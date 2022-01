Si conclude il weekend per i tutti 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata astrologica di domenica 23 gennaio per tutti i simboli zodiacali dall'Ariete ai Pesci, con l'Oroscopo e le stelle relative al lavoro, alla salute e all'amore.

La prima sestina

Ariete: in campo sentimentale - con la Luna in opposizione - potrebbero esserci delle problematiche da affrontare. Sarà meglio essere prudenti se dovessero presentarsi delle discussioni. In ambito lavorativo presto sarà possibile un recupero, attenzione alle nuove scelte.

Toro: in ambito lavorativo sarà possibile risolvere delle problematiche, sono in arrivo delle belle notizie per il segno.

In amore potrete avvicinarvi a qualcuno, se negli ultimi tempi avete vissuto una separazione causata da una crisi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di domenica 23 gennaio sarà caratterizzata da cambiamenti in ambito lavorativo, in particolare per chi lavora da poco tempo. In amore se dovete farvi avanti, questo è il momento giusto per affrontare delle discussioni.

Cancro: in amore potrebbero complicarsi alcune situazioni in bilico da qualche tempo, non avete voglia di polemiche. Nel lavoro sarete chiamati a fare scelte importanti, non manca ansia.

Leone: questa giornata sarà caratterizzata da poca energia. Nel lavoro alcune cose in sospeso vanno risolte. Per quel che riguarda l'amore potreste vivere dei momenti intriganti.

Vergine: la giornata di domenica sarà caratterizzata da stanchezza, in particolare in campo amoroso dovrete essere prudenti ad esprimere ciò che pensate. Nel lavoro potreste ricevere dei suggerimenti interessanti per i vostri progetti, ascoltateli.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in ambito amoroso Venere dissonante potrebbe influenzare alcune situazioni complesse da gestire.

Nel lavoro sarà meglio procedere con la strada intrapresa negli ultimi tempi per poter ottenere soddisfazioni per i vostri progetti.

Scorpione: giornata interessante in campo amoroso, potrete ritrovare serenità con la persona che amate. Nel lavoro è un buon momento per fare delle scelte, in arrivo novità.

Sagittario: con la Luna nel segno sarà possibile chiarire alcune questioni in sospeso in campo sentimentale.

Bella la situazione che riguarda il lato lavorativo.

Capricorno: il periodo vede un po' di stanchezza. In amore - se ci sono stati degli errori - potrete ora recuperare. Per quel che riguarda il lavoro, sono possibili miglioramenti economici.

Acquario: a livello professionale potrebbero arrivare delle proposte importanti. In ambito amoroso non manca il fascino.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da Giove nel segno. Potrete ottenere risultati in ambito professionali, riconciliazioni in campo amoroso.