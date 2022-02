Per il mese di marzo, l’Oroscopo per il segno del Leone si prospetta molto faticoso su moltissimi aspetti, da quello sentimentale, in cui mancherà sintonia ed alcune coppie potrebbero acuire crisi già in atto, per finire con l’aspetto lavorativo, più difficile del previsto. Si dovrà prestare particolare attenzione alle energie.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Leone.

L’oroscopo mensile, amore e affetti

Se ci sono delle crisi precedenti nella vostra relazione, il mese di marzo potrebbe rivelarsi controproducente per la vostra storia d’amore.

Le opposizioni di Venere e Marte in questo periodo potrebbe complicare una situazione già di per sé molto difficile e portare ad un allontanamento o ad una separazione definitiva. Secondo l’oroscopo ci saranno alcune responsabilità di fondo che verranno appesantite da Saturno, quindi sarà molto faticoso per una relazione “sopravvivere”, anche se vorreste in qualche modo risolvere alcune problematiche recenti. Con gli incontri non andrà molto meglio, sia per la scarsa fortuna a vostra disposizione sia per eventuali situazioni personali che non vi permetteranno di cominciare una relazione o una amicizia nuova. Le vecchie conoscenza invece potrebbero fare al differenza nelle serate più malinconiche.

Lavoro e affari

Avrete molte responsabilità da sopportare e delle decisioni lavorative da prendere che non faranno altro che incrementare lo stress. Secondo l’oroscopo, gli affari potrebbero rallentare a causa di una scarsa partecipazione della fortuna di Venere, in questo momento in opposizione, e di energie molto scarse e che tendono ad abbassarsi facilmente.

Mandare avanti i progetti in corso dovrebbe essere l’unica soluzione ad un periodo fermo, in cui sarebbe meglio evitare affari troppo audaci e investimenti che potrebbero complicare il vostro rapporto con le spese quotidiane. Anche se la squadra di lavoro collaborerà abbastanza facilmente, non sarà semplice concludere gli obiettivi e i traguardi che vi siete prefissati.

Fortuna e salute

Dovreste fare in modo di mantenere quel poco di fortuna a vostra disposizione e utilizzarla al meglio per poter rendere il vostro lavoro più fattibile e agevole. Secondo l’oroscopo non ci saranno dei salti di qualità significativi sul settore professionale, così come potrebbero mancare eventuali risoluzioni a livello burocratico. Le energie sia fisiche che mentali potrebbero calare in modo significativo, dunque sarà opportuno riposare giorno per giorno per poter essere sempre in forma, soprattutto nei momenti lavorativi più difficili e stressanti.