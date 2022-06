Per il mese di luglio 2022, l’Oroscopo della fortuna si presenterà decisamente favorevole per alcuni segni di aria, come il Gemelli e l’Acquario, mentre ci saranno delle difficoltà per il segno della Bilancia. Ci saranno ottime prospettive di ripresa per il segno del Toro e per il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di luglio 2022.

L’oroscopo del mese di luglio: Pesci in rapida ripresa

1° Gemelli: la combinazione degli influssi positivi di Giove e di Saturno vi darà una fortuna pressoché invincibile, a partire dagli affari che andranno a gonfie vele per gran parte del mese di luglio per concludere con esperienze di viaggio decisamente sorprendenti.

L’ottimismo vi aiuterà ad osare sul lavoro e a ricavare una reputazione professionale decisamente più florida e stabile, secondo l’oroscopo.

2° Acquario: avrete tutte le carte in regola per avere la fortuna di Giove completamente dalla vostra parte. Sfruttarlo significherà avere delle opportunità molto allettanti alle quali andrete incontro senza la minima esitazione. Le persone attorno a voi saranno quelle che vi procureranno tutto il divertimento e lo svago di cui avete bisogno, soprattutto alla luce delle settimane precedenti decisamente impegnative.

3° Leone: in questo mese Giove sarà sicuramente dalla vostra parte quando dovrete cavarvela con le faccende lavorative più spinose. Però dovrete fare attenzione all’umore.

In questo periodo potreste sentirvi sempre schivi, e questo potrebbe essere controproducente per le vostre mansioni. Sul piano burocratico qualcosa si muoverà nella giusta direzione, soprattutto se avete alle spalle risoluzioni efficaci da applicare alla vostra situazione.

4° Pesci: da un inizio del mese piuttosto stancante, lento, che probabilmente non vi darà che qualche piccola occasione di profitto passerete ad una seconda metà del mese fatta di tante novità positive che faranno da contraltare a una situazione precedente molto stressante e poco produttiva.

Potrete fare incetta di guadagni alla fine del mese, facendo del vostro meglio sul piano pratico del lavoro.

Toro fortunato

5° Toro: avrete ancora degli influssi positivi di Giove a darvi qualche risoluzione soddisfacente per delle problematiche molto difficili da superare, mentre arriveranno dei guadagni ma soprattutto una grinta che vi permetterà di fare molto, anche esercizio fisico, senza sentirvi troppo stanchi.

Dare credito a qualche idea originale potrebbe portarvi facilmente al successo. La carica energetica non vi mancherà affatto, secondo l’oroscopo.

6° Ariete: dovrete fare i conti con una fortuna che sta lentamente calando, anche se le energie a vostra disposizione vi aiuteranno a darvi la spinta necessaria per affrontare al meglio le sfide e gli affari. Sicuramente fare qualche viaggio vi stimolerà la mente e vi aiuterà a sorvolare su una situazione difficile che probabilmente ora potreste non riuscire a risolvere del tutto. La comunicazione sarà importante per l’aspetto familiare, secondo l’oroscopo.

7° Capricorno: sicuramente dovrete fare in modo da risparmiare quanto più possibile, perché i guadagni ora come ora potrebbero scarseggiare e far fronte a qualche spesa potrebbe essere un problema.

Avrete dei momenti piuttosto faticosi, ma che riuscirete comunque a superare grazie alla vostra voglia di non mollare mai. La vostra perseveranza sicuramente vi ripagherà di tutti i sacrifici, secondo l’oroscopo.

8° Cancro: se si deve considerare il pianeta Giove probabilmente non ci saranno notizie molto idilliache per la vostra fortuna, però se si focalizza l’attenzione sulla combinazione fra Venere e Mercurio allora le cose potrebbero prendere una piega positiva. La piccola fortuna di Venere sarà in grado di rendervi più resistenti di fronte alle sfide. Ci sarà un rialzo del buonumore e della prospettiva di fare qualche viaggio decisamente interessante.

Periodo burrascoso per la Vergine

9° Scorpione: potrebbe essere un periodo facile o difficile a seconda delle vostre energie e della vostra volontà di mettervi in gioco.

Gli affari ci saranno, e saranno anche piuttosto allettanti, ma starà a voi cogliere le opportunità e fare in modo che ci siano dei risvolti positivi, soprattutto se bisognerà considerare i guadagni. Ci saranno anche occasioni di viaggiare, probabilmente per lavoro.

10° Vergine: si presenterà un periodo abbastanza burrascoso con le questioni da risolvere, soprattutto se riguarderanno la famiglia oppure la squadra di lavoro. Ci potrebbero essere delle avversità che non sempre sarà facile affrontare senza un giusto equilibrio che possa rasserenarvi e farvi sentire in pace con il mondo esterno.

11° Sagittario: probabilmente la fortuna potrebbe faticare ad emergere, quindi attendere qualche giornata in più potrebbe significare abbastanza per i vostri affari.

Tuttavia, ci saranno situazioni che vorreste realizzate ma forse non decolleranno. Perciò accontentarvi e fare ogni cosa con calma potrebbe essere una strategia da prendere in considerazione, magari accompagnati da qualche sacrificio in più, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: dovrete fare dei sacrifici per questo mese di luglio 2022. Al momento la fortuna potrebbe arrivare piuttosto lentamente, dunque non sempre riuscirete a spuntarla nei momenti difficili. Un aiuto esterno potrebbe fare la differenza con una situazione molto spinosa come la vostra. Dovreste evitare di stressarvi e di stare svegli fino a tardi, abbassare quanto più possibile l’ansia e circondarvi di persone che vi facciano divertire.