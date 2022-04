Per la giornata di domani venerdì 22 aprile 2022 l’Oroscopo ritornerà ottimale per i segni di acqua, soprattutto per il segno dei Pesci e per il segno del Cancro.

Avranno la propria fetta di fortuna anche il segno del Toro e della Vergine, mentre i Gemelli potrebbero ancora permanere in basso alla classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di venerdì: segni di terra al top

1° Pesci: l’ottimismo darà l’avvio ad una produttività più che eccellente, sia nello studio che nelle attività lavorative. Con il partner ritroverete l’intesa che in queste giornate si stava via via affievolendo per cause di forza maggiore.

2° Cancro: avrete una situazione complessiva che toccherà livelli di ottimismo e di tranquillità molto solidi. Le vicende finanziarie ritroveranno un rialzo che potrebbe permettervi di fare un investimento molto significativo per il futuro.

3° Capricorno: sicuramente avrete una ripresa significativa sul lavoro, ma non dimenticate di rimanere concentrati, anche se siete all’interno di una squadra i cui membri si supportano l’un l’altro. Secondo l’oroscopo, anche la famiglia sarà dalla vostra parte.

4° Toro: l’umore ritornerà in vetta, così come la prospettiva di vedere realizzati i sogni che avete tenuto nel cassetto già da tanto tempo a questa parte. Avrete in serbo delle decisioni che potrebbero migliorare significativamente il tenore di vita ma anche la vostra forte dinamicità.

Ariete in cerca di creatività

5° Vergine: l’intuizione e la vostra capacità di riflessione saranno essenziali per portare avanti un progetto a cui tenete particolarmente. Sarete in grado di soddisfare un vostro desiderio personale che non metta a repentaglio il vostro tempo e le vostre risorse.

6° Ariete: avrete bisogno di stimolare un po’ la creatività, ma soprattutto di metterla a frutto.

La connessione con le amicizie al momento potrebbe subire qualche lieve ribasso a causa di qualche divergenza di opinioni, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

7° Leone: apparire originali in questo momento potrebbe mettervi in uno stato di profonda difficoltà, nonostante ci siano alcuni segnali di una ripresa mentale molto forte e stabile.

Sarete molto perspicaci sul lavoro, ma un po’ meno nelle amicizie.

8° Scorpione: ritornare ad un lieve miglioramento potrebbe essere l’inizio di una avventura decisamente stimolante, come un viaggio o comunque un nuovo slancio lavorativo per cui varrà la pena darsi da fare in modo sempre più vivace e dinamico.

Acquario nervoso

9° Acquario: qualche situazione che non vi stava a genio già da qualche tempo potrebbe assumere contorni ancora più pesanti, secondo il vostro punto di vista. Avrete comunque qualche distrazione che potrà darvi anche qualche “consiglio” inaspettato.

10° Sagittario: avrete la necessità di fermare la mente e darvi del tempo per poter ritrovare un po’ di serenità, a fronte delle molte responsabilità a cui dovrete necessariamente andare incontro.

Fidatevi di voi stessi e del vostro istinto, più che degli altri.

11° Gemelli: avrete ancora qualche difficoltà nel rimettervi in carreggiata, ma con qualche piccolo sforzo e qualche sacrificio riuscirete a fare qualcosa per cui valga la pena lavorare duramente. Secondo l’oroscopo, in amore non ci saranno novità rilevanti.

12° Bilancia: purtroppo ci potrebbe essere una rottura in una relazione a cui tenete particolarmente, che si tratti del partner oppure di una amicizia che è stata molto forte nel corso del tempo. Prima di ogni cosa, dovrete pensare molto di più a voi stessi.