L’Oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno è pronto a dare le proprie previsioni per tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno dei momenti di incertezza, magari valla ricerca di una maggiore spiritualità, che contribuirà ad apportare dei cambiamenti alla routine quotidiana.

Le opportunità di lavoro non mancheranno, specie per Toro e Gemelli, per qualcuno sarebbe opportuno guardare con maggiore attenzione alle relazioni amorose, che potrebbero vivere dei momenti di difficoltà

Previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: Le previsioni astrologiche settimanali dicono che nulla potrà fermarvi in questo momento.

Siete carichi e pieni di energia. Questo vale sia per il lavoro che per il denaro. Registrerete una serie di vittorie. Questo clima positivo si trasmetterà anche nelle relazioni familiari. Sul fronte dell'amore è meglio procedere con cautela, potrebbero esserci dei problemi con il partner. E' la settimana giusta per chiedere ad un creativo di cambiare la vostra casa. Salute al top.

Toro: i nativi nonostante gli impegni, troveranno il tempo per la serenità in famiglia. L’arrivo di un parente a casa porterà tanta felicità. Le questioni familiari potranno quindi essere risolte. Per quanto riguarda il lavoro, i Toro devono cercare di mantenere rapporti equi con i colleghi e i dipendenti dell'azienda.

Per chi ha delle situazioni lavorative in stand by, sappia che accadrà qualcosa all’improvviso di molto bello. Il consiglio delle stelle è quello di non interferire molto nelle questioni familiari. La vicinanza tra i partner aumenterà le relazioni amorose. Per quanto riguarda la salute, alcuni potrebbero accusare qualche malore allo stomaco.

Dunque il consiglio è di mangiare leggero.

Gemelli: l’oroscopo per i nati Gemelli dice che questa settimana ci sarà un interessamento maggiore per la casa. Novità anche in campo lavorativo, che porterà gioia anche ai vostri familiari. Nuovi progetti lavorativi prenderanno il via. Sarete ammirati per la vostra performance lavorative.

La relazione con il partner procede bene. Però occorre stare attenti, perché qualsiasi cosa potrà essere l’occasione per iniziare delle spiacevoli discussioni con il partner. Per quanto riguarda la salute, occhio ai disturbi dell’aria e mal di pancia, quindi seguite un’alimentazione corretta e leggera.

Cancro: i problemi lavorativi che affliggono da tempo i nati sotto il segno del Cancro possono essere risolti. Farete un incontro improvviso con una vecchia conoscenza che vi rallegrerà tanto. Attenzione agli investimenti: si potranno correre dei rischi, quindi prudenza. Dovrete fare un po’ di cambiamenti al lavoro: questo è il momento giusto per affrontare la vostra attività lavorativa con maggiore concretezza e serietà.

Incrementate ogni giorno l’amore per il vostro partner. Attenti alla salute.

Leone: l’Oroscopo dice che grazie a un'equilibrata routine quotidiana raggiungete gli obiettivi prefissati. Dovrete far tesoro delle brutte esperienze vissute nel passato per superare le attuali incomprensioni con i parenti. I piani settimanali che elaborerete avranno successo. Buone notizie per le vostre finanze: ci saranno delle entrate improvvise. Meglio essere prudenti e non lanciarsi in nuovi investimenti per evitare delle perdite. L’amore andrà a gonfie vele. E per chi volesse presentare il fidanzato o la fidanzata in famiglia, questo è il momento giusto per farlo. Nel corso della settimana i Leone potranno far conto su tanta energia, che vi manterrà anche in buona salute.

Vergine: l’oroscopo dice che per i nati nel segno della Vergine ci saranno degli incontri vantaggiosi. Chi avesse delle controversie in atto, sappia che si potrebbero risolvere favorevolmente. Sarà una settimana all’insegna del lavoro. Prudenza negli affari e negli investimenti. Date più fiducia ai vostri partner: se lo meritano. Dovrete fronteggiare lo stress da forte lavoro, quindi impegnatevi in attività rilassanti come lo yoga.

La seconda sestina

Bilancia: l’oroscopo dice che le condizioni finanziarie miglioreranno. L’entrata di denaro vi darà tanto sollievo. Ci possono essere dei dissapori o delle lamentele. I giovani Bilancia potranno avere successo in qualsiasi colloquio di lavoro. Sempre nell'ambito lavorativo ci potrebbero essere degli attriti con i propri capi.

Fate quindi attenzione al vostro lavoro. Le relazioni sentimentali miglioreranno. I Bilancia potrebbero dover far i conti questa settimana con dei mal di gola o della febbre leggera.

Scorpione: l’oroscopo della settimana dice che questa settimana è dedicata all’introspezione. È il momento giusto per imparare nuove tecniche o sviluppare nuove abilità. Ci potrebbero essere anche degli impegni o iniziative nel sociale in cui potrete essere coinvolti a vario titolo. Grazie all’aiuto di una persona sconosciuta si sbloccherà una situazione lavorativa rimasta per lungo tempo in stallo. I nuovi progetti lavorativi avranno successo. La vostra carriera lavorativa vi renderà entusiasti. Per chi stesse vivendo dei contrasti familiari, sappia che durante questa settimana c'è una possibilità di far pace in famiglia.

Incontrare gli amici vi darà tranquillità. A causa della vostra negligenza ci potranno essere dei problemi di salute. Fate esercizio fisico.

Sagittario: i nati sotto al segno del Sagittario si dovranno impegnare maggiormente in attività spirituali, che apporteranno dei cambiamenti positivi nella vostra autostima. Credendo in voi stessi, potrete riuscire a migliorare la situazione. Le vostre finanze hanno bisogno di nuove entrate, dunque impegnatevi in qualche investimento. Tra coniugi è possibile qualche discussione. Risolverete qualche problema di salute che vi trascinate da tempo.

Capricorno: alcune responsabilità aumenteranno, ma le saprete affrontare nel modo giusto. La vostra allegria e disponibilità sarà un buon esempio per tutti.

Novità sul lavoro: ci saranno per voi nuove opportunità, anche in smart working. Fate attenzione alle spese e alle vostre finanze. State spendendo troppo in questo periodo. Pensate a divertirvi e uscire con gli amici, in qualche occasione lasciate a casa il partner. Godrete di buona salute, rinforzate comunque il sistema immunitario.

Acquario: l’oroscopo dice di uscire e divertirvi. Questo creerà in voi tanta energia. Sul lavoro state attenti alle collaborazioni o partnership. Se sarete negligenti rovinerete la relazione che avete in corso. Affidatevi a un mediatore per dirimere delle controversie in corso. Starete bene in famiglia. Non interessatevi alle relazioni extraconiugali. La salute andrà bene.

State attenti a situazioni rischiose.

Pesci: L’oroscopo invita a impegnarsi nel pensare di più a voi stessi. Attraverso l’introspezione troverete anche le soluzioni ai vostri problemi. Vi contatteranno parenti e amici lontani. Sul lavoro dovrete completare le attività che avete in corso. Ci potrebbero essere problemi tra i partner a causa dell’ego. Mangiate sano ed evitate cibo spazzatura.