L'oroscopo di domenica 20 marzo preannuncia una giornata intensa. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sociale e sentimentale dei segni zodiacali. Ci sarà chi dedicherà tempo agli amici e chi non riuscirà a separarsi dalle proprie responsabilità. Nel dettaglio, il Cancro, la Bilancia e i Pesci saranno pronti ad aiutare il prossimo, mentre i Gemelli e la Vergine non concederanno facilmente la loro fiducia. L'Ariete, il Leone e lo Scorpione rimarranno leali ai propri valori, al contrario del Toro e dell'Acquario che si lasceranno influenzare facilmente.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 20 marzo.

Previsioni zodiacali di domenica 20 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: crederete nella realizzazione dei vostri progetti. Sarete certi di aver preso la strada giusta, anche se qualcuno potrebbe affermare il contrario. Affronterete le difficoltà con grande forza di volontà, senza dare peso ai pensieri negativi. La relazione con il partner andrà a gonfie vele grazie alla capacità di entrambi di collaborare.

Toro: sarà una giornata difficile dal punto di vista emotivo. Vi sentirete vulnerabili e tenderete a farvi influenzare facilmente da chi vi sarà accanto. Potrete contare sull'affetto degli amici e del partner, ma questo non basterà per rendere meno acute le preoccupazioni.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non compiere mosse affrettate.

Gemelli: farete fatica a fidarvi delle persone che vi staranno attorno. Avrete paura di subire nuove delusioni. Questo vi renderà scostanti e poco attenti alle emozioni altrui. Tenderete a concentrarvi sui vostri hobby, soprattutto su quelli più solitari.

Il partner cercherà di tirarvi su il morale, però, per ora, avrete bisogno di riflettere.

Cancro: sarete un punto di riferimento per tutte le persone care. Cercherete di aiutare i vostri amici in ogni modo, anche quando la situazione diventerà più complicata. I vostri consigli saranno molto apprezzati, ma qualcuno potrebbe essere eccessivamente invidioso del vostro modo di fare.

In amore, ci sarà una piccola sorpresa.

Oroscopo di domani 20 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto determinati. Tenderete a seguire il vostro istinto, rischiando di mettere a rischio obiettivi già prefissati. Vi getterete audacemente nelle situazioni perché vorrete trarre il meglio dalle occasioni che vi si presenteranno. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi. Alcune discussioni potranno causare un momentaneo allontanamento.

Vergine: guarderete tutti con sospetto. Non vi fiderete delle loro parole perché avrete paura che stiano cercando di ingannarvi. Questo comportamento non passerà inosservato agli occhi del partner e degli amici. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non concentrarvi troppo sulle vostre barriere protettive: potreste pentirvene.

Bilancia: sarete molto dolci verso gli amici. Gli starete accanto nei momenti difficili e organizzerete qualcosa di divertente da fare tutti insieme. Vi piacerà dare vita ad attività originali e spensierate. Il vostro obiettivo sarà quello di allontanare ogni forma di tristezza. La famiglia sarà fiera di voi, ma il partner potrebbe sentire la vostra mancanza.

Scorpione: farete fatica ad accettare opinioni contrarie alla vostra. Lotterete per affermare le vostre idee e per sottolineare determinate convinzioni. Ovviamente, questo atteggiamento potrebbe causare dei problemi con i vostri amici. Anche la famiglia farà fatica a rapportarsi con voi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non esagerare.

Previsioni astrologiche del 20 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di trascorrere qualche ora all'aria aperta. Il caos cittadino, infatti, non ha fatto altro che aumentare il vostro nervosismo. Nella giornata di domani, avrete modo di rilassarvi e di guardare al futuro con maggiore convinzione. Il divertimento aumenterà se riuscirete a coinvolgere gli amici o il partner.

Capricorno: farete fatica a mettere da parte le questioni di lavoro. Continuerete a pensare ai progetti che avete lasciato in sospeso. Saprete che la prossima settimana sarà ricca di impegni. Da una parte questo vi turberà, mentre dall'altra vi caricherà di energia. Proverete ad affrontare tutto con il sorriso sulle labbra.

Acquario: le persone care vi rimprovereranno di essere troppo accondiscendenti. Tenderete a mettere gli interessi degli altri davanti ai vostri. Le idee dei vostri amici avranno la precedenza e, per paura di creare dei contrasti, non oserete controbattere. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a far ascoltare la vostra voce.

Pesci: la giornata di domani sarà molto spensierata. Proverete a concentrarvi sui vostri affetti più cari. Sarete felici di poter trascorrere il vostro tempo con parenti e amici. In amore, ci saranno dei piccoli cambiamenti. Vi sentirete molto più vicini alla persona amata grazie ad alcune situazioni che contribuiranno a riscaldare l'atmosfera.