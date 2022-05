Il penultimo weekend del mese di maggio sta per iniziare. Sono quindi disponibili le previsioni e l'Oroscopo del 21 maggio 2022 con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore il fine settimana aiuta in particolare i single del segno in vista di nuove conoscenze. Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi, per questo fate particolare attenzione ai rapporti e alle discussioni.

Toro: per i sentimenti la Luna dissonante invita a non tornare su vecchie polemiche. Nel lavoro non manca qualche ritardo, la giornata non aiuta ma non per questo dovrete abbattervi.

Gemelli: a livello sentimentale le giornate di questo fine settimana aiutano, quindi date spazio alla persona amata. Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi, ma le stelle aiutano a trovare degli accordi.

Cancro: in amore è possibile un recupero nei rapporti, ma molto dipenderà dalla vostra volontà di agire. A livello lavorativo alcune situazioni miglioreranno, in particolare con l'arrivo delle prossime settimane.

Leone: per i sentimenti - con diversi pianeti in opposizione - non mancherà qualche calo in un rapporto. Ci saranno degli ostacoli da superare. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare ma non per questo dovrete mollare.

Vergine: a livello amoroso il fine settimana aiuta ad avere un recupero, grazie anche a Venere favorevole.

Nel lavoro ci sono stati diversi problemi del passato che potrebbero tornare.

Previsioni e oroscopo del 21 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore, se una persona vi interessa, questa giornata aiuterà a farsi avanti. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro vi sentite agitati, fase di cambiamento.

Scorpione: in amore è una giornata interessante, ma alcune cose al momento non vanno come vorreste.

Nel lavoro momento ideale per capire come comportarsi.

Sagittario: per i sentimenti il fine settimana vede la Luna favorevole e aiuterà in particolare coloro che hanno chiuso una storia. Nel lavoro vi sentite meglio al momento e questo aiuterà soprattutto le nuove idee che porteranno novità.

Capricorno: a livello amoroso vi sentite più forti al momento e capaci di superare ogni difficoltà.

Nel lavoro ci sono occasioni da sfruttare, ma attenzione a Giove contrario che porterà difficoltà.

Acquario: a livello sentimentale la Luna è favorevole e con Venere in buon aspetto non mancheranno le occasioni. Nel lavoro arriverà finalmente una risposta, avrete la possibilità di rimettervi in gioco.

Pesci: in amore stelle che sono dalla vostra parte e che vi permetteranno di superare delle chiusure. Nel lavoro è meglio fare solo quanto richiesto, così da portare avanti con calma un progetto. La giornata comunque aiuterà un buon recupero.