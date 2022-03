Un'altra settimana è ormai volata via e il mese di marzo si prepara ad accogliere il suo secondo weekend a braccia aperte con un Oroscopo in grado di prevedere il sopraggiungere di giornate intense, e non poco fortunate per coloro nati sotto il segno della Bilancia. Periodo a dir poco gioioso anche per i nativi dell'Ariete, seguiti a ruota da un Leone che, secondo le previsioni, non avrà ancora intenzione di mollare. Gli astri torneranno a sorridere, palesando la propria positività nei confronti del segno zodiacale appena citato, diversamente da quanto potrebbe accadere al Sagittario, in quanto il weekend in questione potrebbe non essere ben chiaro come sperato.

Di seguito l'oroscopo del weekend dall'11 al 13 marzo per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Cancro

Ariete - l'oroscopo del secondo weekend di marzo prevede il sopraggiungere di giornate tanto intense quanto fortunate. Riuscire a trionfare nelle varie situazioni potrebbe non essere così complicato come immaginato. La maggior parte dei nativi avranno finalmente la possibilità di gioire e godere dei frutti che molti astri hanno deciso di donargli. Ottimi propositi sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Toro - lo stress ha accompagnato il Toro per la maggior parte delle giornate appena trascorse, abbandonandolo rapidamente con il sopraggiungere del weekend. Numerose situazioni potrebbero mettere a dura prova la pazienza del segno zodiacale in questione, ma grazie a una posizione astrale in parte favorevole, e in continuo mutamento, in molti riusciranno a mantenere la calma uscendone a testa alta.

Gemelli - l'oroscopo prevede il proseguire di un periodo già di per sé fortunato. Gli astri hanno deciso di donare il proprio favore ai Gemelli anche durante il fine settimana, rendendo possibile la buona riuscita di varie situazioni. Circondarsi di persone sincere e fidate non sarà complicato, così come potrebbe non esserlo il trovare finalmente il vero amore.

Attenzione però a diffidare dagli amori cosiddetti "passeggeri".

Cancro - ottime notizie sembrano ergersi all'orizzonte per coloro nati sotto il segno del Cancro. La vicinanza della famiglia e delle persone care, la complicità del partner e la fiducia nelle proprie capacità permetterà al segno zodiacale in questione di muoversi nel migliore dei modi nelle varie situazioni.

Destreggiarsi tra un problema e una soluzione, accompagnando il tutto con il proprio autocontrollo, renderà semplice raggiungere la vittoria.

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - come già anticipato, coloro nati sotto il segno del Leone avranno la possibilità di recuperare le proprie energie, preparandosi così ad affrontare a testa alta la nascita di una nuova settimana. La vicinanza delle persone care sarà fondamentale per non rischiare che qualche situazione particolare possa mettere il bastone fra le ruote e far crollare psicologicamente il segno zodiacale in questione. Mantenere la calma e abbandonarsi al relax potrebbe essere l'unica soluzione sensata.

Vergine - circondarsi di persone fidate non è mai un errore, specialmente quando anche gli astri non sembrano essere dalla propria parte.

Secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto il segno della Vergine potrebbe ritrovarsi, nel corso del prossimo weekend, a dover affrontare la nascita di situazioni particolarmente complicate da gestire. Le energie non saranno infinite e in alcuni casi potrebbe essere necessario chiedere una mano d'aiuto a persone più esperte nei vari campi.

Bilancia - l'oroscopo del secondo weekend di marzo, ovvero quello che va da venerdì 11 a domenica 13, preannuncia l'arrivo di giornate meravigliose anche per coloro nati sotto il segno della Bilancia. La fortuna bacerà le prossime giornate senza troppi giri di parole, rendendo finalmente possibile la realizzazione di alcuni desideri. I cosiddetti "sogni nel cassetto" troveranno finalmente il modo per venir fuori e seguire la propria strada, portando alla scoperta di emozioni e sensazioni interessanti.

Scorpione - i vari sacrifici potranno finalmente essere ricompensati. L'impegno e il sudore versato, apparentemente senza un valido motivo, hanno permesso allo Scorpione di aprire numerose strade davanti a sé, attirando l'attenzione di persone di prestigio e catturando il favore di qualche astro. Attenzione a non divulgare i propri piani e le proprie idee troppo alla leggera: tenere gli altri sulle spine permetterà di raggiungere i propri obiettivi.

Previsioni e oroscopo per il weekend, da Sagittario a Pesci

Sagittario - l'incertezza, come già anticipato dall'oroscopo, continuerà ad abbracciare assiduamente i nativi del Sagittario. Varie saranno le situazioni che ruoteranno attorno alla figura del segno zodiacale in questione, rendendo quasi impossibile la buona riuscita nei vari ambiti.

Qualche occasione potrebbe presentarsi alla porta palesando una iniziale positività, ma dopo una o più attente analisi si potrebbero scoprire lati oscuri da cui è meglio allontanarsi. Gestire la propria economia in questo weekend non sarà semplice.

Capricorno - l'oroscopo del secondo weekend di marzo è finalmente in grado di annunciare l'avvicinarsi di giornate tanto interessanti quanto fortunate. Che si tratti di un aumento in busta paga o di una "piccola" promozione, chi è nato sotto il segno del Capricorno avrà finalmente modo di tirare un sospiro di sollievo e godere nel vedere realizzarsi i propri sogni. L'impegno verrà finalmente ricompensato senza troppi giri di parole.

Acquario - nonostante la settimana appena trascorsa non sia stata completamente ottimale, sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo, il weekend non sembra volersi dare per vinto.

Una posizione non poco ottimale di Venere permetterà all'Acquario di ottenere qualche risultato all'interno della sfera sentimentale, portando all'avvicinarsi di persone dolci e sensibili, nonché di quella che potrebbe essere etichettata come "giusta". Il vero amore potrebbe, quindi, non restare solo una speranza.

Pesci - svariate occasioni sfoggeranno di fronte allo sguardo attento dei Pesci, palesandosi come migliori sotto molti punti di vista. L'oroscopo del periodo in questione, tuttavia, consiglia di non cimentarsi in troppe situazioni e di cogliere al volo gli attimi di riposo che permetteranno di recuperare appieno le energie fisiche e mentali, che serviranno per ottenere non pochi risultati in futuro.