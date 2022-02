L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 febbraio vedrà una vita sentimentale da favola per i nativi Pesci, merito della Luna in ottimo aspetto, mentre Toro andrà alla grande, sia in amore che in ambito professionale. Stress e nervosismo potrebbero colpire i nativi Ariete e Cancro in alcune giornate, mentre Leone farà ancora fatica a prendere il volo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 7 al 13 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà discretamente bene per voi nativi del segno.

Certo, non aspettatevi momenti al limite della passione del romanticismo più puro in amore, ciò nonostante ci sarà la possibilità di comunicare serenamente. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Se siete single San Valentino è alle porte, e forse si apre anche qualche porta per voi. Nel lavoro tenete a bada stress e nervosismo, perché con Marte e Mercurio contrari non sarà facile gestire certi progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vi permetterà di vivere un periodo davvero intenso in amore. Andrete alla grande questa settimana, soprattutto tra lunedì e mercoledì, quando la Luna sarà nel segno. Se siete single potreste ricevere le belle notizie che stavate aspettando.

Per quanto riguarda il lavoro avrete tutto ciò di cui avrete bisogno per mettere insieme buone idee. Toccherà a voi utilizzare al meglio quello che avete. Voto - 9️⃣

Gemelli: oroscopo della prossima settimana tutto sommato discreto. In amore i rapporti con il partner saranno piacevoli e intensi, e sarà anche un buon momento per provare a confidarvi.

Se siete single ci saranno alcuni rapporti e amicizie da consolidare, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo vi servirà un po’ di fortuna in più, cosa che al momento vi manca. In generale però, si può dire che non state andando così male. Voto - 7️⃣

Cancro: un po’ di nervosismo e stress potrebbero colpirvi nel corso delle prime giornate della settimana, colpa di un cielo non molto favorevole.

nel fine settimana la situazione sarà leggermente migliore, ciò nonostante, non abbiate comunque alte aspettative nei confronti della vostra relazione, anche perché, se volete fare davvero qualcosa per il partner, toccherà a voi muovervi per primi. Settore professionale che vedrà Giove guidarvi con i vostri progetti, ma attenzione alla posizione scomoda di Marte e Mercurio. Voto - 6️⃣

Leone: in ambito professionale c'è qualcosa che non va, ma questo lo sapete bene. Ultimamente faticate un po’ a prendere il volo con certi progetti, e proprio per questo sarà necessario capire dove sta l'inghippo. Per quanto riguarda i sentimenti ve la caverete piuttosto bene, ma attenzione alle giornate di lunedì e martedì, quando la Luna sarà in quadratura.

Se siete single sarete più ottimisti in amore, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo fatto di stabilità e bei momenti secondo l'oroscopo della prossima settimana. La buona posizione di Venere permetterà di vivere al meglio il vostro rapporto, creando un'intesa a dir poco meravigliosa. Se siete single sarete alla scoperta di gioie inesplorate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo organizzazione e energie saranno alla base del vostro successo. Ciò nonostante attenzione a Giove che potrebbe sottrarvi qualche risorsa. Voto - 8️⃣

Bilancia: ancora una settimana difficile per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale Venere e Luna sembra si siano alleati contro di voi.

Ebbene, se volete una relazione quantomeno sufficiente, sarà importante prima di tutto cambiare atteggiamento. Se siete single andare dritti al sodo non po’ sarà la cosa giusta al momento. In ambito lavorativo non sarete bravi nei lavori più creativi, ma fin quando dovrete fare un progetto seguendo alla lettera quanto vi è stato chiesto, ve la caverete. Voto - 6️⃣

Scorpione: questa nuova settimana potrebbe partire con il piede sbagliato a causa della Luna in opposizione. Ciò nonostante sarete in grado di riprendervi presto, anche perché Venere è ancora favorevole. Single oppure no, a partire da mercoledì potrete esprimere al meglio i vostri sentimenti, soprattutto voi nati nella terza decade.

Sul posto di lavoro finalmente riuscirete a lavorare sodo e portare buoni risultati, senza avere addosso tutta quella pressione che vi rallentava. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali tra alti e bassi durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. I rapporti con il partner saranno solo discreti. Attenzione soprattutto alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà opposta, e potrebbe esserci un po’ di malumore in voi. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se Giove spesso vi metterà davvero tanta pressione. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi attende un'altra settimana ottima, ma questa volta potrebbe esserci qualche piccola sbavatura. Se fino a venerdì vivrete una relazione di coppia sublime, nel weekend potrebbe nascere qualche difficoltà a causa della Luna opposta.

Non allarmatevi in ogni caso, perché con un cielo come questo, vi riprenderete subito. Se siete single amate senza riserva, ma non siate ingenui. Nel lavoro Marte e Mercurio nel segno vi aiuteranno a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: le prime giornate della settimana saranno un po’ sottotono, ma in generale, questo periodo sarà piuttosto soddisfacente. In amore se avete delle proposte romantiche da fare, pensatevi dopo mercoledì, quando la Luna navigherà in posizioni migliori. Se siete single i rapporti sociali saranno promettenti, e potrebbero presentarsi discrete opportunità. In ambito lavorativo questo cielo non è di che al momento, ma più che sufficiente per cercare di mettere insieme discreti successi.

Comunque vada, voi metteteci tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Pesci: settimana da favola per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna favorevole e Venere in sestile, regalare e ricevere emozioni nei confronti del partner sarà possibile, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single una possibile storia d'amore è all'orizzonte e voi dovrete cogliere l'attimo. Per quanto riguarda il lavoro, cercare percorsi alternativi potrebbe aiutarvi a distinguervi, considerato anche che avrete un buon cielo che vi assiste. Voto - 8️⃣