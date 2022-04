Il mese di aprile è ormai giunto al termine e con il suo ultimo weekend si prepara a lasciare il posto a un maggio sicuramente diverso e pieno di molteplici novità. L'Oroscopo di questa prima settimana preannuncia giornate di ripresa per coloro nati sotto il segno del Toro, accompagnati da un Sagittario che dovrà stringere i denti ancora un po' prima di veder risplendere nuovamente il sole. Momenti interessanti giungeranno per il segno della Vergine, pronto ad accogliere l'avvicinarsi sempre più celere delle varie notizie. Periodo un po' titubante, invece, per i nativi della Bilancia: la prima settimana di maggio non sembra riservare trattamenti particolari per il segno zodiacale in questione.

Di seguito l'oroscopo all'8 maggio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - con Venere in posizione a dir poco ottimale, i nativi dell'Ariete potranno finalmente immergersi in una settimana ricca di emozioni e sensazioni in grado di far scoprire, o riscoprire, sentimenti che si credevano essere andati perduti. Abbandonarsi a qualche attimo di pura passione rafforzerà il rapporto di coppia, permettendo al segno zodiacale in questione di portare a un livello superiore la propria relazione.

Toro - come già anticipato, per chi è nato sotto il segno zodiacale in questione, l'oroscopo prevede l'avvicinarsi di giornate interessanti in cui le energie fisiche e mentali potranno essere ricaricate.

Circondarsi di persone fidate con le quali condividere sensazioni e momenti di positività non farà altro che alzare ancor di più l'umore. Raggiungere i vari obbiettivi non sarà complicato, ma ci vorrà qualche piccolo sforzo in più.

Gemelli - anche per il segno zodiacale in questione, secondo le previsioni, gli astri sembrano aver deciso di riservare qualche momento di tregua.

In ambito sentimentale potrà finalmente tornare il sereno, così come sul lavoro potrebbero nascere situazioni interessanti e in grado di portare qualche nota di interessanti novità per il futuro. Chiedere consiglio a persone più esperte aiuterà a comprendere se e quando fare il passo decisivo.

Cancro - nonostante l'opposizione di Venere, l'oroscopo di questa prima settimana del mese di maggio non lascia trasparire nulla di negativo nei confronti del Cancro.

Una posizione astrale migliore, tralasciando la sfera sentimentale, porterà qualche nota di aria fresca in grado di permettere al segno zodiacale in questione di trascorrere giornate tanto interessanti quanto divertenti. Il sorriso non si spegnerà facilmente.

Leone - secondo le previsioni, chi è nato sotto il segno zodiacale in questione non potrà far altro se non stringere i denti e portare un po' di pazienza. Un periodo migliore sta per nascere e si farà portatore di novità e sorprese nei confronti del Leone. L'amore continuerà a essere nell'aria e qualche nuova porta potrebbe aprirsi lungo il cammino.

Vergine - l'oroscopo della settimana, dal 2 all'8 maggio, per i nativi della Vergine non è così brutto come si potrebbe immaginare.

La vita è fatta di alti e bassi e questo nuovo periodo non può che essere uno tra i migliori del mese di maggio. Nuove energie giungeranno per aiutare il segno in questione ad affrontare gli eventuali ostacoli che potrebbero palesarsi lungo il cammino, mentre una posizione astrale più ottimale rispetto ai giorni ormai trascorsi permetterà di tirare un sospiro di sollievo e accogliere le varie novità che giungeranno.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la prima settimana del mese di maggio non sembra iniziare nel migliore dei modi. Attimi in cui le energie verranno a mancare si uniranno a momenti in cui l'unica cosa che si desidererà sarà un po' di relax. Circondarsi di persone sincere e affidarsi all'amore della famiglia e del partner non potrà che alleggerire il carico di stress che potrebbe accumularsi nel corso delle prossime giornate.

Scorpione - l'oroscopo di questa nuova settimana non sembra spiccare rispetto alle varie previsioni. Una calma apparentemente fin troppo piatta si paleserà nel corso delle prossime giornate, scatenando la nascita di qualche momento di noia assoluta in cui neanche le energie potrebbero avere voglia di smuoversi. Rilassarsi non sarà affatto complicato, ma bisognerà trovare qualcosa da fare per non rischiare di poltrire tutto il tempo.

Sagittario - nonostante le apparenze, le prime giornate del nuovo mese serviranno al Sagittario per recuperare le energie e prepararsi a rimettersi in riga quanto prima. Con molta probabilità, questo non sarà il momento migliore per cercare di realizzare i propri sogni, ma riuscire a mantenere la calma concentrandosi sul futuro aiuterà sicuramente a mantenere alte e raggiungibili le proprie aspettative.

Capricorno - secondo le previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto il segno zodiacale in questione dovrebbe fare particolare attenzione a dove deciderà di muovere i propri passi. In ambito sentimentale, soprattutto all'interno della vita di coppia, non sarà semplice riuscire a trovare un punto di comune accordo e potrebbe essere necessario prendersi una piccola pausa per schiarirsi le idee e ritrovare la fiducia e il sentimento nei confronti del partner. L'amore, quello vero, non cesserà assolutamente di esistere.

Acquario - contrariamente al segno zodiacale sopracitato, i nativi dell'Acquario potranno nutrirsi dell'influenza positiva che Venere è in grado di elargire. Approfittare di questa prima settimana di maggio per portare la propria relazione a un livello superiore non sarà di certo una cattiva idea.

Ritagliare del tempo per organizzare una gita fuori porta, o anche una semplice cenetta romantica, aiuterà a tenere acceso l'interesse.

Pesci - secondo l'oroscopo, la settimana in questione sarà la più fortunata dell'intero mese. Attendere potrebbe aumentare il rischio di imbattersi in situazioni poco piacevoli da affrontare, motivo per cui è altamente consigliabile non rimandare a domani ciò che si può fare in questo periodo. Condividere i propri successi con le persone amate aiuterà a migliorare ulteriormente l'autostima.