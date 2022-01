L'oroscopo della giornata di sabato 22 gennaio prevede un Capricorno invincibile, sia in amore che al lavoro, mentre l'umore dei nativi Sagittario non sarà dei migliori. Un forte Ariete si darà da fare sul posto di lavoro grazie a Marte e Mercurio, mentre Gemelli avrà bisogno di maggior comprensione soprattutto dal partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 22 gennaio 2022.

Previsioni oroscopo sabato 22 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale stabile e promettente in questa giornata di sabato.

Marte e Mercurio vi renderanno forti e intelligenti da questo punto di vista, e i vostri progetti non potranno che beneficiarne. In amore non si potrà dire ancora la stessa cosa, ma vi state abituando alla questa Venere in quadratura, e ci sarà un pizzico di stabilità in più. Se siete single attenti a non usare parole che si possono fraintendere facilmente. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale serena e soprattutto romantica secondo l'oroscopo della giornata di sabato 22 gennaio. Questo inizio di fine settimana vi regalerà piacevoli momenti con la persona che amate, da vivere appieno. Per quanto riguarda il lavoro state cercando di modificare il vostro metodo, ma forse sarebbe opportuno aspettare che Mercurio sia in una posizione migliore.

Per il momento però, accontentatevi di questi risultati mediocri, ma sicuramente migliori rispetto a prima. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita sentimentale difficile in queste ultime giornate a causa della Luna in quadratura. Avrete bisogno di maggior comprensione, soprattutto da parte del partner, ma in ogni caso, bisognerà essere pazienti solo un po’ per avere una situazione migliore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single non sarete così in vena di sentimenti. Il lavoro in questa giornata sarà quasi una salvezza, perché vi terrà lontani dai vostri problemi personali, e sarete concentrati sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: relazione sentimentale tutto sommato stabile, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Dovrete metterci più impegno se volete una vita di coppia migliore.

Se siete single trovate il metodo giusto per comunicare con le persone che amate. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante mettete sempre in conto eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Leone: un cielo che rimane convincente per voi nativi del segno. In amore sarete piuttosto affiatati con il partner, e mantenendo un atteggiamento corretto nei suoi confronti, non avrete nulla da temere. Se siete single potreste avere un pizzico di fortuna in questa giornata. Nel lavoro avrete a che fare con incarichi più complessi, ciò nonostante non vi mancheranno le energie e le risorse per riuscire a venirne a galla. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana si chiuderà magicamente in ambito amoroso.

L'oroscopo di sabato 22 gennaio infatti, annuncia ancora una volta una splendida Luna nel segno, che insieme a Venere permetterà magici momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nei cuori solitari potrebbe finalmente fiorire l'amore. In ambito lavorativo i risultati che state ottenendo non sono sicuramente i migliori, anche se non mancherà un certo impegno da parte vostra. Voto - 7️⃣

Bilancia: queste stelle navigheranno ancora in cattiva posizione per voi, anche in questa giornata di sabato. Faticherete a essere spensierati con Venere in quadratura, ma questo significa anche che vorreste provare a reagire e fare qualcosa per risalire la china. Se siete single avrete bisogno di un po’ di tempo per riflettere.

Nel lavoro invece avrete le idee tutto sommato chiare, riuscendo a raggiungere efficacemente i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: Mercurio non vi porterà tante buone notizie al lavoro, ciò nonostante questa settimana si chiuderà discretamente bene. Evitate gli imprevisti, ma soprattutto, non uscite fuori dai binari. In amore ci penseranno la Luna e Venere e rendere affiatato il vostro rapporto. Quello che dovrete fare sarà esporre tutto il vostro fascino e la vostra maturità. Se siete single con un po’ di determinazione lancerete messaggi d'amore abbastanza chiari. Non vi resterà che attendere risposta, dunque, non fatevi prendere dall'ansia. Voto - 7️⃣

Sagittario: con questa Luna ancora in quadratura, non sarete così di buon umore in questa giornata.

In amore attenzione a dicerie e discrezioni spesso infondate su di voi, soprattutto se siete single. Ricordatevi che siete i padroni di voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro non mettetevi in situazioni difficili che poi non sarete in grado di risolvere. Voto - 6️⃣

Capricorno: riassumendo questa giornata in una parola, sarete invincibili, sia in amore che al lavoro, merito di un cielo semplicemente fantastico. Single oppure no, questo è il vostro momento, e dovrete viverlo appieno insieme alle persone a cui tenete di più in assoluto. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il momento di mettere il turbo con alcuni progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: un cielo tutto sommato sgombro da nubi in questa giornata, e la situazione non potrà che migliorare.

Dunque, per quanto riguarda i sentimenti, queste prossime giornate si prospettano rosee per la vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete molto sereni e di buon umore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro la vostra creatività sarà premiata se sfruttata bene. Voto - 8️⃣

Pesci: non sarà la giornata più adatta per pretendere di più in amore. Ciò nonostante sarete presto in grado di recuperare terreno, dunque abbiate pazienza e vedrete che i rapporti con il partner tenderanno nuovamente a essere stabili. Se siete single e l'amore non vi ha dato tante soddisfazioni, ricordatevi che ci saranno sempre i vostri amici. In ambito lavorativo invece avrete tutto ciò che vi serve per mettere insieme progetti di primissimo livello. Voto - 7️⃣