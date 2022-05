Nella settimana dal 9 al 15 maggio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Leone allo Scorpione, mentre Giove cambierà domicilio viaggiando dall'orbita dei Pesci (dove risiedono Nettuno e Marte) al segno dell'Ariete (dove sosta Venere). Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno, così come Saturno rimarrà stabile nel segno dell'Acquario. Urano assieme al Sole, infine, proseguirà il moto in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: entusiasti.

Sette giorni che potrebbero fare da preludio a ciò che accadrà ai nati Ariete già da fine mese, quando il Luminare giallo tornerà favorevole, ovvero un ritrovato entusiasmo che condizionerà favorevolmente ogni scelta decideranno di abbracciare. Ottime, inoltre, le effemeridi nelle giornate centrali, durante le quali sarà più probabile fare qualche stuzzicante incontro affettivo.

2° posto Toro: stacanovisti. Dedizione e spirito di sacrificio saranno, con tutta probabilità, due qualità che non dovrebbero mancare al primo segno Fisso nel corso della settimana, a parte nelle controverse giornate di lunedì e domenica quando il nervosismo sarà sovente dietro l'angolo.

3° posto Leone: ambiziosi. Se da una parte la mente dei felini parrà viaggiare a una velocità di gran lunga superiore a quella degli altri segni zodiacali, dall'altra parte le energie fisiche per occuparsi di tutto non saranno a disposizione dei nativi.

A fronte di ciò, specialmente a centro settimana, sarà bene che il segno di Fuoco dosi con saggezza le poche energie sulle quali potrà contare e, di conseguenza, tenga a bada anche l'ambizione.

I mezzani

4° posto Pesci: weekend top. Dal 10 al 12 maggio saranno, c'è da scommetterci, tre giornate durante le quali il dodicesimo segno zodiacale potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con un fastidioso deficit comunicativo che renderà i loro dialoghi meno limpidi ed esplicativi del solito.

Già da venerdì pomeriggio, però, le frequenze inizieranno a divenire meno ostiche e il meglio della settimana i nativi lo riceveranno nel weekend, quando sotto le lenzuola saranno fuochi d'artificio.

5° posto Scorpione: puntini sulle 'i'. I nati Scorpione saranno probabilmente indotti dal parterre planetario, a prescindere dalle conseguenze, a mettere i puntini sulle 'i' riguardo alcune faccende relazionale che li stanno facendo sudare freddo nell'ultimo periodo.

Senza peli nella lingua e senza alcun timore reverenziale, il segno Fisso metterà sul piatto ciò che l'ha fatto star male invitando i diretti interessati a non ripetersi in futuro.

6° posto Acquario: organizzare gli impegni. Tra gli impegni derivanti da famiglia, lavoro e amicizie, la settimana di casa Acquario avrà buone chance di avanzare caoticamente. Per evitare ciò, i nativi farebbero meglio a organizzare i loro impegni con maggiore oculatezza, facendo caso soprattutto a dedicare a ogni persona il tempo e l'attenzione che merita.

7° posto Sagittario: impulsività al bando. Sino a giovedì sarà probabile che il peggior nemico degli arcieri sarà la loro impulsività, sia nei gesti che nelle parole, specialmente sul fronte professionale.

In queste prime quattro giornate, difatti, il segno Mobile farebbe meglio a pensarci svariate volte prima di dire o fare qualcosa della quale pentirsi l'istante successivo.

8° posto Capricorno: armarsi di pazienza. Il segno Cardinale, nel corso di questa settimana, potrebbe trovarsi a dover fare i conti con imprevisti pratici e rallentamenti professionali che metteranno a dura prova la loro resistenza mentale. Nonostante ciò, sarà bene che i nativi non perdano il lume della ragione e, anzi, si armino di pazienza per occuparsi di ogni impedimento gli si paleserà dinanzi.

9° posto Gemelli: spossati. Settimana da prendere con le pinze quella che presumibilmente trascorreranno i nati Gemelli in termini di energie fisiche a disposizione.

Il loro bottino di forze, difatti, non sarà tra i più colmi e, come spiacevole conseguenza, dovranno fare di necessità virtù, in particolar modo mercoledì, giovedì e domenica.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: promesse non mantenute. Semaforo acceso sul rosso per il fronte relazionale di casa Cancro nella settimana in questione, in quanto i nativi avranno buone possibilità di doversi rapportare a una persona che è venuta meno alla promessa fatta. Dare in escandescenza e inveire contro la stessa non porterebbe a nulla, quindi il segno d'Acqua farebbe bene a farsene una ragione comprendendo, inoltre, di non dare ulteriore fiducia a chi non la merita.

11° posto Vergine: scelte da evitare. Da evitare questa settimana per i nati Vergine saranno, con tutta probabilità, le decisioni facenti parte la sfera affettiva.

Non essendo un gran periodo sul fronte sentimentale, difatti, ogni scelta presa dal segno di Terra in queste giornate risulterebbe poco ponderata e figlia dell'impazienza.

12° posto Bilancia: a testa bassa. Il desiderio dei nati Bilancia di staccare la spina dalla routine, magari condito da una breve gita fuori porta, dovrà probabilmente attendere. In questa settimana, il segno Cardinale sarà invece chiamato a focalizzarsi principalmente nel settore professionale e, anche se i risultati non saranno eccelsi, continuare a premere il pedale sull'acceleratore in tal senso.