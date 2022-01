Lunedì 10 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dell'Ariete, mentre Urano sosterà nell'orbita del Toro. Saturno e Mercurio, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Giove assieme a Nettuno resteranno stabili in Pesci. Il Sole, Venere e Plutone, in ultimo, continueranno il transito in Capricorno come Marte permarrà nel domicilio del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Scorpione, meno conciliante per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Scorpione: sognatori. Il corroborante sestile tra il pianeta dei venti e la Bianca Signora potrebbe stimolare l'indole sognatrice di casa Scorpione nel corso di questo lunedì, specialmente per la seconda decade nativa che sarà in vena di voli pindarici in ambito amoroso.

2° posto Leone: briosi. Grazie al Luminare Femminile di Fuoco trino a Marte, sarà facile che i felini trascorrano questa giornata d'inizio 2022 con un irradiante sorriso stampato sui loro volti, il quale gli permetterà di apprezzare con più semplicità ciò che di buono li circonda.

3° posto Ariete: impulsivi. Nella giornata inaugurale della settimana il primo segno zodiacale potrebbe assumere un mood particolarmente impulsivo, per merito del quale metterà a segno dei buoni risultati in ambito pratico. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Pesci: oltre le apparenze. La prima decade di casa Pesci avrà buone chance di trascorrere questa giornata riuscendo, con estrema naturalezza, a scorgere le vere motivazioni dietro gesti e parole altrui, ma ciò di cui eventualmente dovesse accorgersi lo terrà per sé.

5° posto Sagittario: focus sulle abitudini. Malgrado sia appartenente ai segni Mobili, il Sagittario tende spesso ad aggrapparsi ad alcune abitudini poco salutari, e questo lunedì il parterre planetario, capitanato dal duetto Mercurio-Saturno d'Aria, lo spingerà ad accantonare qualche consuetudine non troppo benefica.

6° posto Capricorno: routine.

La retrogradazione plutoniana quadrata alla Luna potrebbe indurre il segno Cardinale a non cambiare una virgola della propria routine quotidiana, scacciando quasi con repulsione qualsiasi cambiamento gli si prospetterà dinanzi.

7° posto Acquario: affaccendati. Lunedì dove i nati sotto il segno dell'Acquario saranno, con ogni probabilità, alle prese con un'ingente mole di attività professionali e domestiche da portare a compimento, soprattutto la terza decade che sarà chiamata a procrastinare alcuni impegni ai giorni seguenti.

8° posto Gemelli: vecchie dinamiche. Sarà presumibilmente facile per i nati Gemelli, nel corso di questo lunedì, doversi rapportare con vecchie dinamiche relazionali non ancora risolte, come un collega invidioso che tenta di intralciarli o la vicina di casa impicciona che spettegola a più non posso sul loro conto.

9° posto Toro: lavoro sottotono. Qualcosa parrà non quadrare sul fronte professionale per i nati Toro in questa giornata, col segno Fisso che potrebbe doversi sorbire qualche ingiustificata accusa da parte dei vertici aziendali e, date le circostanze, evitare di replicare.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: venali. L'attaccamento morboso al denaro sarà il dono sgradito che, c'è da scommetterci, il Grande Benefico opposto e Venere retrograda nel loro Elemento avranno intenzione di instillare nelle menti dei nati Vergine durante questa giornata di gennaio.

11° posto Bilancia: amore flop. La comunicazione nel ménage amoroso di casa Bilancia, soprattutto per seconda e terza decade, potrebbe far difetto questo lunedì, coi nativi che farebbero bene a evitare qualsiasi chiarimento col partner perché difficilmente produrrebbe l'esito anelato.

12° posto Cancro: malinconici. La settimana comincerà probabilmente con 24 ore particolarmente nostalgiche in casa Cancro, col segno d'Acqua che sembrerà volersi circondare di ricordi non troppo piacevoli, quando invece tale mood malinconico andrebbe evitato con fermezza.