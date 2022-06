L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 giugno 2022. La seconda parte delle analisi astrologiche relative alla giornata di lunedì in questo contesto andrà a interessare i simboli dello zodiaco rientranti nella seconda tranche. In analisi pertanto, in esclusiva, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a scoprire come andrà il primo giorno della settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Splendido lunedì in vista per moltissimi del segno. La Luna in Pesci vi permetterà di sistemare le incombenze in agenda, presto e bene. Pomeriggio e serata da dedicare al sereno relax, insieme a chi amate oppure ai soliti amici. Gli eventuali spostamenti saranno scorrevoli, senza code né ingorghi e la compagnia sarà allegra. Nel lavoro, buone notizie in arrivo per molti voi: state per essere scelti per partecipare ad un corso, il che potrà aprirvi nuovi sbocchi professionali in futuro. In amore, è vero che non siete un tipo da avventure, però “l’occasione fa l’uomo ladro” e certe opportunità meglio non farsele scappare.

Scorpione: ★★★★. In questa giornata dovreste cercare di affacciarvi al mondo con un po' più di ottimismo e soprattutto dovreste uscire di casa e vedere cosa ci sia di nuovo in giro. Probabilmente è parecchio tempo che evitate di uscire, per qualche vostra strana ragione, ma non dovete rinchiudervi in questo modo. In amore, non appena vi sentirete messi all'angolo aggredite, in modo tale che si ristabiliscano subito i ruoli.

Nel lavoro, qualcuno potrebbe fare delle pressioni su di voi e questo potrebbe darvi fastidio, come è giusto che sia. Tuttavia stanno cercando di spronarvi e non vogliono mettervi fretta, ma hanno la necessità che voi vi impegnate sul serio in quello che avete promesso di fare.

Sagittario: ★★. L'oroscopo d'inizio settimana vede un lunedì poco positivo.

Pertanto, in questa giornata fareste bene a decidere con precisione quali siano le questioni per le quali valga davvero la pena di lottare. In quest'ultimo periodo avete un po' tralasciato le vostre speranze e avete fatto posto a sogni che non meritano di essere chiamati tali. In amore, come solitamente capita in questi frangenti, potrebbero innescarsi delle problematiche quali vi sentirete abbattuti per inspiegabili motivi. Ovviamente sono problematiche minimali che si risolverebbero in un batter d'occhio: serve solo mente lucida e voglia di farlo. Nel lavoro, seguire il vostro istinto ultimamente non è stata una buona scelta, ma per questa volta dovreste fare uno strappo alla regola.

Oroscopo e stelle del 20 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo un lunedì indicato di routine. Le migliori situazioni che si verranno a creare in questa giornata, saranno quelle legate alle persone che considerate essere vostri amici e che pertanto sapranno come farvi trascorrere delle ore liete e serene. Non siate quindi troppo poco disponibili, poiché non avrete molto altro di meglio da fare. Attenti a riporre fiducia in certe persone false e approfittatrici. Non immischiatevi tuttavia in situazioni più grandi di voi perché non ne vale la pena, benché qualcuno voglia far passare il contrario. Nel lavoro, la giornata inizierà con pretese da parte di persone che, per una ragione o per l’altra, si troveranno a incrociare la vostra strada: siete perfettamente autorizzati a essere poco gentili!

Acquario: ★★★★★. Fortunatissima giornata, in tutti i campi. Questo lunedì sarete più agili e astuti di quello che siete di solito, questo per grazia concessa dalle stelle. Non potete trascurare alcun particolare che riguardi il vostro ultimo progetto, in quanto è questo che occuperà il vostro tempo anche in futuro: prima lo realizzerete e prima inizierete a guadagnarne, soddisfazione quanto meno. In amore, tutto vi sembrerà più bello e voi vi sentirete più fortunati. Le persone che vi sono vicino faranno di tutto per proteggervi da qualsiasi insidia e pericolo. Nel lavoro invece, non potete lasciarvi abbattere per una semplice incongruenza o per un intoppo che solitamente sapreste aggirare. Al vostro fianco ci sarà chi vi saprà dare man forte

Pesci: ★★★.

L'oroscopo del giorno, di lunedì 20 giugno, predice un inizio settimana impostato al sottotono. L’umore ballerino apparentemente non avrebbe ragione di essere, se non fosse che la vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi farà sentire fuori posto o disagiati, analizzatevi. Nel lavoro invece, alcune decisioni da prendere vi metteranno un po’ in ansia. Seguite il vostro intuito, è garantito e vi fornirà delle ottime dritte. In amore, se l’ombra del dubbio aleggiasse sul rapporto, non chiudetevi in voi stessi: un sereno scambio d’idee vi toglierà un gran peso dal cuore. Un piccolo malessere nel frattempo potrebbe essere ingigantito dalla vostra fantasia. Forse dovreste svagarvi un po’ di più e preoccuparvi di meno.