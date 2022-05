L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio 2022 è pronto a dare una linea guida al probabile andamento dei prossimi sette giorni. In evidenza nel contesto sono le analisi astrologiche e le pagelle con i voti in classifica per i segni della prima tranche zodiacale: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La settimana in analisi, riguardo i prossimi transiti lunari, vedrà l'astro terrestre fare tre fermate in altrettanti simboli dello zodiaco. La Luna in Ariete di martedì 24 maggio farà segnare il primo transito, entrando in un segno di Fuoco.

Il secondo cambio di settore interesserà la giornata di venerdì 27 maggio con il passaggio della Luna in Toro. La settimana infine, con il transito della Luna in Gemelli di domenica 29 maggio potrà ritenersi chiusa. Nel periodo in analisi è previsto anche l'ingresso del Pianeta Marte in Ariete in concomitanza martedì con il transito lunare.

Passiamo immediatamente a tastare il polso all'Astrologia iniziando a scoprire cosa dicono le previsioni astrologiche della settimana da lunedì 23 a domenica 29 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. L'oroscopo settimanale annuncia un ottimo inizio e un'altrettanto fine periodo. Vi aspetta una settimana molto piacevole, anche grazie a Luna e Marte in entrata nel segno.

Sentirete addosso una grande vitalità e tanta voglia di emozionarvi, di cambiare qualcosa in meglio. Benissimo, cercate comunque di coinvolgere la persona amata, altrimenti potrebbe sentirsi trascurata. Se siete single, invece, preparatevi all’eventualità di fare un incontro a dir poco elettrico. Il punto debole è rappresentato solo da una giornata, valutata come "sottotono": scopri quale sarà spulciando le stelline giornaliere poste a seguire.

La classifica a stelline:

Top del giorno martedì 24 maggio (Luna e Marte nel segno);

martedì 24 maggio (Luna e Marte nel segno); ★★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e giovedì 26;

★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★ domenica 29 maggio.

♉ Toro: voto 10. Settimana decisamente "al top", dunque perfetta quasi in tutto e godibile a pieno regime soprattutto nella parte finale del periodo.

Grazie alla Luna nel segno, venerdì saprete usare bene le carte dell’ironia e dell’allegria nel modo migliore! Voi stessi saprete disegnare la giornata riempiendola di colori, starvi accanto sarà un vero piacere. Trovate il tempo per ascoltare una persona che vi tiene in grande considerazione, presto avrà bisogno dei vostri consigli. Certo, in ambito professionale manca ancora la tanto sospirata certezza, tuttavia finora avete seminato bene, e questo è l’importante. Per quanto riguarda la vita privata, se sei single proverai grande curiosità nei confronti di una persona “insolita”.

Ecco le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 27 maggio (Luna nel segno);

venerdì 27 maggio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 23, sabato 28 e domenica 29;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26.

♊ Gemelli: voto 8.

La settimana fino al 22 ottobre non sarà di certo degna del segno primo in classifica, ma tranquilli, avrete ottime giornate su cui puntare, anche se non sarà esente da quelle un po' così. Sarà un inizio di settimana piacevole, da trascorrere fra gli impegni lavorativi e le persone che ami. Poi però troverete qualche intoppo a frenarvi. Chi ha cominciato da poco una relazione scoprirà che sta diventando qualcosa di molto importante; chi, invece, vive una storia ormai consolidata avrà modo di “movimentarla” con qualche piccola novità.

La scaletta con le stelline della settimana:

Top del giorno domenica 29 maggio (Luna nel segno);

domenica 29 maggio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28

★★★★ lunedì 23 maggio;

★★★ martedì 24 maggio;

★★ mercoledì 25 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana annuncia un periodo abbastanza vincente su gran parte delle cose. A parte venerdì 27, catalogato come giornata con tre stelle "sottotono", come anche quella di sabato 28, solo che quest'ultima risulterà un tantino peggiore, visto che è stata classificata come la vostra portatrice del "ko". Ascoltate il vostro cuore con attenzione, oggi. Cercate di capire quali siano le sue esigenze e i suoi desideri, ma non pretendete che tutto diventi realtà in un batter d’occhio. La pazienza è la virtù dei forti, l’avete dimenticato? Sul fronte professionale forse dovreste rivedere il vostro atteggiamento degli ultimi tempi.

La classifica da lunedì a sabato:

Top del giorno lunedì 23 maggio;

lunedì 23 maggio; ★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 maggio;

★★ sabato 28 maggio.

♌ Leone: voto 6.

Settimana sotto le attese certamente, valutata nell'oroscopo della settimana con il voto della sufficienza. Poco male, seguendo con costanza il nostro oroscopo del giorno, certamente troverete utili consigli in grado di aggirare i periodi "no". Sentirete addosso una certa inquietudine e una bella dose di nervosismo, ci sono alcune situazioni che ancora non avete ben inquadrato rispetto ad altre. Il periodo potrebbe sembrare assai difficili da gestire; contate fino a dieci e poi ricominciate da dove eravate rimasti... L’amore vi darà conforto con la sua dolcezza e tanto romanticismo.

La settimana vista dalle stelline quotidiane:

★★★★★ sabato 28 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27;

★★★ mercoledì 25 maggio;

★★ giovedì 26 maggio.

♍ Vergine: voto 6.

L'oroscopo della settimana 23-29 maggio si prevede in massima parte discreto, con frangenti tendenti alla poca o scarsa positività. Se vi trovaste davanti ad un bivio, dovrete soltanto guardare con maggiore attenzione: la direzione da prendere è piuttosto chiara. Quanto al resto, saprete mettere in atto un cambiamento importante grazie a una buona dose di calma e i riconoscimenti altrui non tarderanno ad arrivare. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate eventuali proposte che vi saranno fatte, ma valutate con calma prima di dare una risposta. Possibili tensioni sul fronte sentimentale, l’ideale sarebbe staccare la spina in compagnia di qualche amico collaudato.

La scala di valori espressa dalle stelline giornaliere:

★★★★★ venerdì 27 e domenica 29;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e sabato 28;

★★★ lunedì 23 maggio;

★★ martedì 24 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.