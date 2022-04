Per il fine settimana del 9 e del 10 aprile 2022, l’Oroscopo si prospetta pressoché stabile per i nati sotto il segno del Toro e per i nati sotto il segno dei Pesci. Il Vergine andrà di bene in meglio, mentre ci saranno notizie non proprio confortanti per i nati sotto il segno del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Capricorno ottimista

1° Toro: avrete dei progetti molto ambiziosi, ma che al tempo stesso avrete completamente alla portata della vostra mano. Secondo l’oroscopo riuscirete a concludere delle questioni legate all’ambito burocratico e a ripristinare qualche faccenda che ultimamente vi ha dato qualche grattacapo.

2° Pesci: avrete delle novità in amore, probabilmente un incontro che potrebbe cambiare, e anche di molto, il corso della vostra situazione sentimentale attuale. I guadagni in più potrebbero fare la differenza per incentivare sempre di più la vostra autonomia. Avrete una concentrazione impeccabile.

3° Capricorno: l’ottimismo sul posto di lavoro e la sintonia che finalmente riuscirete ad avere in modo stabile vi permetteranno di trascorre un fine settimana molto allegro. Riuscirete anche a essere sempre più disponibili con le persone che vi circondano, secondo l’oroscopo.

4° Gemelli: questa risalita nella classifica dell’oroscopo sarà dovuta alle tante chance che in questo momento potrebbero presentarsi in ambito emozionale e sentimentale.

Anche nelle amicizie avrete degli incontri molto importanti che potrebbero durare piuttosto a lungo.

Amicizie per Ariete

5° Ariete: le amicizie vi daranno un supporto valido i grado di farvi superare le difficoltà e le perplessità delle faccende legate all’ambito amoroso. Nella coppia infatti ci sarà qualche piccola divergenza, anche se non sarà nulla di grave, secondo l’oroscopo.

6° Acquario: finalmente avrete la testa completamente libera da quelle preoccupazioni che vi hanno tenuti molto sotto scacco, in questi ultimi tempi. Nella giornata di sabato avrete un po’ di divertimento che possa fare da contraltare alle vicissitudini lavorative molto impegnative degli ultimi giorni.

7° Vergine: le questioni lavorative subiranno un rialzo considerevole che potrebbero non solo portarvi qualche sfida ottimale, ma soprattutto qualche guadagno che vi permetterà di essere sempre più sereni dal punto di vista finanziario.

Ci saranno dei miglioramenti dell’umore in famiglia.

8° Cancro: la nostalgia di qualche persona importante nella vostra vita potrebbe prendere il sopravvento. Distrarvi con una serie o qualche passatempo originale potrebbe essere un’ottima soluzione per trascorrere il fine settimana in modo molto più tranquillo e produttivo.

Leone stressato

9° Bilancia: questo lieve rialzo sarà dovuto a un progressivo allontanamento da coloro che vi stanno facendo soffrire, soprattutto se questi riguardano la sfera prettamente amorosa e sentimentale. Fate attenzione a qualche affare molto sostanzioso finanziariamente.

10° Leone: oscillare nelle ultime posizioni è stata una faccenda che probabilmente vi ha messi a dura prova.

Avrete delle responsabilità da mantenere in ambito familiare che però potrebbero portarvi molto più stress e ansia del previsto.

11° Scorpione: purtroppo il malumore occuperà gran parte del fine settimana, dunque la cosa migliore da fare sarà lavorare in solitaria per poter recuperare qualche progetto che avevate perso di vista da tanto tempo. Avrete una domenica relativamente tranquilla. Fate attenzione a non disperdere troppo le energie.

12° Sagittario: ci saranno troppe divergenze nella vostra squadra di lavoro per poter dare un più ampio respiro ai vostri progetti. Dovrete necessariamente ristabilire un piano che possa accontentare tutte le parti, secondo quanto riportato dall’oroscopo.