sproporzionate a un'offesa. Se la coppia è alle prese con qualche problema, una discussione accesa rischia di accrescere la tensione. Così, sarebbe meglio staccare la spina, cambiare ambiente, facce, contesto. Spesso sarete agitati o poco riflessivi: cercate di stare alla larga dalle polemiche o da inutili scontri, soprattutto verso il partner. Chi è separato potrebbe dover discutere riguardo la gestione dei figli: rimanete calmi e tutto si sistemerà. Single, avrete una Luna distratta e cattiva, quella che "non perdona!". Attenti quindi alle distrazioni, alle piccole noie con la famiglia; prendetevi una pausa se non vi sentiste di essere sempre ben concentrati: rilassatevi se potete con un bagno rigenerante.

Nel lavoro, l'impegno solitamente paga ma in questo periodo la sfortuna si è un po' accanita contro di voi. E' probabile che i risultati tanto desiderati, si facciano attendere.

Leone: ★★★★. Per l'amore, le stelle questo martedì vi fanno l'occhiolino rendendovi propensi a vivere delle positive emozioni. Avete un fuoco dentro, tale che spesso non riuscite nemmeno tanto ad esprimere al partner. Quella in arrivo invece sarà la giornata giusta per tirare fuori ciò che di bello tenete dentro. Single, la vostra immagine pubblica sarà illuminata da ottimi influssi astrali. Qualcuno influente nell'ambiente sarà pronto a darvi una mano per farvi raggiungere le mete amorose prefissate. Sarete gagliardi, lucidi mentalmente e rapidi nell'avanzare nuove proposte.

L'esperienza vi farà procedere con molta sicurezza riuscendo a dare buone prove di originalità e capacità di dialogo. Nel lavoro, la giornata proseguirà con stelle benevole, così risulterà contrassegnata da eventi capaci di donare maggior consapevolezza in ciò che andrete a fare. La giornata vi consentirà in parte di espandere gli attuali orizzonti.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 25 gennaio, predice un periodo "sottotono". In campo sentimentale, specie nei rapporti che ultimamente hanno vissuto complicazioni, potrebbero esserci interferenze da parte delle relative famiglie di origine, portando decisamente nuovi picchi di stress o nervosismo. Chiedete al partner di passare più tempo con voi, perché in questi giorni avete bisogno di chiacchiere, risate e tante coccole.

Soprattutto avete fame di serenità e sete di spensieratezza, senza pensare a nessuno. Single, il cielo vi ricorda che, anche quando vi sentite triste e sconfortati, potete trovare conforto tra le braccia dei vostri amici. Perché solo loro riescono sempre a coinvolgervi in nuove attività che vi fanno mettere da parte qualsiasi preoccupazione. Nel lavoro, in questa giornata potreste riscontrare qualche fastidio, specialmente con i colleghi appena arrivati. Lasciate correre e concentratevi, cercando di interagire maggiormente con i dirigenti.

