L'oroscopo della giornata di lunedì 3 gennaio prevede un cielo spettacolare per i nativi Capricorno, forti della Luna, Venere e Giove in ottimo aspetto, mentre la Vergine avrà molta passione. Pesci sarà piuttosto reattivo attivo al lavoro, mentre Leone cercherà di organizzare al meglio i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 3 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 3 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: inizia una nuova settimana, ma in amore non ci sono ottime premesse, almeno non con Luna e Venere in quadratura.

Bisognerà avere pazienza per il momento, tenersi vicino la persona che amate, senza però mai essere invadenti. Tutto bene invece per quanto riguarda il lavoro, merito di Mercurio che lunedì vi aiuta a organizzare le vostre giornate. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime secondo l'oroscopo. Giove in sestile sarà di grande aiuto per i vostri progetti, che finalmente prenderanno la giusta direzione. In amore Venere e Luna, in ottimo equilibrio fra loro, renderanno magico il rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single dovranno saper gestire le emozioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: Giove ormai è contro di voi, questo è chiaro, ma Mercurio in trigono sarà di grande aiuto per svolgere agilmente gli incarichi.

Un atteggiamento astuto e sagace vi aiuterà a farvi strada verso il successo. Per quanto riguarda i sentimenti, se siete single attenzione ad alcune persone appartenenti al passato. Se invece siete già impegnati, godrete di una storia d'amore stabile e tranquilla per il momento. Voto - 8️⃣

Cancro: vita sentimentale difficile da gestire quando Luna e Venere decidono di mettersi contro di voi.

Single oppure no, secondo l'oroscopo di lunedì 3 gennaio sarà meglio correre ai ripari ed evitare di non apparire per ciò che non siete agli occhi di chi amate. Situazione stabile per quanto riguarda il lavoro, dove con Giove in trigono le cose andranno per il verso giusto. Voto - 6️⃣

Leone: periodo tutto sommato stabile per quanto riguarda i sentimenti.

La relazione di coppia non è la migliore in assoluto al momento, ma il fatto che tra voi e il partner ci sia armonia è già un vantaggio. Se siete single dovrete mettere in chiaro alcune cose. Nel lavoro cercherete di organizzare al meglio i vostri progetti, ma in ogni caso dovrete fare attenzione a Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Vergine: per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata eccellente grazie a Luna e Venere in ottimo aspetto. Vi sentirete un tutt'uno con il partner e non mancheranno momenti d'oro, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single avrete buone possibilità di farvi amare con un cielo come questo. In ambito lavorativo occorrerà prudenza, soprattutto in quei lavori dove la precisione è tutto.

Voto - 7️⃣

Bilancia: ultimamente non riuscite a entrare in sintonia con l'anima gemella, colpa di un cielo che di colpo sembra avervi abbandonato. Il nuovo anno non è iniziato al meglio, ma questo non vuol dire che le cose dovranno andarvi sempre male. Single oppure no, se volete davvero stare con la persona che amate dovrete essere voi a fare il primo passo. Per quanto riguarda il lavoro avrete tante idee da realizzare, ma non sarà tutto così semplice, per cui rimboccatevi le maniche. Voto - 6️⃣

Scorpione: potrete contare su un atteggiamento particolarmente ottimista secondo l'oroscopo di lunedì 3 gennaio. In amore entrerete facilmente in empatia con il partner e capirete fin da subito cosa dovrete fare per rendere felice la persona che amate.

Sul fronte professionale Giove in trigono vi sarà di grande aiuto con i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita di coppia tutto sommato stabile per voi nativi del segno. Questo cielo porta charme e sicurezza, che vi aiuteranno a gestire la relazione di coppia. Se siete single, invece, con questo atteggiamento forse potreste riuscire a rimediare un appuntamento. In ambito lavorativo dovrete cercare di essere più fiduciosi nelle vostre capacità, considerato che Mercurio è favorevole. Pazienza se Giove non vi darà più una mano. Voto - 7️⃣

Capricorno: Venere in questa giornata porterà tanta bellezza e passione nel rapporto.

La Luna, inoltre, vi permetterà di essere maturi quanto basta per vivere una relazione sentimentale praticamente perfetta. Se siete single vi sentirete pronti a vivere nuove emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni grazie a Giove e Urano in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Acquario: un cielo nel complesso discreto per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale questa prima giornata della settimana sarà tutto sommato tranquilla, ma da domani le cose andranno anche meglio. Se siete single forse non avrete il coraggio di farvi avanti, ciò nonostante avrete la possibilità di trascorrere un po’ di tempo con la persona che amate.

Nel lavoro Mercurio è nel vostro cielo e con un po’ d'impegno riuscirete a mettere insieme una giornata proficua. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo stabile per quanto riguarda i sentimenti. Vi lascerete cullare da Venere e Luna in buon aspetto, che porteranno tanto romanticismo nella relazione di coppia. Se siete single vivrete ogni situazione in un modo piuttosto emotivo. Nel lavoro un aspetto fiducioso e ottimista vi permetterà di raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣