L'Oroscopo di domani è pronto a dare una valutazione alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 15 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni fortunati e quelli invece costretti a stare in attesa di tempi migliori? In questa sede, come certamente molti di voi già sapranno, andremo a trattare in modo mirato ed esclusivo solamente i primi sei segni della catena zodiacale. Per dovere di cronaca, ad essere "giudicati" sui rispettivi comparti riguardanti amore e lavoro, i magnifici Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Andiamo pure a scoprire integralmente cosa dicono le previsioni zodiacali giornaliere iniziando a togliere il velo alla scaletta alle stelle del giorno: a voi il piacere di scoprire l'oroscopo di domani 15 marzo, segno per segno.

Previsioni e stelle di martedì 15 marzo

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 marzo annuncia una giornata splendida, vincente quasi in ogni settore. In amore, vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità dove vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Le stelle infatti prospettano un martedì ancora più ricco di sentimenti e di dolcezza. In molti casi lascerete lavorare l'immaginazione e saprete divertirvi insieme al partner. Single, queste a venire saranno giornate frenetiche, velocizzate dagli influssi armonici delle stelle.

Per voi infatti non c'è niente di meglio se non avere un'agenda piena di impegni a sfondo sentimentale. In molti, infatti, non riuscite davvero a stare con le mani in mano: impazzireste subito dalla noia! Nel lavoro, il cielo vi renderà praticamente invincibili in questo momento. Infatti, sarà il vostro naturale carisma a permettervi di afferrare al volo tutte le opportunità che si manifesteranno.

Toro: 'top del giorno'. Decisamente molto performante il vostro Urano nel segno. In campo sentimentale sarete vincenti grazie a Mercurio e Giove: vi guarderanno in modo molto benevolo, consentendovi di attivarvi produttivamente in ogni campo desiderato. Vivrete così una splendida giornata che inizierà con il sorriso e che vi porterà sensibilità, intuito ed euforia a livello d’umore.

Regalatevi pure una serata tranquilla, da godere in esclusiva con la persona amata. Single, tutto in questo periodo potrebbe diventare più leggero del solito, grazie agli influssi favorevoli di Urano. In amore infatti, avrete di nuovo voglia di mettervi in gioco e di prendere iniziative senza la paura che le cose vadano male. Così i vostri slanci verranno premiati e raggiungerete delle grandi soddisfazioni. Nel lavoro, le stelle ben disposte verso il vostro segno doneranno un inusuale spirito combattivo, evidenziando le vostre doti migliori. Ottime le prestazioni, fisiche, psicologiche e mentali: vi concederanno il privilegio di primeggiare.

Gemelli: ★★★★★. A farla da padrona questo martedì potrebbe essere la scontata routine.

In amore, il partner sarà in molti casi dolcissimo e presente: vi starà accanto e vi aiuterà a vedere il buono che c'è nella vostra relazione. Più equilibrata e complice sarà quindi l'intesa con chi amate. Anche in famiglia potrebbe essere il giorno giusto per parlare con tranquillità e magari scoprire che non ci sono problemi insormontabili. Single, il vostro fascino non passerà inosservato: avrete modo di approfondire qualche conoscenza interessante. La giornata vi troverà molto ben disposti ai rapporti interpersonali. In alcuni casi sarete dotati di un modo di fare intrigante e spontaneo. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il dialogo.

Godetevi in pace ogni momento di libertà. Nel lavoro segno in posizione favorevole. Comunicativa e capacità persuasiva vi consentiranno di ritagliarvi un ruolo di tutto rispetto nell'organigramma aziendale e ampliare il raggio di clienti e contatti.

Oroscopo, previsioni del 15 marzo: amore e lavoro

Cancro: ★★★. Si profila un martedì sottotono. Per i sentimenti, anche nelle coppie più affiatate arriveranno dei periodi in cui bisognerà ripensare qualche termine dell'intesa, magari da interpretare in chiave diversa. Infatti, il partner in questi giorni risulta davvero incontentabile: qualsiasi cosa proponiate, anche la più divertente, troverà sempre una critica da opporre, anche solo per il semplice gusto di darvi contro.

Tranquilli, perché l'amore c'è, anche se ultimamente sembra un po' affossato, forse più concentrato sui lati in ombra che su quelli luminosi del rapporto. Single, quando le cose si fanno dure voi giocate duro: fatelo in anticipo però, esponendovi in prima persona in modo da ottenere ciò che desiderate realmente. Non rimandate un impegno che sembra di poco conto, anzi, datevi da fare, lanciate sguardi, corteggiate senza timore: vedrete che sarà impossibile resistervi. Nel lavoro, il cielo sopra di voi suggerisce di imparare a stringere i cordoni della borsa e a farvi bastare quello che avete. Purtroppo le spese aumentano e i guadagni sono inferiori alle attese.

Leone: ★★★★★. Per i nativi del segno il periodo si tingerà di rosa e oro.

In amore, le stelle vi aiuteranno a comprendere meglio le vostre emozioni e quelle delle persone che vi stanno vicino. Infatti, si sta creando un'intesa magica con il vostro partner, tale da avere la gustosa sensazione di aver trovato davvero la vostra anima gemella. Se aveste nostalgia dei tempi andati, parlando di coppie mature, divertitevi a riguardare le vecchie foto, ripercorrendo i momenti più significativi della vostra vita. Single, sentirete di poter seguire le vostre aspirazioni più alte. Dedicatevi quindi a tutto ciò che è in grado di accendere il vostro cuore oppure illuminare la vostra mente. La Luna presente nel vostro segno renderà la vostra vita sentimentale particolarmente intensa: avrete anche la possibilità di vivere una nuova passione, forse con una persona a voi molto cara...

Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Favoriti i nuovi progetti: vi stimoleranno a dare il meglio di voi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 15 marzo, annuncia una periodo routinario. In campo sentimentale potrete contare sul parziale favore della Luna in Leone, in buon aspetto. Questo potrebbe regalarvi una bellissima giornata da condividere con chi amate. L’umore sarà ottimo e potrebbero persino arrivare delle emozioni così speciali da farvi rivivere intensamente un ricordo del passato. Al vostro fianco avete una bella persona, sempre pronta a rendervi felice. Single, sentirete il bisogno di dedicarvi alla cura del corpo per ritrovare un po' di armonia fuori e dentro di voi.

I prossimi giorni porteranno delle piccole novità che renderanno piacevole il rapporto con gli amici. In campo sentimentale, invece, alcuni pianeti a voi a favore vi faranno sentire finalmente pronti per ufficializzare una storia alla quale credete davvero tanto. Nel lavoro invece ponetevi degli obiettivi e concentratevi su di essi. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta desiderata.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 marzo.