L'ultima settimana del mese di gennaio sta per iniziare. Scopriamo come andrà lunedì 24 gennaio 2022 con l'Oroscopo e le stelle a livello lavorativo, sentimentale e salutare.

Ariete: in amore in questa giornata potreste dover affrontare delle situazioni interessanti, anche se la Luna risulta ancora in opposizione. In ambito professionale è un buon momento per essere prudenti, considerata la stanchezza degli ultimi tempi.

Toro: nella giornata di lunedì 24 gennaio potrete prendere delle decisioni in amore, momento anche di ripresa. Nel lavoro possibili cambiamenti in questa fine del mese, attenzione però alle difficoltà che potrebbero presentarsi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale Luna favorevole, belle le stelle in amore.

In ambito professionale sarà meglio cercare consiglio prima di agire. Vi sentite meglio.

Cancro: a livello lavorativo sarà meglio prestare attenzione al rapporto con i collaboratori, evitate scontri. In amore possibili incomprensioni, cercate di chiarire.

Leone: in amore possibili nervosismi, nonostante la Luna sia favorevole. Nel lavoro sarà meglio badare al lato economico.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di lunedì 24 gennaio sarà caratterizzata dal transito importante di Venere. In amore sarà possibile ottenere ciò che si desidera da tempo. Per quel che riguarda il lato lavorativo in arrivo vantaggi, se necessario è un buon momento per fare delle richieste.

Bilancia: se ci sono delle problematiche in amore che da tempo desiderate risolvere, questo è il momento giusto per affrontarle. In ambito lavorativo sarà possibile rinnovare degli accordi.

Scorpione: sentite la necessità di trovare nuove situazioni professionali, in particolare se da tempo svolgete la stessa mansione.

In amore sarà meglio farsi avanti, non mancano intuizioni.

Sagittario: è un momento interessante per l'ambito amoroso, potrete confermare i vostri sentimenti. A livello lavorativo sentite l'esigenza di maggiori certezze, che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Capricorno: nella giornata di lunedì 24 gennaio sarà meglio fare attenzione a come vi ponete a livello amoroso, potrebbero infatti esserci delle discussioni. Agitazioni riguardano il lato lavorativo.

Acquario: possibili difficoltà professionali per il segno in questa giornata. In amore potrete risolvere alcuni disagi che hanno reso le coppie protagoniste negli ultimi tempi.

Pesci: è un buon momento sia per l'ambito sentimentale che professionale. In particolare in amore i single del segno potranno fare degli incontri interessanti.