L'oroscopo del weekend che va dal 30 aprile al 1° maggio vede una Luna nuova in Toro che accenderà l'entusiasmo dei nativi del segno in amore, mentre Leone potrebbe faticare un po’ a livello sentimentale. Scorpione potrà contare sulla buona posizione di Venere, mentre Mercurio porterà interessanti idee ai nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 30 aprile al 1° maggio.

Previsioni oroscopo weekend fino al 1° maggio segno per segno

Ariete: fine settimana nel complesso positivo. Vi godrete la vostra relazione di coppia senza troppi pensieri per la testa, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo le cose stanno per cambiare, dunque è il momento di farvi notare per le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Toro: una magnifica Luna nuova vi permetterà di chiudere il mese e affrontare quello nuovo con il sorriso sulle labbra. Soprattutto in amore ci sarà un forte entusiasmo con la vostra dolce metà. Nel lavoro per ottenere dei buoni risultati bisogna partire da una buona idea e con Mercurio nel segno ne arriveranno. Voto - 8️⃣

Gemelli: weekend che di primavera avrà ben poco. Venere è ancora in quadratura, anche se non ancora per molto. Ciò nonostante con il partner non ci sarà ancora molta intesa. Un po’ meglio nel lavoro, anche se fareste meglio a non avere grandi aspettative. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo sicuramente felice per voi e la vostra anima gemella, grazie alla Luna e Venere.

Ciò nonostante dovrete anche rafforzare il vostro legame, perché questo cielo non sarà sempre sereno. Per quanto riguarda il lavoro le buone idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma andranno concretizzate presto. Voto - 8️⃣

Leone: potreste faticare un po’ in ambito amoroso secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna in Toro causerà malintesi e qualche discussione con il partner, che con un po’ di fortuna potreste risolvere velocemente.

In ambito lavorativo non è il momento di fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in trigono vi darà un po’ di respiro in ambito amoroso. Venere è ancora opposta, anche se non ancora per molto, ciò nonostante con il partner potrebbe aprirsi una via per il dialogo. Nel lavoro qualche buona idea da parte di Mercurio potrebbe aiutarvi a risalire la china.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale forse non molto appagante in questo fine settimana, ma questo non vorrà dire che il rapporto con la vostra anima gemella sia instabile. Un po’ meglio in ambito lavorativo, ciò nonostante non sperate in risultati al top. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo del fine settimana un po’ altalenante in amore. Venere è ancora dalla vostra parte, ma la Luna in opposizione potrebbe causare qualche piccolo malinteso con il partner. Qualche difficoltà anche sul fronte professionale a causa di Mercurio opposto, ma con Giove e Marte in trigono non dovreste avere grossi problemi. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita di coppia non molto entusiasmante nel prossimo fine settimana. Questo cielo sarà ancora contro di voi, ma non può piovere per sempre.

Cercate dunque di essere ottimisti, anche perché qualcosa sta per cambiare. In ambito lavorativo siate prudenti dinanzi a progetti più complessi da gestire. Voto - 5️⃣

Capricorno: settore professionale promettente nel prossimo weekend per voi nativi del segno. Mercurio in trigono porterà buone idee, e con Giove e Marte in sestile saprete come svilupparle. Per quanto riguarda i sentimenti lasciatevi guidare da Venere e dalla Luna per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali convincenti in ambito amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo non è estremamente favorevole nei vostri confronti, ciò nonostante saprete come essere felici insieme alla vostra anima gemella.

Nel lavoro, invece, vi servirà un aiuto o un consiglio da parte di qualcuno, perché con Mercurio in quadratura le vostre idee potrebbero non essere così efficaci. Voto - 7️⃣

Pesci: metterete a segno un altro weekend eccellente secondo l'oroscopo. Una bella Luna in sestile e Venere ancora una volta nel vostro cielo vi daranno l'occasione di stare insieme al partner e vivere al meglio, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati non mancheranno: se non vi adagerete sugli allori, ne arriveranno altri. Voto - 9️⃣