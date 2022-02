L'Oroscopo di mercoledì 2 febbraio preannuncia novità con colpi di scena inaspettati. Volendo anticipare qualcosa, al Toro si pronostica una giornata all'insegna della spregiudicatezza e dell'Audacia. Molto positivo l'andamento del periodo anche per la Vergine che potrà contare su qualità come la simpatia e la fiducia. Si prospettano grandiosi progetti per i nativi dei Pesci, sfortunatamente vissuti solo con la mente in quanto prevarrà un senso di blocco generale. Ansiosi di scoprire qualcosa di più? Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 2 febbraio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 2 febbraio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Mercoledì zeppo di contraddizioni. Benché la Luna vi sospinga verso il futuro, lo sguardo è rivolto all’indietro. Rimpianto per un passato che non c’è più. Dopo una fase di tensione avrete ragione del partner, ma con un notevole spreco di energie. A causa della Luna “storta”, per pigrizia o per stanchezza faticate a tenere il passo con gli impegni pratici della giornata. I risultati stentano ad arrivare. Non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano con il vostro naturale buonsenso. In ambito lavorativo è necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi obblighi onerosi: è in arrivo una piccola gratifica.

Toro - L’oroscopo del 2 febbraio al segno del Toro predice una Luna spregiudicata, pronta a caricare di audacia, di spirito combattivo e invitando a passare all’azione.

Sganciatevi dai condizionamenti e rivendicate libertà di pensiero. Intraprendenza e resistenza alle difficoltà e agli attacchi di chi contesta con forza le vostre idee. Nessun intralcio di cui preoccuparsi con notizie rassicuranti in merito alle controversie legali, agli affari e agli investimenti a lunga scadenza. Giornata piatta per alcuni di prima decade, ma non da disprezzare: favorite un po’ di tranquillità, da poter trarre giovamento per corpo e mente.

Gemelli - La Luna vi sostiene in termini di corteggiamento e possibilità di svago. Peccato che nel pomeriggio cambi segno e vi obblighi a lavorare su alcune situazioni un po' traballanti. Tuttavia i risultati vi soddisfano, soprattutto se avete investito in ambito familiare o su alcune amicizie di spicco. Giornata anche rivolta agli acquisti e agli affari: lo decide la Luna in congiunzione a Giove, la vostra cassaforte dispensatrice di sogni.

Occhio però a non sforare il budget. Per metà giornata l’umore non è dei migliori. Poi, per fortuna, la Luna cambia segno e le premure di un’affiatatissima squadra di colleghi vi rassicurano. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.

Cancro - Testa confusa, tra fantasie irrealizzabili e progetti troncati a metà. Se li cercate, e sarebbe bene lo faceste, gli appoggi non vi mancano. Ciò che invece vi manca è soprattutto la voglia di mettervi in gioco, attivando le vostre risorse. A infastidirvi il solito Plutone, ma ormai ci avete fatto il callo! Neutrali gli altri pianeti, protettivi sul fronte degli impegni e delle emozioni. Ai vostri sogni date il tempo necessario per realizzarsi naturalmente, senza misure drastiche o forzature.

L’amore esce allo scoperto ed entra nel quotidiano: conferite ufficialità alla vostra relazione, presentando il partner ad amici e famiglia. In forma, ma non in formissima sotto il tiro della Luna, che vi fa dormire troppo, vi svegliate un po’ intontiti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 2 febbraio dal Leone allo Scorpione

Leone - Gli astri in questo periodo non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete più scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. Per non entrare in affanno, seguite una ferrea programmazione, considerando priorità e tempi di esecuzione. Sono gli affetti a darvi sicurezza: un po’ di possessività c’è, ma non v’infastidisce. A turbarvi, invece, sono gli atteggiamenti di sfida.

Colleghi competitivi, voi vi impegnate per creare complicità di squadra, loro puntano al primo posto. Tolleranza ed elasticità vi aiuteranno a venirne fuori. Anziché dare un’immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.

Vergine - La simpatia e la fiducia che vi dimostrano i colleghi vi danno la carica necessaria per portare velocemente a termine i vostri impegni. Vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie, ma trovate anche il tempo per un po’ di relax. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all’insegna dell’equilibrio e dell’armonia. Nel rapporto a due, per stemperare le ansie occorrono un po’ di dolcezza e una dose supplementare di coccole.

L’amore vi mette di fronte a molte scelte e responsabilità. Affrontandole in modo maturo contribuirete alla crescita del rapporto.

Bilancia - Giornata tutta incentrata sul movimento, a cominciare dalle ispirazioni e dagli input creativi, per arrivare agli affari e ai viaggi di lavoro o di piacere. Momento ideale per mettersi in proprio o avanzare progetti innovativi, magari la start up dei vostri sogni. La presenza di un partner innamorato vi dà sicurezza, troppa forse, al punto che non vi occupate della vostra immagine con la stessa cura di prima. Golosi, non solo di coccole, anche di buoni piatti! Concesso qualche sfizio, ma sempre senza esagerare. Se siete di “luna storta” è un problema solo vostro, probabilmente è un sogno a turbare la vostra quiete.

Scorpione - Ravvivate questa giornata, che potrebbe rivelarsi un po’ spenta, con qualche trovata divertente. Tralasciate le faccende in casa e uscite all’aperto. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Che non ci saranno i fuochi d’artificio lo si intuisce dall’aria che tira. Momenti di freddezza con parenti e vicini. Lievi malesseri passeggeri. Obblighi in primissimo piano: tutto il resto deve purtroppo attendere, partner e amore compresi. Terminati i vostri numerosi impegni quotidiani, con la coscienza a posto staccherete la spina e vi dedicherete anima e corpo alla persona amata.

Astrologia di mercoledì 2 febbraio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Mattinata tutta incentrata sul lavoro e sulle questioni pratiche, da cui trarrete gradite soddisfazioni. Al calar del sole svagatevi con gli amici. L’impegno richiesto dagli eventi può appesantire, sia il tono emotivo sia quello fisico. No a cure drastiche. Sorprese poco gradite sul fronte finanziario: correte il rischio di fare investimenti sbagliati. Tutto bene fino a quando la Luna transita in Pesci, cullando le vostre certezze. Meno bene il pomeriggio, foriero di imprevisti da fronteggiare. Dovrete ricorrere a qualche compromesso per mantenere la pace in famiglia, evitando le prese di posizione. Con qualche presenza rilassante intorno, vi sarà molto più facile restare sereni e non darvi agli eccessi.

Capricorno - A togliervi da un’impasse arriva la Luna in Pesci, che vi suggerisce la giusta strategia per cavarvela al meglio. Non sottovalutate il consiglio di un amico. Nuovi incontri: alcuni saranno utili per il lavoro, altri divertenti compagnie per il tempo libero. Umore alle stelle, grazie ai trigoni acquatici tra Luna, Urano e Marte. Intuizione e lucidità ai massimi livelli vi consentono risultati invidiabili. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi. Fortuna al Lotto e al tavolo verde. Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazza gli avversari.

Acquario - Oggi è mercoledì, giorno attribuito dagli antichi a Mercurio, il vostro astro guida, che proprio a inizio giornata entra in congiunzione con Plutone in Capricorno.

Felici e contenti anche al lavoro, in un clima dinamico di allegria e comunicativa. Qualche tensione in famiglia, ma ci può stare visto il periodo un po' assillante. Finanze al sicuro con un buon investimento ripartito tra titoli esteri e prodotti nazionali. Qualche esborso c’è, soprattutto per svaghi, cultura e sport, ma quello è sempre denaro ben investito.

Pesci - L'oroscopo del 2 febbraio mette in risalto progetti grandiosi, ma solo nella mente purtroppo. Sul piano pratico vi sentite bloccati, in attesa di informazioni e conferme senza le quali non potete procedere. Vestitevi con colori pastello come il ghiaccio o il celeste chiaro, adatti al vostro carattere e alla stagione. Voglia di chiarezza in coppia.

Per risolvere un problema di vecchia data, la discussione si fa a tavolino. Se poi anche il partner pretendesse chiarezza, benissimo, tanto se non avete nulla da nascondere raccontarvi tutto sarà solo un piacere. Lasciate spazio al vostro intuito e alle emozioni più profonde. In arrivo segnali da decodificare.