L'oroscopo della giornata di domenica 9 gennaio vedrà un Leone attivo ma cauto al lavoro, mentre Sagittario impegnerà più energie sui propri progetti. Bilancia faticherà a gestire bene il proprio rapporto di coppia, mentre Pesci avrà dei progetti in mente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 9 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 9 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: sarà una giornata migliore e diversa dalle altre grazie alla Luna nel segno. In ambito amoroso non penserete a niente di negativo, e vivrete i rapporti con il partner in modo più spensierato.

Ricordatevi però che i vostri problemi non si sono risolti da soli, dunque, non poggiatevi troppo sugli allori. Se siete single risulterete più simpatici agli occhi degli altri. Nel lavoro un approccio un po’ più ragionato potrebbe essere di grande aiuto per alcuni progetti. Voto - 8️⃣

Toro: vita di coppia piacevole secondo l'oroscopo della giornata di domenica 9 gennaio, merito di Venere in trigono. Sarà una giornata tutto sommato tranquilla, da vivere in modo un po’ più spensierato in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single i vostri programmi amorosi potrebbero non essere fatti soltanto di corteggiamenti e qualche complimento. Sul fronte professionale le risorse non mancheranno grazie a Giove e Urano, ma non distraetevi troppo.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo convincente in ambito amoroso per voi. Certo, la vostra relazione di coppia non brilla di luce propria, non è tra le migliori in assoluto, ma tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità, e per il momento va bene così. Se siete single vi aspettano sprazzi di felicità che vi piaceranno molto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sul fronte professionale ragionerete bene sui vostri progetti, ma dovrete gestire bene le risorse che avrete a disposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale purtroppo per voi non sufficiente a causa della Luna e di Venere entrambi contro di voi. Dal punto di vista sentimentale meglio non eccedere troppo con le parole, non solo con il partner, ma anche con familiari e amici, stessa cosa vale anche per i single.

Molto bene il settore professionale, dove gli impegni non mancheranno, ma con Giove dalla vostra parte ve la caverete bene. Voto - 6️⃣

Leone: una bella Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di chiudere bene questa settimana. Nella giornata di domenica infatti, troverete del tempo da dedicare al partner, magari non solo per questioni romantiche. Se siete single riuscirete a fare piccoli ma importanti passi avanti verso quello che potrebbe essere l'amore della vostra vita. Sul fronte professionale Marte vi rende particolarmente attivi, ma sarete anche abbastanza cauti considerato che Mercurio è ancora dietro di voi. Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia nel complesso stabile grazie a Venere.

Non vivrà solo di passione il vostro rapporto, perché con questo cielo ci saranno buone occasioni di mettere in piedi un nuovo progetto da far crescere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single potrete contare sulle persone giuste per potervi confidare. Qualche discussione invece per quanto riguarda il lavoro a causa di Giove contrario, dunque fate attenzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo sicuramente non eccezionale per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere contro di voi, spesso vi sentirete disorientati, con non molta voglia di frequentare le persone che amate. Per quanto riguarda i single, forse avrete bisogno di qualche momento tutto per voi. Nel lavoro energie e voglia di fare ci saranno, merito di Marte, Mercurio e Saturno ancora dalla vostra parte.

Poco importa al momento se Giove è contro di voi, ma in ogni caso, non sottovalutate la situazione. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica 9 gennaio nel complesso positivo per voi nativi del segno. Potrete contare su un cielo davvero sereno, che in amore vi permetterà di vivere in tutta armonia insieme al partner. Attenzione però, perché non bisognerà mai eccedere. Se siete single sarete più aperti verso nuove amicizie. Sul fronte professionale Mercurio non è a favore, ma se saprete organizzarvi bene, qualche soddisfazione arriverà di certo. Voto - 8️⃣

Sagittario: la settimana si concluderà molto bene dal punto di vista sentimentale. Sognatori come siete, in amore sarete in grado di esaudire le richieste del partner, soprattutto i nati nella prima decade.

Il risultato sarà una storia d'amore davvero piacevole. I single sapranno come mettere in mostra il loro lato migliore. In ambito lavorativo forse un po’ di frustrazione potrebbe farsi sentire a causa di Giove, ma con Marte nel segno e Mercurio in sestile non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura porta qualche piccolo malinteso, ma per fortuna Venere è ancora al vostro servizio. Fidatevi dunque della vostra anima gemella, e vedrete che in poco tempo i rapporti con la persona che amate torneranno normali, piacevoli. Se siete single e non avrete grande voglia di sentimenti, potrete sempre contare sui vostri amici più fidati. Sul fronte professionale saprete svolgere bene le vostre mansioni, e forse potrebbe essere un buon momento per pensare in grande.

Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo di domenica 9 gennaio che vedrà un cielo eccellente per quanto riguarda i sentimenti, merito della Luna in sestile. Single oppure no, il vostro atteggiamento sarà particolarmente apprezzato, e a quel punto sarà più facile per voi parlare di sentimenti. Molto bene anche sul fronte lavorativo, grazie in particolare a Mercurio, Saturno Marte che vi daranno tutto il necessario per raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata. Con Venere in buon aspetto, i rapporti con il partner, con gli amici o con i familiari saranno ottimi, merito prima di tutto del vostro carattere gentile e disponibile. Sul fronte professionale compiti e progetti procederanno lungo la giusta direzione, ma attenzione alle energie, non sempre al top. Voto - 8️⃣