Giovedì 13 gennaio troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Urano risiederà sui gradi del Toro. Giove e Nettuno, invece, continueranno il transito in Pesci, così come Saturno e Mercurio resteranno stabili in Acquario. Plutone, Venere e il Sole, in ultimo, permarranno nel domicilio del Capricorno come Marte proseguirà il moto in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: creativi. La vena artistica dei nati Leone verrà, con ogni probabilità, stimolata dal Luminare femminile trino al duetto Mercurio-Saturno e ciò sarà una manna dal cielo per i felini che operano nel settore dell'arte digitale e per gli artigiani del segno.

2° posto Acquario: poliedrici. Duttili e versatili, i nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero distribuire le loro energie in diversi ambiti questo giovedì di gennaio, riuscendo a raggiungere parecchi risultati degni di nota che gonfieranno la loro autostima.

3° posto Bilancia: perspicaci. Il Messaggero degli Dei a braccetto con la Luna, entrambi nel loro Elemento, garantiranno presumibilmente ai nati Bilancia una giornata ottima dal punto di vista delle lucidità mentale, col segno d'Aria che si dimostrerà particolarmente percettivo e capace di anticipare gesti e parole altrui.

I mezzani

4° posto Gemelli: soluzioni. Semaforo acceso sul verde per le faccende lavorative di casa Gemelli in questa giornata d'inverno, coi nativi che potrebbero riuscire a scorgere facilmente delle soluzione laddove gli altri vedranno soltanto problematiche.

5° posto Ariete: frizzanti. Briosi e vogliosi di mondanità, i nati Ariete avranno buone chance di trascorrere una giornata decisamente spensierata nella prima parte, mentre dall'ora di cena in poi le arti amatorie diverranno nuovamente protagoniste del ménage amoroso.

6° posto Capricorno: determinati. Qualche imprevisto di natura pratica sarà probabile questo giovedì per le prime due decadi di casa Capricorno ma, malgrado ciò, i nativi si dimostreranno caparbi e non si lasceranno abbattere da nessun impedimento si frapporrà tra loro e gli obiettivi prefissi.

7° posto Toro: dosare le energie. La scomoda posizione del pianeta rosso, resa ancora più ostile dal reiterato quadrato Urano-Saturno, potrebbe spingere i nati Toro a dosare con dovizia le poche energie a disposizione, preferendo dare priorità alle attività lavorative più impellenti.

8° posto Scorpione: illusioni. La retrogradazione uraniana nel dirimpettaio Toro, oramai al giro di boa, sommata al quadrato tra i Luminari avrà buone possibilità di indurre il segno Fisso a prendere una cantonata dal punto di vista monetario, magari fidandosi con troppa ingenuità di qualche imbonitore.

Sarà bene, invece, evitare questo giovedì di lanciarsi in acquisti di ogni tipo, eccetto ovviamente per i beni di prima necessità.

9° posto Pesci: distratti. Mantenere alta la concentrazione non sarà, c'è da scommetterci, un esercizio semplice per il dodicesimo segno zodiacale in questa giornata di gennaio, difatti i nativi risulteranno spesso immersi nei loro pensieri e poco attenti alle attività da svolgere nel quotidiano.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sfuggenti. Il partner potrebbe rimproverare ai nati Vergine di essere poco presenti questo giovedì, ma il segno di Terra non si curerà più di tanto di tali accuse sentimentali in quanto sarà focalizzato a trovare il bandolo della matassa professionale.

11° posto Cancro: ruoli da definire. Lo Stellium in Capricorno è stato il maggiore fautore degli sconquassi lavorativi di casa Cancro nelle ultime settimane e, nel corso di questo giovedì, la prima decade potrebbe chiedere a gran voce al capo di palesargli apertamente il ruolo che ricopre in azienda.

12° posto Sagittario: burberi. Solitari e rabbuiati, i nati Sagittario assumeranno probabilmente un mood burbero in questa giornata, soprattutto nel focolare domestico e ciò lascerà perplessi sia la dolce metà che la prole. Probabili ruggini professionali in tarda mattinata.