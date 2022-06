L'Oroscopo di domani è pronto a regalare consigli e dritte per superare indenni la giornata di lunedì. In primo piano, le previsioni zodiacali del 20 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ad avere ottime probabilità di chiudere in bellezza il primo giorno della settimana senz'altro l'Ariete, segno super-favorito dal sestile Giove-Mercurio. Tra gli altri segni fortunati, l'Astrologia del giorno mette in risalto sia Gemelli che il Cancro, entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Invece, a non avere tante opportunità su cui puntare, coloro nativi della Vergine, in questo frangente da considerare in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei minimi dettagli l'oroscopo di domani 20 giugno: focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni zodiacali del 20 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 giugno predice un cielo certamente molto positivo. Giove in sestile al vostro Mercurio è pronto a dare tutto ciò che occorre per costruire qualcosa di utile, importante in questa giornata. Sapete chiaramente quello che volete da un rapporto e siete pronti ad ottenerlo. Venere vi farà sentire più belli e sensuali del solito, e sarà proprio in giornate come questa che potreste iniziare a credere di più nella forza dell’amore.

La vita, quando meno ve lo aspettate, vi regala nuove emozioni e nuove prospettive di crescita affettiva. Single, state cominciando a sognare in grande e la vostra mente è in piena fibrillazione. Le buone idee non vi mancano di certo, come anche la capacità di esporle agli altri rendendole sempre più accattivanti. Con il magnifico cielo che avete, potete concedervi evasioni a volontà.

Gli incontri saranno favoriti, nuove relazioni nasceranno ma solo se lo vorrete. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza ma assaporatela fino in fondo: è il nettare della vita. Nel lavoro, il cielo annuncia opportunità strepitose anche sul fronte denaro. In arrivo investimenti a buon fine e qualche aumento.

Toro: ★★★★. Giornata positiva, anche se lenta e routinaria.

In campo sentimentale, questo lunedì sarà da considerare abbastanza buono per via delle posizioni delle stelle. In generale, un giorno che non deluderà in fatto di affetti ed emozioni, dove il partner potrebbe sorprendervi con qualche idea carina. Già l’umore alto potrebbe aiutare parecchio da questo punto di vista: riuscirete a trascorrere una serata tranquilli e felici con chi avete accanto. Single, il giorno è molto promettente: la fortuna sarà dalla vostra parte e potrebbe permettervi di afferrare al volo qualcosa inseguita da tempo. Dovrete solo avere i riflessi prontissimi, per non farvi cogliere impreparati. Venere disegnerà per voi un lunedì luminoso, non solo sotto il profilo affettivo.

E chi è libero da legami potrà scorrazzare a destra e a manca nella certezza di essere sempre ben accolto dovunque decida di fermarsi. Nel lavoro, vi destreggerete magnificamente in tutte le prove che richiedessero elasticità mentale, intuito e una solida preparazione. Non mancheranno opportunità per concludere buoni affari.

Gemelli: ★★★★★. Cinque stelle a sottolineare un periodo splendido. L'amore e la tenerezza del partner vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. La giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo. Mentre quelli che hanno da poco iniziato un rapporto affettivo sapranno coltivarlo con astuzia, perché diventi qualcosa di stabile e duraturo.

Single, un'affinità particolare vi lega a certe persone, che sembrano saper tradurre in realtà ciò che voi vi limitate a pensare e a desiderare. Con il supporto delle stelle vi accorgerete che saranno possibili grandi imprese. Molte di queste hanno programmato per voi incontri eccitanti, amori duraturi e tanta allegria. Godetevi una giornata autentica e gioiosa, la giusta ricompensa per un segno davvero meritevole. Questo potrebbe essere solo l'anticipo di quel che vi attende nel prossimo futuro. Nel lavoro, una lieta notizia vi darà una carica pazzesca: sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti, per quanto state già facendo.

Oroscopo di lunedì 20 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Lunedì fantasioso, fortunato e sereno nella stragrande maggioranza dei casi. Per i sentimenti, con il partner potrete dare inizio ad un'atmosfera leggera e armoniosa, fatta di spiritoso dialogo. Assecondate questa nota speciale con garbata seduzione, anche perché sarete pieni di brio, disinibiti ed espansivi, tali da infuocare il rapporto con il partner in maniera originale. E se voleste realizzare un progetto importante che riguarda la vostra sfera sentimentale, questo è il momento per farlo. Single, sembra che oggi il vostro intuito sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno possa ingannarvi. Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività e le relazioni a cui aspirate, ma che non avete mai avuto il coraggio di iniziare.

Nel lavoro, sarà questo il momento giusto per cominciare nuove esperienze lavorative: mettetecela tutta, raggiungerete i vostri obiettivi.

Leone: ★★★★. Una scontata normalità si avvicina a grandi passi. In amore, la comunicazione con il partner sarà più semplice e fluida dei giorni scorsi: sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia, quella di oggi sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto. Gli astri porteranno un'atmosfera positiva e felice per quanto riguarda la situazione sentimentale, approfittatene, e godevi il momento positivo in compagnia di chi amate. Single, amicizie e vita sociale saranno le note allegre della serata; questa vi offrirà tanto divertimento e una nuova voglia di fare.

Un incontro che finora avevate considerato poco importante, potrebbe invece prendere quota e rivelarsi entusiasmante, soprattutto promettente. Date il via a un progetto interessante ma tenete aperti degli spiragli per eventuali modifiche da fare. Nel lavoro, non mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Basterà solo un minimo impegno in più e sarete subito ripagati.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 20 giugno, prevede un periodo "sottotono". Se la vita a due appare un po' appannata o se già sapete che cosa non va, cosa vi irrita o di cosa avete bisogno, allora datevi da fare per migliorare ogni cosa. Anche se il periodo vi è nemico, mettete subito in chiaro con il partner qualsiasi situazione che vi preme molto, perché l'insoddisfazione e la scarsa diplomazia rischieranno di rovinare alcune situazioni favorevoli.

Sforzatevi di mantenere un comportamento paziente e tollerante col partner e con i vostri familiari. Single, per quanto vi affanniate a cercare la soluzione, ci sono problemi che hanno bisogno di tempo per essere risolti. Per quanto riguarda l'amore, scavate dentro di voi, analizzate i sentimenti in tutte le loro sfumature, cercate risposte a ogni dubbio. Nel lavoro, il cielo grigio, potrebbe ostacolare la scalata al successo, con conseguenti ed inevitabili penalizzazioni. Possibili perdite di denaro: muovetevi con estrema cautela rimanendo con i piedi per terra!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 giugno.