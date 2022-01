Martedì 11 gennaio troveremo sul piano astrologico Urano e la Luna transitare nel segno del Toro, mentre Venere, Plutone e il Sole risiederanno nel domicilio del Capricorno. Saturno assieme a Mercurio, invece, permarranno in Acquario, così come Nettuno insieme a Giove resteranno stabili nel segno dei Pesci. Marte, infine, proseguirà il moto in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Pesci, meno roseo per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: incontri. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Pesci questo martedì, in quanto sarà probabile che il dodicesimo segno zodiacale possa imbattersi in qualche nuova conoscenza affettiva che gli farà, sin da subito, palpitare il cuore.

2° posto Ariete: dinamici. Malgrado le attività pratiche e lavorative saranno parecchie in questa giornata invernale, i nati sotto il segno dell'Ariete avranno buone chance di beneficiare di un mood dinamico che gli garantirà di adempiere ogni impegno senza quasi accusarne la stanchezza.

3° posto Toro: tenaci. Martedì durante il quale il primo segno Fisso potrebbe mettere in campo una straordinaria tenacia nelle questioni professionali, facendo orecchie da mercante riguardo le provocazioni dei colleghi e tentando di risolvere eventuali imprevisti senza mai abbattersi.

I mezzani

4° posto Cancro: chiarimenti. Giornata che avrà ottime possibilità di rivelarsi utile per i nati Cancro che intenderanno lanciarsi in un chiarimento nella cerchia amicale, mettendo sul piatto il motivo dell'equivoco e, se necessario, cospargendosi il capo di cenere.

5° posto Vergine: shopping. Un po' per scacciare via i malmostosi pensieri e un po' perché il bottino economico glielo consente, specialmente alla terza decade, i nati Vergine potrebbero concedersi una sessione di shopping assieme alle amiche storiche.

6° posto Leone: a piccoli passi. Le grandi rivoluzioni o gli stravolgimenti esistenziali non faranno presumibilmente parte di questo martedì per il segno di Fuoco, coi felini che comprenderanno sin dalle prime ore mattutine come bisognerà accontentarsi dei piccoli traguardi che raggiungeranno in giornata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

7° posto Capricorno: attendisti. Anziché premere sul pedale dell'acceleratore nel mondo professionale, i nati sotto il segno del Capricorno sceglieranno, c'è da scommetterci, di assumere un mood attendista in queste ventiquattro ore e la loro si rivelerà una scelta saggia.

8° posto Acquario: taciturni. Sebbene la voglia di comunicare col mondo circostante potrebbe venir meno questo martedì, i nati Acquario non metteranno in stand-by anche le azioni pratiche da svolgere, così da divenire dei silenziosi stacanovisti.

9° posto Bilancia: focus sui figli. La prole avrà buone possibilità di essere al centro dei pensieri di casa Bilancia in questa giornata d'inizio 2022, specialmente per il segno d'Aria che dovrà fare i conti con la lontananza di un figlio che magari vive in un'altra città.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: sfuggenti. Immersi sovente nei loro pensieri, i nati sotto il segno dello Scorpione risulteranno, con ogni probabilità, sfuggenti agli occhi della dolce metà, la quale non perderà occasione per sottolineare questa loro manchevolezza.

11° posto Gemelli: revisioni finanziarie. Giornata da prendere con le pinze sotto il profilo economico per il primo segno d'Aria, il quale potrebbe prendere lucciole per lanterne in merito a una proposta, all'apparenza allettante, che si rivelerà dispendiosa e poco remunerativa.

12° posto Sagittario: dietrofront. Se soltanto esistesse una macchina del tempo, i nati Sagittario vorrebbero probabilmente farci un giretto questo martedì, così da ritornare alla scorsa estate e intraprendere un percorso diverso da quello scelto.