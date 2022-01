La prima settimana del mese di gennaio sta per giungere al suo termine e i vari cambiamenti hanno portato un po' di confusione nella mente di molti. L'Oroscopo del weekend, quello compreso tra venerdì 7 e domenica 9, preannuncia l'avvicinarsi di momenti magici e indimenticabili per alcuni. A poter godere dell'influenza positiva di vari astri saranno coloro nati sotto al segno dello Scorpione, fortunati come non mai dall'inizio al termine della settimana in questione, seguiti a ruota da un Sagittario pieno di energie che permetterà di affrontare qualunque situazione a testa alta e con un controllo non da poco.

Chi è nato sotto al segno del Toro e a quello dell'Ariete riuscirà ad assaporare ogni singolo attimo delle giornate che compongono il nuovo weekend di gennaio.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete avranno finalmente la possibilità di assaporare appieno le giornate che stanno per sopraggiungere. La fortuna avvolgerà qualche momento dei prossimi giorni rendendolo unico e indimenticabile. Chi ha intenzione di giocare, anche per la prima volta, potrebbe avere la possibilità di vincere, ma facendo bene attenzione a non esagerare.

Toro - l'oroscopo del secondo weekend di gennaio prevede, anche per il segno del Toro, l'avvicinarsi di giornate uniche nel loro genere.

Riuscire a trovare riposo e recuperare le proprie energie non sarà complicato, così come non sarà difficile organizzare una rimpatriata e trascorrere dei magici momenti in compagnia dei propri familiari. La pandemia ancora attuale ha incrinato i rapporti con alcuni parenti, ma si avrà comunque la possibilità di sistemare tutto.

Gemelli - non tutti sono riusciti a mantenere i nervi saldi e qualcuno si è ritrovato costretto a chiedere aiuto per potere venir fuori da una situazione particolarmente spiacevole e ingarbugliata. Le giornate appena trascorse, quindi, non sono state positive come sperato, ma il fine settimana che sta per sopraggiungere potrebbe cambiare le cose e portare, finalmente, uno spiraglio di luce in più al segno zodiacale in questione.

Cancro - nonostante qualche piccola difficoltà affrontata nel corso delle giornate appena trascorse, anche coloro nati sotto al segno del Cancro potranno tirare un sospiro di sollievo e trovare qualche attimo di tanto meritato relax. L'oroscopo del weekend in questione, infatti, prevede l'avvicinarsi di momenti interessanti e rilassanti per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. La vicinanza delle persone care contribuirà a rendere ancor più gioiosi i prossimi giorni.

Leone - la pazienza, sfortunatamente per il Leone, non sembra essere una particolarità affine a esso. Mantenere la calma non sarà così semplice neanche durante il fine settimana che sta per sopraggiungere e non tutti riusciranno, di conseguenza, a godersi al meglio i momenti che potrebbero arrivare.

La gioia e la serenità potrebbero essere considerate come un ricordo lontano, ma che non tarderà a tornare.

Vergine - l'oroscopo del secondo weekend del mese di gennaio preannuncia l'avvicinarsi di momenti magici e indimenticabili, specialmente considerando la sfera sentimentale e relazionale. Venere accompagnerà le prossime giornate fornendo il proprio aiuto e indicando la strada più giusta da intraprendere. Chi è alla ricerca del vero amore, quindi, potrebbe finalmente incrociare con esso il proprio cammino.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - i giorni appena trascorsi non sono stati tra i migliori, specialmente prendendo in considerazione la sfera sentimentale e i piccoli battibecchi nati all'interno della vita di coppia.

La fortuna, però, permetterà al weekend di cambiare le carte in tavola, offrendo così giornate migliori e momenti di intimità indimenticabili. Attenzione, però, a non focalizzarsi solo sull'intimità: la vita di coppia ha bisogno di essere nutrita sotto vari aspetti.

Scorpione - la fortuna, secondo l'oroscopo del secondo weekend di gennaio, accoglierà a braccia aperte anche i nativi dello Scorpione rendendo le prossime giornate interessanti e produttive. Le energie non mancheranno di certo e i risultati che si otterranno nei vari ambiti non saranno "roba da poco". Il sorriso, specialmente se sincero, non potrà essere messo a tacere facilmente.

Sagittario - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Sagittario avranno la possibilità non solo di ricaricare le proprie energie, ma anche di sfruttarle al meglio per realizzare i propri desideri e raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo e nel minor tempo possibile.

Circondarsi di persone sincere e leali aiuterà a rendere indimenticabili le prossime giornate di questo nuovo weekend.

Capricorno - la magia del natale, ma anche quella del capodanno, non sembra avere la minima intenzione di abbandonare il segno zodiacale in questione. Stando alle previsioni dell'oroscopo, il fine settimana che sta per sopraggiungere contribuirà a rendere l'intera settimana una tra le migliori del mese in corso. Riuscire a far tentennare un segno zodiacale come questo sarà un'impresa ardua.

Acquario - la gioia e la felicità accompagneranno il segno dell'Acquario anche durante il secondo weekend del mese. Gennaio sembra aver aperto le porte ai sentimenti, rendendo il segno zodiacale in questione tanto affascinante quanto irraggiungibile.

Meglio non montarsi troppo la testa, poiché le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro.

Pesci - la fortuna, secondo quanto previsto dall'oroscopo, accompagnerà i nativi dei Pesci anche durante il fine settimana, rendendo le prossime giornate uniche e indimenticabili. Il sorriso primeggerà sulle labbra del segno zodiacale in questione e quasi nessuno riuscirà a metterlo a tacere. Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori: essere felici e gioire va bene purché non ci si dimentichi delle varie priorità.