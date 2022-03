L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 marzo vedrà i nativi Cancro più concentrati sulle questioni lavorative, senza trascurare i sentimenti, mentre Vergine dovrà cercare metodi più efficaci per raggiungere risultati migliori al lavoro. Leone dovrà guardarsi le spalle da Venere e Marte, mentre Ariete sarà in gran forma e pronto a tutto, sia in amore che al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 21 al 27 marzo.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Una bella Venere si troverà in sestile nel segno dell'Acquario, dunque, non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia. I single potrebbero trovare la loro pace in compagnia delle persone a cui tengono di più. Sul fronte professionale preparatevi a accogliere il pianeta Mercurio nel vostro cielo, che insieme a Marte promette di farvi raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Toro: non inizierà benissimo la settimana per voi secondo l'oroscopo. Venere è ancora contro di voi, e la Luna non vi lascerà tempo o respiro per recuperare terreno in amore. Qualche piccola soddisfazione arriverà nel fine settimana, ciò nonostante non aspettatevi nulla di che. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sta per cambiare.

Da domenica Mercurio sarà alle vostre spalle, ma in generale continuerete a fare bene grazie a Giove e Urano ancora favorevoli. Attenzione invece alle energie, perché Marte non ve ne darà molte. Voto - 6️⃣

Gemelli: oroscopo della prossima settimana che vi vedrà più agguerriti dal punto di vista sentimentale. Venere sarà favorevole, e potrete godervi quei momenti romantici che ci saranno in completa spensieratezza.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio finalmente smetterà di ostacolarvi a partire da domenica, e sarà possibile ricominciare a metterci il giusto impegno nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: inizierà molto bene questa nuova settimana per voi nativi del segno in amore. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a riempire di felicità anche quei momenti più noiosi della giornata.

Single oppure no però, attenzione nel fine settimana, quando l'astro argenteo sarà contro di voi. Nel lavoro continuerete a fare bene, ma Mercurio da domenica sarà in quadratura, dunque siate ben organizzati con le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo continua a non riservarvi nulla di che in ambito amoroso. Venere rimarrà negativa ancora per un po’, e la Luna vi darà un po’ di respiro soltanto tra mercoledì e giovedì. Single oppure no dunque, sarà necessario non essere troppo appiccicosi, o addirittura permalosi nei confronti della vostra fiamma. Sul posto di lavoro da domenica Mercurio sarà in trigono dal segno amico dell'Ariete, e potrebbe favorire l'inizio di nuovi progetti. Ciò nonostante, occhio a Marte in opposizione.

Voto - 6️⃣

Vergine: settimana un po’ altalenante per voi nativi del segno. L'astro argenteo tenderà spesso a giocare con le vostre emozioni, rendendo la vostra relazione di coppia un po’ difficile da gestire. Meglio i cuori solitari, soprattutto se nell'ultimo periodo hanno fatto nuove conoscenze. In ambito lavorativo Mercurio smetterà di darvi fastidio da domenica, ciò nonostante sappiate che tutte le difficoltà incontrate non spariranno improvvisamente, e dovrete trovare metodi più efficaci. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della prossima settimana. In ambito amoroso questo cielo rimarrà favorevole per vivere una relazione romantica e appagante.

Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo sarà contro di voi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio entrerà in opposizione da domenica, e potrebbe influire negativamente sulle vostre prestazioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continua a non essere così esaltante per voi nativi del segno. Single oppure no, Venere sarà ancora in quadratura per un po’, e le vostre tecniche di corteggiamento potrebbero non essere così efficaci. Sul fronte lavorativo continuerete a impegnarvi al meglio con i vostri progetti, ciò nonostante Mercurio non sarà più in trigono, dunque, occhio a qualche distrazione di troppo. Voto - 6️⃣

Sagittario: settore professionale che finalmente vedrà qualche lieve miglioramento per voi.

Abbiate pazienza ancora per qualche altro giorno, perché Mercurio da domenica sarà in trigono dal segno dell'Ariete, permettendo dunque una lenta ma costante ripresa. Per quanto riguarda i sentimenti invece Venere continuerà a rendervi irresistibili. Single oppure no, sfruttate soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì, quando ci sarà anche la Luna nel vostro cielo. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo stabile in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo non è così influente al momento, tuttavia saprete come far valere le vostre emozioni, regalando sempre un sorriso alla vostra anima gemella. Se siete single il weekend potrebbe rivelarsi ideale per fare nuove conquiste. In ambito professionale sarà meglio ultimare alcuni progetti importanti, perché con Mercurio che da domenica sarà in quadratura, potreste venire incontro a qualche imprevisto.

Voto - 8️⃣

Acquario: non inizierà benissimo la prossima settimana per voi secondo l'oroscopo. La Luna sarà in quadratura fino a martedì, impedendovi di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Per fortuna vi riprenderete subito, e da mercoledì tornerete a essere i soliti romanticoni grazie soprattutto a Venere nel segno. In ambito professionale state facendo bene il vostro lavoro, e da domenica Mercurio sarà dalla vostra parte, pronto a farvi fare un salto di qualità con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: un quadro astrale in cambiamento durante la prossima settimana per voi. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più dei vostri, ma in ogni caso riuscirete ancora a fare bene il vostro lavoro.

Per quanto riguarda i sentimenti il prossimo periodo sarà piuttosto altalenante. Attenzione soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura. In generale però, single o meno, saprete come farvi apprezzare. Voto - 8️⃣