Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha rilasciato un'intervista per Uomini e donne Magazine. La ragazza ha parlato della sua esperienza, ma ha anche mostrato un certo interesse per un cavaliere del parterre, ovvero Riccardo Guarnieri. L'uomo, in un'intervista passata, aveva svelato di essere interessato a Federica, spiegando di trovarla molto bella. Il suo commento non è passato inosservato, tanto che la ragazza ha risposto a sua volta. L'avvicinamento a Ida Platano, svelato dalle ultime anticipazioni, è ormai ufficiale, per cui sicuramente non vedremo un ritorno di Federica in studio.

Federica interessata a Riccardo

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne non è passato inosservato. Il cavaliere ha scatenato sicuramente la reazione della sua ex fidanzata Ida Platano, ma non solo. Molte altre donne del parterre hanno espresso il loro interesse per Guarnieri e ora è toccato anche alla ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. In una vecchia intervista, Riccardo aveva ammesso di provare interesse per Federica Aversano, che da tempo non è più in studio, dopo la scelta di Matteo. L'ex corteggiatrice, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha commentato l'interesse di Riccardo, che sembra essere ricambiato. La ragazza trova molto interessante il cavaliere, ma non sembra intenzionata a tornare in studio.

Il commento di Federica

Dopo l'ammissione di Riccardo Guarnieri, che ha spiegato di trovare Federica molto interessante e di essere anche attratto dal neo che ha sulle labbra, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha deciso di rispondere durante la sua intervista per il magazine. Federica ha ammesso di provare interesse per Guarnieri.

"Mi piace nei modi di fare" ha spiegato la ragazza, sottolineando che lo trova un bell'uomo, molto gentile e carino. Federica ha spiegato che il suo prototipo di ragazzo è quello che indossa la polo e la camicia, proprio come spesso fa Riccardo. Ha sottolineato, però, di non sapere molto su di lui. Nonostante questo l'impatto che il cavaliere ha avuto su di lei è sicuramente positivo.

Le parole su Ida Platano

Federica Aversano ha parlato anche di Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. Ha spiegato che secondo lei Ida vuole ricominciare qualcosa con Riccardo, ma non è ricambiata. Federica ha spiegato che lui le occasioni per fare un passo le ha avute, ma non lo ha mai fatto ed è spesso rimasto in silenzio. L'ex corteggiatrice di Matteo ha ammesso scherzosamente di non provare simpatia per lei e che andrebbe a conoscere Riccardo solo per farle un dispetto, dopo quello che Ida ha detto su di lei. Ha aggiunto anche che non ha idea del motivo per cui gli uomini che escono con Ida poi provano interesse per lei, proprio come è successo con Riccardo e Alessandro, che ha spiegato di sentirlo lontano da lei per le differenze nello stile di vita.