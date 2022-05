L'oroscopo di lunedì 23 maggio ha in serbo un inizio settimana davvero speciale. I pianeti, grazie ai loro transiti, avranno un forte impatto sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. C'è chi tornerà a mettersi in gioco e chi dedicherà tutte le sue energie al lavoro.

Secondo le previsioni astrologiche di domani il Toro, la Bilancia e i Pesci saranno ricchi di idee, mentre il Cancro, la Vergine e il Capricorno dimostreranno di essere responsabili. L'Ariete e il Sagittario avranno una forte affinità con il partner, al contrario del Leone e dell'Acquario che dovranno migliorare il loro modo di relazionarsi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 maggio.

Previsioni astrologiche di lunedì 23 maggio: Toro creativo, Cancro responsabile

Ariete: l'amore vi permetterà di superare ogni ostacolo. Il partner vi infonderà l'energia necessaria per superare le difficoltà di questa giornata. Le previsioni astrologiche del 23 maggio vi consigliano di non concentrarvi su troppi obiettivi contemporaneamente. In questo modo riuscirete a modulare le vostre energie.

Toro: avrete molta inventiva. Cercherete di mettere a frutto le vostre idee per ottenere buoni risultati sul lavoro. Verrete ricompensati per l'impegno dimostrato, ma potrebbe volerci del tempo. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da nuove e inaspettate dinamiche emotive.

Gemelli: il rapporto con il prossimo sarà ostacolato dai numerosi impegni. Non avrete molto tempo da dedicare agli amici, alla famiglia e al partner. Darete massima priorità al lavoro e al successo personale. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non sottovalutare l'importanza della compagnia altrui.

Cancro: non tradirete la parola data.

Se farete una promessa non vi tirerete indietro. Apparirete precisi e responsabili sul posto di lavoro. Questo vi aiuterà a ottenere l'ammirazione del capo e dei colleghi. Potrebbe essere il momento giusto per compiere il primo passo in ambito sentimentale.

Oroscopo di domani 23 maggio: Vergine determinata, Bilancia romantica

Leone: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Farete fatica ad ascoltare le opinioni altrui, soprattutto quando mettono in dubbio le vostre parole. Sarà fondamentale iniziare a lavorare su voi stessi. Maggiore autostima e un pizzico di autocontrollo in più saranno di grande aiuto.

Vergine: vi impegnerete al massimo in ogni cosa che farete. Sul lavoro porterete a termine tutte le vostre mansioni e vi dimostrerete degni di fiducia. Il comportamento adottato potrebbe farvi ottenere un notevole successo, ma dovrete impegnarvi. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non gettare la spugna.

Bilancia: a livello sentimentale ci saranno delle novità.

Finalmente, dopo alcuni giorni difficili, ritroverete il giusto feeling con la persona amata. Inoltre le vostre idee vi aiuteranno a organizzare una giornata divertente. Tanto romanticismo e affetto renderanno felice il partner.

Scorpione: la giornata di domani non sarà molto fortunata. Metterete in discussioni aspetti fondamentali della vostra routine. Deciderete di adottare dei cambiamenti che incideranno sul modo di rapportarvi con gli altri. Le previsioni astrologiche vi consigliano di seguire il vostro istinto.

Previsioni zodiacali del 23 maggio: Capricorno ambizioso, Acquario in conflitto

Sagittario: sarete legati al partner da un profondo sentimento d'amore. Sarete disposti a compiere delle rinunce pur di stargli accanto.

Con il giusto approccio potrete porre le basi per un futuro insieme. Il lavoro, al contrario, sarà causa di stress e malintesi con i colleghi.

Capricorno: sarete molto ambiziosi. Avrete dei determinati traguardi da raggiungere e ce la metterete tutta per farcela. Le previsioni astrologiche del 23 maggio vi consigliano di sfruttare tutte le vostre risorse. Attenzione però a non farvi travolgere da preoccupazioni eccessive.

Acquario: il rapporto con gli amici non sarà dei migliori. Farete fatica a comprendervi e a raggiungere un punto di incontro. Avvertirete la necessità di prendervi del tempo per voi, ma le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non lasciare questioni in sospeso: sarà meglio risolverle subito.

Pesci: non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno. Sarete molto creativi e sul lavoro non avrete alcuna paura di esporvi. Ci sarà chi non riuscirà a comprendere le vostre idee, ma altre persone saranno disposte a dargli una possibilità. Conquisterete la stima degli amici e del partner.