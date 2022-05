Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà quindi questo lunedì 30 maggio con l'Oroscopo e le stelle a livello salutare, lavorativo e sentimentale dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: nuovi amori possibili per i single del segno, in particolare per chi da tempo non ha dei rapporti amorosi. Nel lavoro potrete trovare delle soluzioni che cercate da tempo.

Toro: la giornata di lunedì 30 maggio sarà caratterizzata da più forza a livello sentimentale. Non mancano belle emozioni da vivere in particolare per chi ha superato delle difficoltà negli ultimi tempi.

In ambito professionale in arrivo delle importanti riconferme.

Gemelli: avete voglia di fare così importanti, in campo amoroso potrete fare dei progetti nei prossimi giorni. In campo lavorativo riceverete delle buone notizie.

Cancro: possibili difficoltà d'amore in questa giornata, in particolare per chi ha vissuto una separazione da poco tempo. Nel lavoro sarà possibile fare delle richieste.

Leone: nella giornata di lunedì 30 maggio Luna, Sole e Venere saranno favorevoli, quindi non mancheranno buone opportunità sentimentali. Periodo creativo e favorevole anche per il lavoro.

Vergine: per il sesto segno zodiacale è un momento caratterizzato da complicazioni a livello amoroso, non manca però la carica.

Nel lavoro dovrete fare qualche rinuncia.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna e il Sole favorevoli potrete vivere giornate importanti in ambito amoroso, soprattutto se negli ultimi tempi avete vissuto delle incomprensioni. Nel lavoro non manca la forza per portare avanti i progetti.

Scorpione: in campo lavorativo sarà meglio non approfondire polemiche, ma di pensare di più a voi stessi. A livello sentimentale possibili conflitti da dover gestire, siate cauti.

Sagittario: con la Luna in opposizione non sarà semplice gestire il lato amoroso, anche a livello familiare possibili tensioni. Nel lavoro sarà meglio gestire le cose con calma.

Capricorno: nella giornata di lunedì 30 maggio ci sarà un momento importante a livello amoroso per capire ciò che desiderate. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio non fare scelte azzardate.

Acquario: sarà meglio riposarsi di più in questo periodo. In ambito lavorativo non mancheranno le occasioni. A livello amoroso è in arrivo nuova serenità.

Pesci: giornata di recupero per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale. Sarà meglio cercare di riflettere prima di agire nelle questioni che riguardano le discussioni in amore. Sul lavoro cercate di sorvolare sulle polemiche e andare avanti con i vostri obiettivi.