Le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 giugno esortano i nati sotto il segno dei Pesci a fermarsi un attimo a riflettere. I Vergine devono essere meno esigenti in amore, mentre gli Acquario sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete piuttosto confusi e non sapete in che direzione rivolgere le vostre attenzioni. Quando capita qualcosa del genere, non avete altro da fare se non fermarvi un attimo.

11° Capricorno: giornata faticosa per quanto riguarda il lavoro. Cercate di fare tutto quanto prima, in modo da dedicare parte del vostro tempo alla cura della vostra persona.

10° Bilancia: l'Oroscopo del 25 giugno vi invita a tenere a freno gli impulsi. Se qualcuno vi fa arrabbiare, cercate di non perdere la brocca in maniera estremamente repentina.

9° Vergine: in amore ci sono delle possibilità in arrivo, non siate troppo pretenziosi. L'oroscopo non vi dice di accontentarvi, ma di prendere in considerazione anche ipotesi lontane dal vostro modo di essere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: tra momenti up e down state riuscendo a cavarvela. Anche se la vita spesso vi pone dinanzi delle situazioni piuttosto incresciose, voi trovate sempre il modo di cavarvela.

7° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 25 giugno vi invitano a non perdere altro tempo in chiacchiere.

Se desiderate raggiungere un obiettivo, questo è il momento giusto per mettervi in gioco.

6° Ariete: occhi aperti sul lavoro. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, o del suo primo lavoro, può mettersi in gioco, anzi deve. Avete tutte le carte in regola per avere successo nella vita.

5° Scorpione: non siete particolarmente amanti delle sorprese.

Di solito preferite avere le cose sotto controllo. In certi momenti, però, è gradevole anche lasciarsi travolgere dagli eventi.

Oroscopo segni fortunati 25 giugno

4° in classifica Sagittario: i sacrifici fatti vi saranno ricompensati. Non abbiate paura di prendere anche qualche decisione più complicata. La cosa fondamentale è seguire il proprio cuore.

3° Cancro: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 giugno, i nati sotto questo segno possono osare un po' di più. Se fino ad oggi avete pazientato sul lavoro, adesso potete levarvi qualche soddisfazione.

2° Gemelli: buon momento per cominciare un nuovo lavoro o per dimostrare agli altri quanto valete. Anche in amore dovete prendere in mano la vostra vita e cominciare a prendere decisioni in prima persona.

1° Acquario: periodo roseo e disteso per i nati sotto questo segno. Approfittate del supporto delle persone care per prendere qualche decisione un po' più azzardata.